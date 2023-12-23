Деньги
Таня Боброва

OpenAI начала переговоры об инвестициях при оценке в $100 млрд — Bloomberg Статьи редакции

В апреле 2023 года инвесторы оценивали стартап в $27-29 млрд, писал TechCrunch.

  • OpenAI ведёт переговоры о привлечении нового раунда при оценке в $100 млрд или выше, рассказали источники Bloomberg, знакомые с вопросом. По их словам, условия возможной сделки, оценка и сроки раунда ещё могут поменяться — переговоры находятся на ранней стадии. OpenAI отказалась от комментариев.
  • Если раунд состоится при оценке от $100 млрд, разработчик ChatGPT станет вторым самым дорогим американским стартапом — после SpaceX. В декабре 2023 года компания Илона Маска оценила себя в $175 млрд в тендерном предложении для инвесторов, по данным Bloomberg.
  • По данным TechCrunch, в апреле 2023 года OpenAI привлекла более $300 млн при оценке в $27-29 млрд. В сентябре, писала WSJ, компания начала обсуждать с инвесторами продажу части акций при общей оценке в $80-90 млрд.
  • Сейчас один из крупнейших инвесторов OpenAI — Microsoft. В ноябре компания получила место «наблюдателя без права голоса» в обновлённом совете директоров стартапа после того, как совет сначала уволил, а затем вернул сооснователя Сэма Альтмана на пост гендиректора.

#новости #openai

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 Невероятный Блондин

Илон Маск за что не возьмётся, всё превращается в бабло.

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Гер Шмитт

Только тут Илон Маск сделал примерно ничего.

Когда хайпанула их модель, Илона там уже давно не было.

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Я сказал свое имя машине

В этом плане адепты церкви Святого Маска ничем не отличаются от адептов любых других церквей -)

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Karl

что касается Илона то тут скорее его ошибка чем достижение

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Павел Шувалов

Но он же взялся за OpenAI, в любом случае))

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spacetagliatelle

Вы как всегда в невежественном мраке, говорите много, знаете мало

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Karl

зато он просто Невероятный Блондин, а ты нет)))

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Roll Null

Всем бы у него поучиться, я считаю

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