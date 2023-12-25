Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Транспорт будущего»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 декабря: доллар — 91,93 рубля (на 23 копеейки больше, чем 22 декабря), евро — 101,28 рубля (на 77 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:53 мск: доллар — 91,99 рубля, евро — 101,15 рубля.

Курсы на Forex на 18:23 мск 22 декабря: доллар — 91,69 рубля, евро — 100,98 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Зарезервированные в Фонде национального благосостояния 300 млрд рублей на переоформление самолётов иностранных лизингодателей почти закончились, выяснил «Ъ». Как минимум 250 млрд рублей из них ушли на 86 самолётов «Аэрофлота».

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Кто и как адаптируется

Правительство решило продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, но список товаров, разрешенных к такому ввозу, будет сокращаться. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, но не уточнил детали.

Natura Siberica начала поставки в Африку (Марокко и Тунис) и планирует в 2024 году выйти на рынки Южной Америки.

Российский разработчик грузовых дронов запустил в Тольятти завод по их серийному производству. Инвестиции в строительство и разработки составили 7 млрд рублей. В 2024 году «Транспорт будущего» планирует произвести более 1500 агродронов.

Российские операторы связи начали тестировать отечественные M2M SIM-карт для IoT (интернета вещей). Зеленоградский завод «Микрон» планирует начать их массовый выпуск, включая чипы, в 2024 году.

По данным «Ъ», «Росатом» завершил покупку 50% в производителе электроники Kraftway. Стоимость сделки могла составить 3,5–5 млрд рублей.

МТС рассматривает покупку продюсерского центра «Марс Медиа Энтертейнмент». Аналитики оценили сумму сделки на уровне 1 млрд рублей. Среди проектов продакшена — фильмы «Т-34», «Брестская крепость», «Тарас Бульба», «Два дня» и сериалы «Ликвидация», «Доктор Живаго», «Братья Карамазовы», «Великая».

Вторая по величине в России сеть магазинов одежды для мужчин Kanzler решила добавить в ассортимент женскую коллекцию. Это связано со стагнацией сегмента мужской одежды, в том числе из-за длящейся мобилизации, пишет «Ъ».

Контекст

Глава Банка России Эльвира Набиуллина дала интервью РБК. Она спрогнозировала снижение прибыли банков на 40% в 2024 году. По её словам, ЦБ может вернуться к покупке валюты в рамках бюджетного правила, если цена на нефть приблизиться к отметке $90 за баррель. Набиуллина также назвала самыми болезненными санкциями блокировку иностранных активов частных инвесторов.

Номера в российских гостиницах подорожали на 14-20% год к году. В первую очередь это связано с ростом внутреннего туризма. Средняя стоимость номера в 2023 году составила 6,9 тысячи рублей за ночь.

Новости предыдущего дня, 25 декабря — здесь.