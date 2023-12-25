День 670: параллельный импорт продлили на 2024-й, разработчик грузовых дронов запустил завод в Тольятти Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 23-25 декабря: доллар — 91,93 рубля (на 23 копеейки больше, чем 22 декабря), евро — 101,28 рубля (на 77 копеек больше).
Какие есть проблемы и трудности
Зарезервированные в Фонде национального благосостояния 300 млрд рублей на переоформление самолётов иностранных лизингодателей почти закончились, выяснил «Ъ». Как минимум 250 млрд рублей из них ушли на 86 самолётов «Аэрофлота».
Кто и как адаптируется
Правительство решило продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, но список товаров, разрешенных к такому ввозу, будет сокращаться. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, но не уточнил детали.
Natura Siberica начала поставки в Африку (Марокко и Тунис) и планирует в 2024 году выйти на рынки Южной Америки.
Российский разработчик грузовых дронов запустил в Тольятти завод по их серийному производству. Инвестиции в строительство и разработки составили 7 млрд рублей. В 2024 году «Транспорт будущего» планирует произвести более 1500 агродронов.
Российские операторы связи начали тестировать отечественные M2M SIM-карт для IoT (интернета вещей). Зеленоградский завод «Микрон» планирует начать их массовый выпуск, включая чипы, в 2024 году.
По данным «Ъ», «Росатом» завершил покупку 50% в производителе электроники Kraftway. Стоимость сделки могла составить 3,5–5 млрд рублей.
МТС рассматривает покупку продюсерского центра «Марс Медиа Энтертейнмент». Аналитики оценили сумму сделки на уровне 1 млрд рублей. Среди проектов продакшена — фильмы «Т-34», «Брестская крепость», «Тарас Бульба», «Два дня» и сериалы «Ликвидация», «Доктор Живаго», «Братья Карамазовы», «Великая».
Вторая по величине в России сеть магазинов одежды для мужчин Kanzler решила добавить в ассортимент женскую коллекцию. Это связано со стагнацией сегмента мужской одежды, в том числе из-за длящейся мобилизации, пишет «Ъ».
Контекст
Глава Банка России Эльвира Набиуллина дала интервью РБК. Она спрогнозировала снижение прибыли банков на 40% в 2024 году. По её словам, ЦБ может вернуться к покупке валюты в рамках бюджетного правила, если цена на нефть приблизиться к отметке $90 за баррель. Набиуллина также назвала самыми болезненными санкциями блокировку иностранных активов частных инвесторов.
Номера в российских гостиницах подорожали на 14-20% год к году. В первую очередь это связано с ростом внутреннего туризма. Средняя стоимость номера в 2023 году составила 6,9 тысячи рублей за ночь.
Новости предыдущего дня, 25 декабря — здесь.
Параллельный импорт продлят лет на 10 минимум, это они очень скромничают.
* или назовут по другому
До после 2037! Не меньше...
"Это связано со стагнацией сегмента мужской одежды, в том числе из-за длящейся мобилизации, пишет «Ъ»."
Ну ничего себе! Что творится то а...
Понедельник день тяжёлый! Пойду ка я погуляю...
Сначала мы жили бедно, а потом нас обокрали. Причём как свои, так и чужие..
Зря в Тольятти завод дронов запустили, место там проклятое, всё равно Лада 2107 будет получаться.
Жигули опять получатся! Теперь летающие...
💪
О негатившикам сегодня их базу разрушили
Очень круто, что данная область всё таки развивается. Причем как в гражданском, так и в военном направлении.Вторая по величине в России сеть магазинов одежды для мужчин Kanzler решила добавить в ассортимент женскую коллекцию. Это связано со стагнацией сегмента мужской одежды, в том числе из-за длящейся мобилизации, пишет «Ъ».
Не очень понятно, как 300к человек, могут так сильно влиять на это. Я бы понял, если бы речь о СВО в целом была.
"Это связано со стагнацией сегмента мужской одежды, в том числе из-за длящейся мобилизации"
Так надо было в ассортимент не женскую коллекцию добавлять, а одежду цвета хаки. Лол, кек, печенег.