Частные инвесторы пожаловались в ЦБ на «СПБ Биржу» после блокировки иностранных бумаг и валюты Статьи редакции
Они предполагают, что блокировка связана с «кассовым разрывом» на площадке. Биржа говорит, что это понятие не применимо ни к одному её процессу.
- 21 декабря 2023 года 145 частных инвесторов подали коллективную жалобу в ЦБ и попросили его проверить соответствие количества ценных бумаг, учитываемых депозитарием «СПБ Банк» на счетах участников торгов, объёмам сделок, которые проводила площадка. Об этом пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на письмо.
- Также инвесторы просят проверить законность решения биржи о возврате только 31,05% средств по сделкам, совершённым 1 и 2 ноября, и блокировки (списания) денег за период до введения санкций.
- Среди других требований — проверить законность конвертации валюты, возвращённой незаблокированной части, в рубли по внутреннему курсу «СПБ Биржи» и обязать площадку и брокеров предоставлять розничным инвесторам информацию о цепочках хранения, в том числе о кастодианах.
- ЦБ зарегистрировал обращение, пишет издание. На момент публикации регулятор не ответил на запрос о комментарии. В «СПБ Бирже» заявили, что понятие «кассовый разрыв» не применимо ни к одному процессу на площадке. Там отметили, что ежедневно отчитываются Банку России по заключённым сделкам.
- «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США в ноябре 2023 года. Минфин США при этом разрешил совершать отдельные операции с площадкой до 31 января 2024 года.
- В конце ноября биржа сообщила, что временно перевела иностранные бумаги и часть денег в иностранных валютах на неторговые счета. Тогда же площадка определила объём не попавших под ограничения денег в иностранных валютах (31% от общей суммы клиентских денег) и согласовала механизм их распределения между брокерами.
- В декабре частные инвесторы пожаловались на блокировку «СПБ Биржей» валюты, полученной до введения санкций США. Тогда площадка объяснила, что деньги на счетах заморожены «независимо от того, когда они внесены». После депозитарий «СПБ Биржи» сообщил, что планирует обратиться в OFAC для разблокировки активов.
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Запасаемся попкорном и валидолом.
Посмотрим сериал, как ЦБ будет прикрывать "своих"
Государство не вмешивается в споры хозяйствующих субъектов.
Ага, конечно. И указ о переводе иностранных активов ЦБ не выпускал, чтобы прикрыть ВТБ.
им надо заполнить форму
Пока главный вор сидит в кремле толку от этих исков не будет
Вопросики вполне уместные. 1)а были ли вообще активы 2)если были, то как же акции российских компаний торговавшиеся за рубежом? Ничего не стоит их вернуть, НЕ вернуть можно только в случае если не на что их выкупить у эмитентов (за рубли). 3)да, это НЕ кассовый разрыв, но очень похоже на такую ситуацию.
Ну кстати да. Если общее количество акций какой-то компании не снижается ниже например 70% от среднегодового значения, то можно эти акции продать, а деньги использовать в своих целях.
"Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".
Ничего страшного сейчас им ЦБ всем дружно пришлет отписку на несколько страниц про цитата: «беспрецедентные санкции» и отправит восвояси. Отписка уже отработана на всех кого кинули санкционные брокеры от Открытия до всяких Совкомов еще в 2022ом
Люди имеют ВОЛЮ бороться и бороться сплоченно! Это многого стОит 👍
Интересный сериал, ждём следующую серию
Кидок биржи на бабки отлично