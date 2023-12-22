День 667: рынок каршеринга в 2023 году вырос на 33% из-за увеличения цен на покупку и обслуживание личного автомобиля Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 22 декабря: доллар — 91,7 рубля (на 30 копеек больше, чем 21 декабря), евро — 100,51 рубля (на 1,47 рубля больше).
Кто и как адаптируется
Ставку налога на прибыль для бизнеса могут дифференцировать в зависимости от инвестиционной активности компании, выяснил Forbes. Рассмотреть такую возможность правительству поручил Владимир Путин по итогам встречи с бизнесом. Распоряжения президента также коснулись мер пресечения по экономическим преступлениям и и государственной поддержки компаний с иностранным участием.
Какие есть проблемы и трудности
«Ростелеком» с января 2024 года повысит цены на домашний интернет на 5-6%, рассказали абоненты, получившие уведомления об изменении тарифов. В операторе подтвердили повышения цен, уточнив, что оно затронет около 30% абонентов — 4 млн человек.
Минцифры планирует перенести сроки покрытия федеральных трасс и большинства населённых пунктов связью LTE с 2025-го на 2027 год, узнал «Ъ». Операторов еще в 2013 году обязали обеспечить связью все поселения с более чем 1 тысячей жителей, но министерство уже дважды сдвигало сроки. Основными проблемами участники рынка называют нехватку оборудования и проблемы с подключением к энергосистемам.
Контекст
Почти 60% компаний оценивают ситуацию в экономике по меньшей мере как удовлетворительную, следует из «Мониторинга состояния бизнеса в России», подготовленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Около 19% предприятий испытывают серьёзные проблемы из-за санкций. Развитию бизнесам мешают дефицит кадров, неопределённость на рынках, высокие ставки по кредитам и снижение инвестиционной активности.
Рынок каршеринга в России по итогам 2023 года вырастет на 33,3%, до 44 млрд рублей, говорится в исследовании Б1. В 2024-м темпы роста могут ускориться до 40%. Среди основных факторов развития рынка аналитики называют увеличение цен на покупку и обслуживание личных автомобилей, а также подорожания такси.
Спустя два года после введение санкций, половина российских заводов находится в простое. Почти все площадки, которые раньше принадлежали иностранным владельцам, сменили собственников, но это не помогло им возобновить работу, пишет «Ъ».
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло 6,3 млн человек и стало рекордным за все время существования реестра МСП, заявил Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Число ИП по сравнению с 2022 годом увеличилось 22%.
Большинство россиян (53%) смотрят с оптимизмом в 2024 год, следует из данных ВЦИОМ. Опрошенные рассказали, что ждут окончания боевых действий в Украине, роста экономики, снижения цен и возобновления международной торговли.
Новости предыдущего дня, 21 декабря — здесь.
Вот и выяснили скольким россиянам не назначены таблетки.
Та не, всё просто
20% - силовики, госслужащие, менты, чиновники и все у кормушки
13% - идейные турбированные патриоты, почти победившие запад
10% - москвичи и питерцы с жирными зарплатами и купленным белым билетом (айти, финансисты и тд)
5% - олигархи
5% - те, кому таки надо бы таблетки
"5% - те, кому таки надо бы таблетки"
Больше намного! Почти поголовно 50+ возрастом смотрят ящик верят в сказки...
Ну то ещё вторая категория же... Но граница там тонкая, согласен
Ну да вроде была новость о проблеме с выдачей бесплатных лекарств...ну это ничего заменят сказками из телевизера...
Выберут направление, завезут шильдики и как начнут лепить продукцию!
Кое-кто в Ъ, видимо, не понимает, что это на пользу.
Яндекс музыка не маркирует исполнителей ин. агентов
От самого Rutub целый сезон наша раша с кучей ЛГБТ. Закон же, не?
Или это другое?
Да! Негодяи!
Сгеивают! Разлагают!
Срочно пишите донос, товарищ!
Так писать надо самим , к сожалению по другому не двигаются наши власти
Хорошие власти
Время еще придет, не спешите. Уже вон вечеринки накрывают менты
О, ну раз целый прошлый-настоящий-будущий президент поручил принуждать бизнес заниматься инвестирование, так тому и быть.
А как иначе стать страной с роскошным инвестклиматом? Правильно — не хочешь инвестировать? Придушим немножко.
"Минцифры планирует перенести сроки покрытия федеральных трасс и большинства населённых пунктов связью LTE с 2025-го на 2027 год"
На 2037 надо!
"Почти 60% компаний оценивают ситуацию в экономике по меньшей мере как удовлетворительную"
Ага...
"Спустя два года после введение санкций, половина российских заводов находится в простое. Почти все площадки, которые раньше принадлежали иностранным владельцам, сменили собственников, но это не помогло им возобновить работу"
А-а-а...
И домру то же самое делает, и теле2 уже порадовал.
А кое-кто поговаривает что роста нет. Утритесь, скептики!
Экономика же растет, и цены растут
Так вот как это работает!
Зачем ты разные сообщения пишешь ,можно все в одном , существует цитирование
Но в большей степени как ужасающую?
Достойный уровень, запишем себе в актив и подадим как позитивную новость.
"Большинство россиян (53%) смотрят с оптимизмом в 2024 год, следует из данных ВЦИОМ."
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Повезло Ладим Ладимычу с народом-оптимистом
Надо домовой/соседский каршеринг развивать. То есть машина покупать на целый дом/подъезд и пользоваться как общедомовым имуществом. Да нужна конечно система бронирования и биллинга грамотная, но это будет для очень многих выгодным вариантом.
Лучше чтобы город строили не для машин
Фига се запросы, новому президенту придётся как на галерах пахать, чтобы граждане спали спокойно