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Фото Autonews.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 декабря: доллар — 91,7 рубля (на 30 копеек больше, чем 21 декабря), евро — 100,51 рубля (на 1,47 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 7:37 мск: доллар — 91,97 рубля, евро — 101,43 рубля.

Курсы на Forex на 7:38 мск: доллар — 91,86 рубля, евро — 101,26 рубля.

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Кто и как адаптируется

Ставку налога на прибыль для бизнеса могут дифференцировать в зависимости от инвестиционной активности компании, выяснил Forbes. Рассмотреть такую возможность правительству поручил Владимир Путин по итогам встречи с бизнесом. Распоряжения президента также коснулись мер пресечения по экономическим преступлениям и и государственной поддержки компаний с иностранным участием.

Какие есть проблемы и трудности

«Ростелеком» с января 2024 года повысит цены на домашний интернет на 5-6%, рассказали абоненты, получившие уведомления об изменении тарифов. В операторе подтвердили повышения цен, уточнив, что оно затронет около 30% абонентов — 4 млн человек.

Минцифры планирует перенести сроки покрытия федеральных трасс и большинства населённых пунктов связью LTE с 2025-го на 2027 год, узнал «Ъ». Операторов еще в 2013 году обязали обеспечить связью все поселения с более чем 1 тысячей жителей, но министерство уже дважды сдвигало сроки. Основными проблемами участники рынка называют нехватку оборудования и проблемы с подключением к энергосистемам.

Контекст

Почти 60% компаний оценивают ситуацию в экономике по меньшей мере как удовлетворительную, следует из «Мониторинга состояния бизнеса в России», подготовленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Около 19% предприятий испытывают серьёзные проблемы из-за санкций. Развитию бизнесам мешают дефицит кадров, неопределённость на рынках, высокие ставки по кредитам и снижение инвестиционной активности.

Рынок каршеринга в России по итогам 2023 года вырастет на 33,3%, до 44 млрд рублей, говорится в исследовании Б1. В 2024-м темпы роста могут ускориться до 40%. Среди основных факторов развития рынка аналитики называют увеличение цен на покупку и обслуживание личных автомобилей, а также подорожания такси.

Спустя два года после введение санкций, половина российских заводов находится в простое. Почти все площадки, которые раньше принадлежали иностранным владельцам, сменили собственников, но это не помогло им возобновить работу, пишет «Ъ».

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло 6,3 млн человек и стало рекордным за все время существования реестра МСП, заявил Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Число ИП по сравнению с 2022 годом увеличилось 22%.

Большинство россиян (53%) смотрят с оптимизмом в 2024 год, следует из данных ВЦИОМ. Опрошенные рассказали, что ждут окончания боевых действий в Украине, роста экономики, снижения цен и возобновления международной торговли.

Новости предыдущего дня, 21 декабря — здесь.