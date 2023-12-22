Wildberries зарегистрировал микрофинансовую организацию Статьи редакции
Первыми услуги по кредитованию предложат продавцам.
- Маркетплейс 20 декабря 2023 года зарегистрировал микрокредитную компанию ООО «ВБ Финанс», пишут «Ведомости» со ссылкой на сведения ЕГРЮЛ. Уставной капитал юрлица составляет 10 млн рублей.
- Компания будет специализироваться на потребительских и промышленных займах, ссудах под залог недвижимости и кредитах на покупку домов, следует из данных реестра.
- В пресс-службе Wildberries подтвердили регистрацию микрофинансовой организации, пояснив, что маркетплейс создаёт юридическую базу для развития ключевых направлений бизнеса. Одним из первых услуги по кредитованию предложат продавцам.
- В планах компании регистрация ещё пяти организаций — «ВБ Фэшн», «ВБ Спорт», «ВБ Шарм», «ВБ Тренд», «ВБ Фуд». Они нужны для «развития отдельных видов бизнеса», отметили в маркетплейсе.
- В феврале 2021 года глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В июле того же года маркетплейс запустил покупку товаров в кредит или рассрочку, а в августе банк переименовали в «Вайлдберриз банк».
- В феврале 2021 года свою микрокредитную компанию создал Ozon. В апреле 2021-го маркетплейс выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка», а затем переименовал его. В сентябре 2023-го «Ozon банк» начал предлагать кредитные линии для продавцов.
77 показов
643 открытия
Охуенный ход с точки зрения бизнеса
Намана, теперь они еще больше селлеров будут обманывать)
Вам штраф на штраф за просрочку выплату по прошлому штрафу за задержку оплаты.
Такая схема будет.
Если выплатить никак не можешь -предложат отработать на складе за 25 лет.
Шутите.
О, быстрые кредиты на паль? Удобно, россияне оценят.ВБ Финанс
Расшифровываем: ваши бывшие финансы.
можно будет брать кредит, чтобы закупиться, чтобы потом скинуть 25% комиссию с продаж ВБ ))
ну и по кредиту процентики
Давно пора