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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 декабря: доллар — 91,93 рубля (на 23 копеейки больше, чем 22 декабря), евро — 101,28 рубля (на 77 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 22 декабря: доллар — 92 рубля, евро — 101,74 рубля.

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Курсы на Forex на 18:23 мск 22 декабря: доллар — 91,69 рубля, евро — 100,98 рубля.

Брокер «Ньютон Инвестиции» (развивает сервис «Газпромбанк Инвестиции») с 1 января 2024 года вводит комиссию за хранение на счету американских и гонконгских долларов, а также евро, обратило внимание Frank Media.

Кто и как адаптируется

Президент Владимир Путин разрешил «Росбанку» выкупить акции французской Societe Generale в ВТБ, «Россетях», «Русгидро», «Интер РАО», «Газпроме», «Сургутнефтегазе» и «Алросе», пишет РБК.

Контекст

12-й пакет санкций ЕС впервые допустил возможность конфискации «в общественных интересах» замороженных активов подсанкционных россиян и компаний. «Ъ» с помощью юристов разбирался, как может выглядеть механизм изъятия активов, что ещё предстоит сделать для реализации санкций и кто в первую очередь оказывается в зоне риска.

Банку России в 2023 году стоило раньше начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики и начать поднимать ключевую ставку ещё весной, заявила в интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

Дефицит кадров в России в 2023 году составил почти 5 млн человек, говорится в исследовании Института экономики РАН. Около 91% российских компаний заявляют о кадровом голоде, сказал в беседе с «Известиями» операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков. Сильнее всего ощущается нехватка массового персонала: продавцов, операторов и водителей. Также недостает представителей рабочих специальностей — например, токарей и сварщиков.

Новости предыдущего дня, 23 декабря — здесь.