OpenAI начала переговоры об инвестициях при оценке в $100 млрд — Bloomberg Статьи редакции
В апреле 2023 года инвесторы оценивали стартап в $27-29 млрд, писал TechCrunch.
- OpenAI ведёт переговоры о привлечении нового раунда при оценке в $100 млрд или выше, рассказали источники Bloomberg, знакомые с вопросом. По их словам, условия возможной сделки, оценка и сроки раунда ещё могут поменяться — переговоры находятся на ранней стадии. OpenAI отказалась от комментариев.
- Если раунд состоится при оценке от $100 млрд, разработчик ChatGPT станет вторым самым дорогим американским стартапом — после SpaceX. В декабре 2023 года компания Илона Маска оценила себя в $175 млрд в тендерном предложении для инвесторов, по данным Bloomberg.
- По данным TechCrunch, в апреле 2023 года OpenAI привлекла более $300 млн при оценке в $27-29 млрд. В сентябре, писала WSJ, компания начала обсуждать с инвесторами продажу части акций при общей оценке в $80-90 млрд.
- Сейчас один из крупнейших инвесторов OpenAI — Microsoft. В ноябре компания получила место «наблюдателя без права голоса» в обновлённом совете директоров стартапа после того, как совет сначала уволил, а затем вернул сооснователя Сэма Альтмана на пост гендиректора.
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Илон Маск за что не возьмётся, всё превращается в бабло.
Только тут Илон Маск сделал примерно ничего.
Когда хайпанула их модель, Илона там уже давно не было.
В этом плане адепты церкви Святого Маска ничем не отличаются от адептов любых других церквей -)
что касается Илона то тут скорее его ошибка чем достижение
Но он же взялся за OpenAI, в любом случае))
Вы как всегда в невежественном мраке, говорите много, знаете мало
зато он просто Невероятный Блондин, а ты нет)))
Всем бы у него поучиться, я считаю