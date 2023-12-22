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Деньги
Артур Томилко

День 667: рынок каршеринга в 2023 году вырос на 33% из-за увеличения цен на покупку и обслуживание личного автомобиля Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото Autonews.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 декабря: доллар — 91,7 рубля (на 30 копеек больше, чем 21 декабря), евро — 100,51 рубля (на 1,47 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 7:37 мск: доллар — 91,97 рубля, евро — 101,43 рубля.

Курсы на Forex на 7:38 мск: доллар — 91,86 рубля, евро — 101,26 рубля.

Кто и как адаптируется

Ставку налога на прибыль для бизнеса могут дифференцировать в зависимости от инвестиционной активности компании, выяснил Forbes. Рассмотреть такую возможность правительству поручил Владимир Путин по итогам встречи с бизнесом. Распоряжения президента также коснулись мер пресечения по экономическим преступлениям и и государственной поддержки компаний с иностранным участием.

Какие есть проблемы и трудности

«Ростелеком» с января 2024 года повысит цены на домашний интернет на 5-6%, рассказали абоненты, получившие уведомления об изменении тарифов. В операторе подтвердили повышения цен, уточнив, что оно затронет около 30% абонентов — 4 млн человек.

Минцифры планирует перенести сроки покрытия федеральных трасс и большинства населённых пунктов связью LTE с 2025-го на 2027 год, узнал «Ъ». Операторов еще в 2013 году обязали обеспечить связью все поселения с более чем 1 тысячей жителей, но министерство уже дважды сдвигало сроки. Основными проблемами участники рынка называют нехватку оборудования и проблемы с подключением к энергосистемам.

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Контекст

Почти 60% компаний оценивают ситуацию в экономике по меньшей мере как удовлетворительную, следует из «Мониторинга состояния бизнеса в России», подготовленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Около 19% предприятий испытывают серьёзные проблемы из-за санкций. Развитию бизнесам мешают дефицит кадров, неопределённость на рынках, высокие ставки по кредитам и снижение инвестиционной активности.

Рынок каршеринга в России по итогам 2023 года вырастет на 33,3%, до 44 млрд рублей, говорится в исследовании Б1. В 2024-м темпы роста могут ускориться до 40%. Среди основных факторов развития рынка аналитики называют увеличение цен на покупку и обслуживание личных автомобилей, а также подорожания такси.

Спустя два года после введение санкций, половина российских заводов находится в простое. Почти все площадки, которые раньше принадлежали иностранным владельцам, сменили собственников, но это не помогло им возобновить работу, пишет «Ъ».

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло 6,3 млн человек и стало рекордным за все время существования реестра МСП, заявил Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Число ИП по сравнению с 2022 годом увеличилось 22%.

Большинство россиян (53%) смотрят с оптимизмом в 2024 год, следует из данных ВЦИОМ. Опрошенные рассказали, что ждут окончания боевых действий в Украине, роста экономики, снижения цен и возобновления международной торговли.

Новости предыдущего дня, 21 декабря — здесь.

#новости

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 Вадим Д.
Большинство россиян (53%) смотрят с оптимизмом в 2024 год

Вот и выяснили скольким россиянам не назначены таблетки.

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Забыл Эмейлов

Та не, всё просто
20% - силовики, госслужащие, менты, чиновники и все у кормушки
13% - идейные турбированные патриоты, почти победившие запад
10% - москвичи и питерцы с жирными зарплатами и купленным белым билетом (айти, финансисты и тд)
5% - олигархи
5% - те, кому таки надо бы таблетки

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Премудрый пискарь

"5% - те, кому таки надо бы таблетки"
Больше намного! Почти поголовно 50+ возрастом смотрят ящик верят в сказки...

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Забыл Эмейлов

Ну то ещё вторая категория же... Но граница там тонкая, согласен

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Премудрый пискарь

Ну да вроде была новость о проблеме с выдачей бесплатных лекарств...ну это ничего заменят сказками из телевизера...

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Вадим Д.
Спустя два года после введение санкций, половина российских заводов находится в простое

Выберут направление, завезут шильдики и как начнут лепить продукцию!
Кое-кто в Ъ, видимо, не понимает, что это на пользу.

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Колян

Яндекс музыка не маркирует исполнителей ин. агентов
От самого Rutub целый сезон наша раша с кучей ЛГБТ. Закон же, не?
Или это другое?

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Премудрый пискарь

Да! Негодяи!

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Премудрый пискарь

Сгеивают! Разлагают!

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Александр Привалов

Срочно пишите донос, товарищ!

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дурачёк с DTF

Так писать надо самим , к сожалению по другому не двигаются наши власти

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Колян

Хорошие власти

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Инженер-душнила

Время еще придет, не спешите. Уже вон вечеринки накрывают менты

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Вадим Д.

О, ну раз целый прошлый-настоящий-будущий президент поручил принуждать бизнес заниматься инвестирование, так тому и быть.
А как иначе стать страной с роскошным инвестклиматом? Правильно — не хочешь инвестировать? Придушим немножко.

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Премудрый пискарь

"Минцифры планирует перенести сроки покрытия федеральных трасс и большинства населённых пунктов связью LTE с 2025-го на 2027 год"
На 2037 надо!

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Премудрый пискарь

"Почти 60% компаний оценивают ситуацию в экономике по меньшей мере как удовлетворительную"
Ага...

"Спустя два года после введение санкций, половина российских заводов находится в простое. Почти все площадки, которые раньше принадлежали иностранным владельцам, сменили собственников, но это не помогло им возобновить работу"
А-а-а...

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Вадим Д.
«Ростелеком» с января 2024 года повысит цены на домашний интернет на 5-6%

И домру то же самое делает, и теле2 уже порадовал.
А кое-кто поговаривает что роста нет. Утритесь, скептики!

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Колян

Экономика же растет, и цены растут

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Буквоед

Так вот как это работает!

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дурачёк с DTF

Зачем ты разные сообщения пишешь ,можно все в одном , существует цитирование

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Вадим Д.
Почти 60% компаний оценивают ситуацию в экономике по меньшей мере как удовлетворительную

Но в большей степени как ужасающую?

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Александр Привалов
по меньшей мере как удовлетворительную

Достойный уровень, запишем себе в актив и подадим как позитивную новость.

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Премудрый пискарь

"Большинство россиян (53%) смотрят с оптимизмом в 2024 год, следует из данных ВЦИОМ."
...

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Egor Ka

Повезло Ладим Ладимычу с народом-оптимистом

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Сеошник Сеошников

Надо домовой/соседский каршеринг развивать. То есть машина покупать на целый дом/подъезд и пользоваться как общедомовым имуществом. Да нужна конечно система бронирования и биллинга грамотная, но это будет для очень многих выгодным вариантом.

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Инженер-душнила

Лучше чтобы город строили не для машин

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Александр Привалов
Опрошенные рассказали, что ждут окончания боевых действий в Украине, роста экономики, снижения цен и возобновления международной торговли

Фига се запросы, новому президенту придётся как на галерах пахать, чтобы граждане спали спокойно

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