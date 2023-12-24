День 669: Путин разрешил «Росбанку» выкупить у Societe Generale акции российских компаний Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23-25 декабря: доллар — 91,93 рубля (на 23 копеейки больше, чем 22 декабря), евро — 101,28 рубля (на 77 копеек больше).
Брокер «Ньютон Инвестиции» (развивает сервис «Газпромбанк Инвестиции») с 1 января 2024 года вводит комиссию за хранение на счету американских и гонконгских долларов, а также евро, обратило внимание Frank Media.
Кто и как адаптируется
Президент Владимир Путин разрешил «Росбанку» выкупить акции французской Societe Generale в ВТБ, «Россетях», «Русгидро», «Интер РАО», «Газпроме», «Сургутнефтегазе» и «Алросе», пишет РБК.
Контекст
12-й пакет санкций ЕС впервые допустил возможность конфискации «в общественных интересах» замороженных активов подсанкционных россиян и компаний. «Ъ» с помощью юристов разбирался, как может выглядеть механизм изъятия активов, что ещё предстоит сделать для реализации санкций и кто в первую очередь оказывается в зоне риска.
Банку России в 2023 году стоило раньше начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики и начать поднимать ключевую ставку ещё весной, заявила в интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Дефицит кадров в России в 2023 году составил почти 5 млн человек, говорится в исследовании Института экономики РАН. Около 91% российских компаний заявляют о кадровом голоде, сказал в беседе с «Известиями» операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков. Сильнее всего ощущается нехватка массового персонала: продавцов, операторов и водителей. Также недостает представителей рабочих специальностей — например, токарей и сварщиков.
Новости предыдущего дня, 23 декабря — здесь.
куда интересно они делись 🤔
Самое интересное будет когда они вернутся с новыми навыками и поймут, что получать в n раз меньше, они уже не хотят
Ниче, они же в школы пойдут работать.
Будут дань со школьников собирать
Не дань, а на общее и на грев зоны.
куют победу
над чем?
А главное - для чего?
Не для чего, а для кого
А над чем её обычно куют?
Над куём
Машем куями в алкогольной яме
Тоже всё думаю и думаю куда же все они могли подеваться...
В rip
5кк людей? А они были?
"Президент Владимир Путин разрешил..."
...
Царь, просто царь ©
Зато шутит смешно
особый такой, мусорской юмор
...не поддерживать себя на выборах президента 2024))
ЕС делает работу за правоохранительные органы РФ - обезжиривает активы выходцев из опг
ах если бы, как в том анекдоте про папа будет меньше пить, ага
Проще пусть газ в комнату. Ес наплевать на россиян, как и россиянам наплевать на своих.
"Сильнее всего ощущается нехватка массового персонала: продавцов, операторов и водителей. Также недостает представителей рабочих специальностей — например, токарей и сварщиков."
Странно куда это продавцов не хватает...супермегамаркеты же переходят на кассы самообслуживания...
Давно пора, хоть будем покупать под шк ванили килограммы окороков.
на сво за зарплатой подались, потому как внезапно хотят кушать? прям невероятно, никогда такого не было, и... вот оно случилось.
Разрешил. Штош.
Когда 91% компаний говорят о нехватке персонала, становится мерзко — они громко заявляют о своей жадности. То, что сегодня вообще кто-то и особенно кто занимается физическим трудом может получать меньше хотя бы 100 тысяч, просто невероятно. А именно эти нищенские зарплаты сейчас предлагают в т. ч. перечисленным в посте специалистам, достаточно открыть хх и убедиться. Работодатели живут в своём виртуальном мире, где, видимо, рыночная экономика ещё не наступила, где можно предлагать 30 тысяч и считать это адекватным. Если бы предлагаемые компенсации были по-настоящему адекватными, т. н. дефицит «волшебным» образом испарился бы.
И, шо интересна, проблема эта как-то неожиданно нагрянула. Раньше то хватало готовых за 25-30к в месяц горбатиться.
Моё предположение, что просто стал особенно заметен разрыв с реальными потребностями.
Ну как бы без проблем можно (и нужно) предлагать адекватные зп.. Только за чей счёт? А труд за копейки это основа нашего процветания по ппс
нашего процветания, не совсем правильный термин, скорее не нашего процветания
За чей счёт, компании могли бы сами решить. Обычно косты повышаются за счёт потребителя, это раскручивает инфляцию и конкретно рост зп делает более бесполезным. Если бы это делали за счёт инвестора, это бы в моменте делало его беднее, однако можно пофантазировать, что он бы свои предпринимательские способности применить мог в ещё одной новой компании. Вот и получится альтернативный рост ввп. Но я прекрасно понимаю, что очень наивно было бы надеяться на второй вариант, не верю, что россияне способны мыслить особенно сегодня на долгосрочный период.
Все решение раскулачить инвестора ) по поводу перспектив, кто щас в здравом уме будет в рф работать на перспективу? Это просто нереально завышенные риски
Можете расшифровать этот каламбур? Берём и выдаиваем инвестора в ноль. Дальше что?он бы свои предпринимательские способности применить мог в ещё одной новой компании
И что бы он в итоге пошёл работать кассиром в пятёрочку?
Даёшь зарплаты в пятерочки такие, что бы миллионеры бросали бизнес и шли в пятерочку на кассу!
В течении пятилетки!
Пахан порешал.
"12-й пакет санкций ЕС впервые допустил возможность конфискации «в общественных интересах» замороженных активов подсанкционных россиян и компаний."
Ну ничего себе! Чё творят а...
То ли еще будет, с нами совсем как с скотом, когда мы уже им ответим
А вот эти национализации, зарубежных инвесторов тут то, что опускают на бабки - продать бизнес можешь не выше 50%, и ещё потом заплати проценты некислые за вывод денег зарубеж (боюсь соврать, 10 или 20%)? Это не ваши ответы? Ну так вот на такие ответы и получают подсанкционные личности заметь, а не все россияне.
Выкупить или спиздить?
Выкупить. За справедливую цену.
За 1000... Барабанная дробь... рублей весь завод.
Ну, как купил в РФ, так и продашь в Европе. Логично.
Переходим в статью, читаем дальше заголовка и узнаем, что применяться это будет к тем, кто "выкупает" активы европейских компаний в РФ по дешевке.
У него их аналогично подешевке "выкупят", разве это не симметрично? Или в РФ можно, а там вдруг стало нельзя?
Там тоже "дают разрешение"?
День 669: День Италии на ВиСи. Впихнули 20 рекламных объявлений и где то девять из них уникальных. Передайте пожалуйста своим что никуда не поеду. Меня и тут неплохо кормят.