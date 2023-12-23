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Источник: Алексей Переславцев / «Аэрофлот»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 декабря: доллар — 91,93 рубля (на 23 копеейки больше, чем 22 декабря), евро — 101,28 рубля (на 77 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 22 декабря: доллар — 92 рубля, евро — 101,74 рубля.

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Курсы на Forex на 18:23 мск 22 декабря: доллар — 91,69 рубля, евро — 100,98 рубля.

Кто и как адаптируется

В Италии к 14 февраля 2024 года планируют разрешить российским компаниям покупать разрешённые для ввоза в Россию итальянские товары за рубли, сообщил «Прайму» глава Итало-российской торговой палаты ИРТП Фердинандо Пелаццо.

Контекст

Товарооборот России и Индии за десять месяцев 2023 года вырос вдвое — до рекордных $54,7 млрд, следует из расчётов «РИА Новости» по данным индийской таможни. С января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров в два раза — до $51,4 млрд, а поставки собственной продукции в Россию — в 1,4 раза, до $3,3 млрд.

Таможенно-пограничная служба США будет требовать от импортёров рыбы и морепродуктов подтверждения того, что ввозимая в страну продукция не связана с Россией, пишут «Ведомости». Накануне США ввели запрет на импорт из России лосося, трески, минтая и краба.

Опрошенные РБК эксперты считают, что решение США болезненно для американского рынка, но для российского «это хорошая новость»: рыба и крабы станут доступнее.

Зарубежные направления в 2023 году сформировали 22% деловых поездок россиян, за год показатель увеличился на 16,5 п.п., посчитали для «Ъ» в «OneTwoTrip для бизнеса». В 2020-2021 годы их доля составляла 5,3–5,7%. В «Випсервисе» говорят, что зарубежные направления сформировали 19% поездок деловых туристов, на 3 п.п. больше год к году. В Trivio отметили рост на 6 п.п. — до 17%. В «Аэроклубе» количество проданных авиабилетов за рубеж год к году выросло на 48%.

Опрошенные газетой компании связывают рост с увеличением числа доступных направлений и налаживанием авиасообщения, а также выстраиванием новых связей, прежде всего с Китаем, Индией и Ираном.

Новости предыдущего дня, 22 декабря — здесь.