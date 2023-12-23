День 668: зарубежные направления в 2023 году сформировали 17-22% деловых поездок россиян — в основном за счёт Китая Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 23-25 декабря: доллар — 91,93 рубля (на 23 копеейки больше, чем 22 декабря), евро — 101,28 рубля (на 77 копеек больше).
Кто и как адаптируется
В Италии к 14 февраля 2024 года планируют разрешить российским компаниям покупать разрешённые для ввоза в Россию итальянские товары за рубли, сообщил «Прайму» глава Итало-российской торговой палаты ИРТП Фердинандо Пелаццо.
Контекст
Товарооборот России и Индии за десять месяцев 2023 года вырос вдвое — до рекордных $54,7 млрд, следует из расчётов «РИА Новости» по данным индийской таможни. С января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров в два раза — до $51,4 млрд, а поставки собственной продукции в Россию — в 1,4 раза, до $3,3 млрд.
Таможенно-пограничная служба США будет требовать от импортёров рыбы и морепродуктов подтверждения того, что ввозимая в страну продукция не связана с Россией, пишут «Ведомости». Накануне США ввели запрет на импорт из России лосося, трески, минтая и краба.
Опрошенные РБК эксперты считают, что решение США болезненно для американского рынка, но для российского «это хорошая новость»: рыба и крабы станут доступнее.
Зарубежные направления в 2023 году сформировали 22% деловых поездок россиян, за год показатель увеличился на 16,5 п.п., посчитали для «Ъ» в «OneTwoTrip для бизнеса». В 2020-2021 годы их доля составляла 5,3–5,7%. В «Випсервисе» говорят, что зарубежные направления сформировали 19% поездок деловых туристов, на 3 п.п. больше год к году. В Trivio отметили рост на 6 п.п. — до 17%. В «Аэроклубе» количество проданных авиабилетов за рубеж год к году выросло на 48%.
Опрошенные газетой компании связывают рост с увеличением числа доступных направлений и налаживанием авиасообщения, а также выстраиванием новых связей, прежде всего с Китаем, Индией и Ираном.
Новости предыдущего дня, 22 декабря — здесь.
Хороших всем выходных!
Пендосы будут исследовать рыбу — а не проплывала ли она, часом, в территориальных водах РФ.
Рыба и крабы станут такими доступными для россиян, что, возможно, даже покажут по ТВ как их едят депутаты.
Выстраивай отношения с Ираном, Индией, позови в друзья Сев. Карею и ты победил в этом интересном конкурсе.
Новости из Италии не могут не радовать! Однако, лучше сперва дождёмся решения, а потом будем радоваться!
Так это разрешение, а не переход на рубли) обычная итальянская компания вряд ли будет продавать продукцию за рубли. А вот кто будет и почему - догадаться не сложно.
Ммм потрясающие индийские товары.. с их стандартами асептики и антисептики покупать что-либо страшно, особенно если речь идет про употребление в пищу
Вы из 15 века чтоль?
Был хоть в Индии ?
Полная антисанитария.
Страна может и не чё так но всё не как у людей
Из Индии надо программистов импортировать.
они реально хороши или это мем?