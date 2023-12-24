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Деньги
Таня Боброва

День 669: Путин разрешил «Росбанку» выкупить у Societe Generale акции российских компаний Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Reuters

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 декабря: доллар — 91,93 рубля (на 23 копеейки больше, чем 22 декабря), евро — 101,28 рубля (на 77 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 22 декабря: доллар — 92 рубля, евро — 101,74 рубля.

Курсы на Forex на 18:23 мск 22 декабря: доллар — 91,69 рубля, евро — 100,98 рубля.

Брокер «Ньютон Инвестиции» (развивает сервис «Газпромбанк Инвестиции») с 1 января 2024 года вводит комиссию за хранение на счету американских и гонконгских долларов, а также евро, обратило внимание Frank Media.

Кто и как адаптируется

Президент Владимир Путин разрешил «Росбанку» выкупить акции французской Societe Generale в ВТБ, «Россетях», «Русгидро», «Интер РАО», «Газпроме», «Сургутнефтегазе» и «Алросе», пишет РБК.

Контекст

12-й пакет санкций ЕС впервые допустил возможность конфискации «в общественных интересах» замороженных активов подсанкционных россиян и компаний. «Ъ» с помощью юристов разбирался, как может выглядеть механизм изъятия активов, что ещё предстоит сделать для реализации санкций и кто в первую очередь оказывается в зоне риска.

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Банку России в 2023 году стоило раньше начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики и начать поднимать ключевую ставку ещё весной, заявила в интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

Дефицит кадров в России в 2023 году составил почти 5 млн человек, говорится в исследовании Института экономики РАН. Около 91% российских компаний заявляют о кадровом голоде, сказал в беседе с «Известиями» операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков. Сильнее всего ощущается нехватка массового персонала: продавцов, операторов и водителей. Также недостает представителей рабочих специальностей — например, токарей и сварщиков.

Новости предыдущего дня, 23 декабря — здесь.

#новости

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 Макс Кроу
Сильнее всего ощущается нехватка массового персонала: продавцов, операторов и водителей. Также недостает представителей рабочих специальностей — например, токарей и сварщиков.

куда интересно они делись 🤔

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Михаил

Самое интересное будет когда они вернутся с новыми навыками и поймут, что получать в n раз меньше, они уже не хотят

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Я сказал свое имя машине

Ниче, они же в школы пойдут работать.
Будут дань со школьников собирать

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Влад Шушкевич

Не дань, а на общее и на грев зоны.

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Leo Uvarov

куют победу

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Миру мир

над чем?

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Alex Lowen

А главное - для чего?

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Горка Тлетов

Не для чего, а для кого

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Иван Игольников

А над чем её обычно куют?

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Хэппи милф

Над куём

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Я сказал свое имя машине

Машем куями в алкогольной яме

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Премудрый пискарь

Тоже всё думаю и думаю куда же все они могли подеваться...

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Александр Блинов

В rip

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Leonid Bushuev

5кк людей? А они были?

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Премудрый пискарь

"Президент Владимир Путин разрешил..."
...

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Dery

Царь, просто царь ©

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Snap Crotchet

Зато шутит смешно

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Dery

особый такой, мусорской юмор

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Vova Zhevnov

...не поддерживать себя на выборах президента 2024))

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Забыл Эмейлов
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Хадижат Ахмедов
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Bl0ck3d

ЕС делает работу за правоохранительные органы РФ - обезжиривает активы выходцев из опг

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неформат

ах если бы, как в том анекдоте про папа будет меньше пить, ага

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sunDY non-secure

Проще пусть газ в комнату. Ес наплевать на россиян, как и россиянам наплевать на своих.

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Премудрый пискарь

"Сильнее всего ощущается нехватка массового персонала: продавцов, операторов и водителей. Также недостает представителей рабочих специальностей — например, токарей и сварщиков."
Странно куда это продавцов не хватает...супермегамаркеты же переходят на кассы самообслуживания...

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Александр Блинов

Давно пора, хоть будем покупать под шк ванили килограммы окороков.

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

на сво за зарплатой подались, потому как внезапно хотят кушать? прям невероятно, никогда такого не было, и... вот оно случилось.

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Вадим Д.

Разрешил. Штош.

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Slava

Когда 91% компаний говорят о нехватке персонала, становится мерзко — они громко заявляют о своей жадности. То, что сегодня вообще кто-то и особенно кто занимается физическим трудом может получать меньше хотя бы 100 тысяч, просто невероятно. А именно эти нищенские зарплаты сейчас предлагают в т. ч. перечисленным в посте специалистам, достаточно открыть хх и убедиться. Работодатели живут в своём виртуальном мире, где, видимо, рыночная экономика ещё не наступила, где можно предлагать 30 тысяч и считать это адекватным. Если бы предлагаемые компенсации были по-настоящему адекватными, т. н. дефицит «волшебным» образом испарился бы.

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Влад Шушкевич

И, шо интересна, проблема эта как-то неожиданно нагрянула. Раньше то хватало готовых за 25-30к в месяц горбатиться.

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Slava

Моё предположение, что просто стал особенно заметен разрыв с реальными потребностями.

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Иван Иванов

Ну как бы без проблем можно (и нужно) предлагать адекватные зп.. Только за чей счёт? А труд за копейки это основа нашего процветания по ппс

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Денис Васин

нашего процветания, не совсем правильный термин, скорее не нашего процветания

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Slava

За чей счёт, компании могли бы сами решить. Обычно косты повышаются за счёт потребителя, это раскручивает инфляцию и конкретно рост зп делает более бесполезным. Если бы это делали за счёт инвестора, это бы в моменте делало его беднее, однако можно пофантазировать, что он бы свои предпринимательские способности применить мог в ещё одной новой компании. Вот и получится альтернативный рост ввп. Но я прекрасно понимаю, что очень наивно было бы надеяться на второй вариант, не верю, что россияне способны мыслить особенно сегодня на долгосрочный период.

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Ушлый продаван

Все решение раскулачить инвестора ) по поводу перспектив, кто щас в здравом уме будет в рф работать на перспективу? Это просто нереально завышенные риски

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Иванов Иван

Можете расшифровать этот каламбур? Берём и выдаиваем инвестора в ноль. Дальше что?

он бы свои предпринимательские способности применить мог в ещё одной новой компании

И что бы он в итоге пошёл работать кассиром в пятёрочку?

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Влад Шушкевич

Даёшь зарплаты в пятерочки такие, что бы миллионеры бросали бизнес и шли в пятерочку на кассу!
В течении пятилетки!

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КакЦапля

Пахан порешал.

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Премудрый пискарь

"12-й пакет санкций ЕС впервые допустил возможность конфискации «в общественных интересах» замороженных активов подсанкционных россиян и компаний."
Ну ничего себе! Чё творят а...

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Александр Блинов

То ли еще будет, с нами совсем как с скотом, когда мы уже им ответим

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Виктор Петров
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Alexey Arhipov

А вот эти национализации, зарубежных инвесторов тут то, что опускают на бабки - продать бизнес можешь не выше 50%, и ещё потом заплати проценты некислые за вывод денег зарубеж (боюсь соврать, 10 или 20%)? Это не ваши ответы? Ну так вот на такие ответы и получают подсанкционные личности заметь, а не все россияне.

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Я сказал свое имя машине

Выкупить или спиздить?

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Влад Шушкевич

Выкупить. За справедливую цену.

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Александр Блинов

За 1000... Барабанная дробь... рублей весь завод.

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Алекс

Ну, как купил в РФ, так и продашь в Европе. Логично.

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Алекс

Переходим в статью, читаем дальше заголовка и узнаем, что применяться это будет к тем, кто "выкупает" активы европейских компаний в РФ по дешевке.
У него их аналогично подешевке "выкупят", разве это не симметрично? Или в РФ можно, а там вдруг стало нельзя?

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Влад Шушкевич

Там тоже "дают разрешение"?

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Иванов Иван

День 669: День Италии на ВиСи. Впихнули 20 рекламных объявлений и где то девять из них уникальных. Передайте пожалуйста своим что никуда не поеду. Меня и тут неплохо кормят.

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