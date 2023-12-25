«Есть искушение думать, что нам море по колено, но санкции могут усилиться»: главное из интервью Эльвиры Набиуллиной Статьи редакции
Глава Банка России в разговоре с РБК рассказала, когда ждать снижения ключевой ставки, с какими проблемами от санкций ещё надо работать и что будет влиять на курс рубля в 2024 году.
Последствия санкций
- Крупные банки во многом были готовы к ограничениям, потому что «мы живём в условиях санкций с 2014-го». Угроза отключения от SWIFT также была с 2014 года, поэтому ЦБ выстраивал российскую национальную платёжную инфраструктуру.
- Международные платежи — по-прежнему не до конца решённый вопрос. «Выстраиваются цепочки, они постоянно меняются, но трансграничные платежи остаются проблемой для многих предприятий. Хотя, по нашим опросам, острота этой проблемы чуть-чуть снизилась», — сообщила Набиуллина.
- «Есть искушение думать, что мы так хорошо прошли 2022 год и теперь нам, что называется, море по колено», но надо быть готовым к усилению санкций, поддерживать темпы развития инноваций и технологий в условиях «дефицита, например, айтишников, программистов».
Цены, инфляция и ставка
- Темп роста цен в России «сильно выше» цели ЦБ по инфляции. Оглядываясь назад, регулятор считает, что денежно-кредитная политика была мягкой, и надо было повышать ставку раньше. Например, весной 2023-го.
- На вопрос о росте цен на яйца Набиуллина ответила, что «есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров». Но, «есть общие причины — высокий рост спроса опережает возможности предложения».
- Спрос высокий, и повышение ключевой ставки может его уменьшить, но решения регулятора «отражаются на экономике с лагом» в три-шесть кварталов. «Это длинная цепочка: повышение ключевой ставки, после этого повышаются рыночные ставки по депозитам, кредитам. Это влияет на объёмы депозитов, кредитов, на изменение поведения людей — будут они тратить, сберегать и так далее», — объяснила глава ЦБ.
Продажа валютной выручки и курс рубля
- Если цена нефти будет $88-90 за баррель Brent, то ЦБ может вернуться к покупке валюты в рамках бюджетного правила. Пока в январе 2024-го Банк России будет продавать валюту.
- В ноябре чистые продажи валюты экспортёрами могут приблизиться к 100% выручки. На это повлияли разные факторы: кроме президентского указа, это конвертация валюты для выплаты дивидендов по итогам года. Также некоторые экспортёрами из-за высокой ставки по рублёвым кредитам начали брать валютные займы, а потом продавать валюту, чтобы оплачивать рублёвые расходы.
- Набиуллина не считает продажу валютной выручки определяющим фактором для курса рубля. Поэтому, когда в марте в 2024-го указ об этом перестанет действовать, резкого изменения курса не будет, считает глава ЦБ. По её мнению, на курс рубля влияют состояние платёжного баланса, российский экспорт, рублёвый спрос на импорт.
- ЦБ рассматривает разные сценарии, в том числе попадание Мосбиржи под санкции. Внебиржевой валютной рынок обеспечивает 53% валютных торгов. Поэтому «при санкционных рисках» курс будет устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах и банковской отчётности. При этом ЦБ не видит рисков, что после этого курс может «улететь в космос».
Банки, кредиты и ипотека
- За 11 месяцев 2023 года банки заработали 3,2 трлн рублей, из них где-то 500 млрд рублей — это валютная переоценка. В 2022-м банки получили переоценку от курсов — «минус 1 трлн рублей».
- Бизнес банков вырос благодаря «приспособлению российской экономики к санкциям». Корпоративное кредитование, по данным на начало декабря 2023-го, выросло на 21% год к году, ипотека — на 35%. Потребительское кредитование — на 16%, комиссионные доходы банков — на 38%.
- В 2024 году ЦБ прогнозирует снижение прибыли банков на 40% — до примерно 2 трлн рублей — из-за высоких ставок и, соответственно, сокращения их маржи.
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Народ так хотел вернуть совок и получилось.
Вечный пиздеж первых лиц государства, очереди за продуктами и дефицит. Уже одобрили ввоз курятины из-за бугра, убрав налог, полакомимся ножками Байдона на следующий новый год.
Такие вот итоги 2023 гойда
Всенепременно усилятся.Есть искушение думать, что нам море по колено
И вливается эта мысль в неокрепшие умы россиян неудержимым потоком.
У меня резкий разрыв между тем, как она лавирует в возникшем экономическом пиздеце, не давая стране погрузиться в крайнюю его степень, но в то же время несет полную ахинею на интервью.
Просто у нас вполне свободно можно говорить на любом языке, но сказать прямо ничего нельзя.
А что в интервью не так?
да она вроде только 1 ручку ставки дергает, в сторону повышения, да и то как мы видим без особых успехов в плане борьбы с инфляцией или волатильностью курса рубля
100 % она не может говорить, всё, что хочет, потому что высокопоставленная вата скалит зубы. Но не главное ли - её работа?
Так санкции же на пользу? или не?
та вообще не понятно уже, сами не могут определиться, честн слово
Евразия всегда воевала с Ост-Азией
Чича говорит, что на пользу. Врет наверное.
"Но, «есть общие причины — высокий рост спроса опережает возможности предложения»."- что она несет
А что не так?
Одних зарплат воякам сколько
Что экономика перегрета.
а не искусственный дефицит это? дабы увеличить стоимость товара(предложения) ?
Томская областная дума приняла бюджет региона на 2024 год, в котором на развитие беспилотников предусмотрено 2,8 миллиарда рублей; это больше, чем выделили на развитие сферы ЖКХ (2,4 миллиарда), агропромышленного комплекса (2,4 миллиарда), культуру (2,5 милларда) и спорт (846 миллионов) — РИА «Томск»
Щас боты пояснят почему это хорошо
Вы перепутали с Царьградом. Тут всегда всё плохо.
Я вижу просто необоснованное кредитование. Денег в страну поступает все меньше, а кредитов все больше. Это грозит большими проблемами банков в будущем.
Грядет светлое будущее товариши. Пятилетка за 3 года.
Разве кого то в режиме волнует будущее?
"высокий рост спроса опережает возможности предложения"
А почему, следуя этой логике, спрос на яйца стал опережать возможности предложения? Висишник, признайся, это ты стал больше яиц жрать? Из-за тебя вот это всё?
Дефицита яйц нету, они есть в товарных кол-вах, но стоят дороже.
Я честно говоря не понимаю что кроме военки вошло в состояние: спрос опережает предложение.
Яиц нет, потому что вы, оказывается, дохуя хорошо живете %)))
Поэтому «при санкционных рисках» курс будет устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах и банковской отчётности. При этом ЦБ не видит рисков, что после этого курс может «улететь в космос»
понятное дело, что в этом случае курс будет всегда нужный. Данных расчета вообще никто видеть не будет
Тут либо будет черный рынок, который не будут особо прессовать, либо накопления граждан будут лежать мертвым грузом, пока не появится рыночный курс.
Она походу единственная, кто без розовых очков и шапкозакидательства смотрит на текущее положение дел. Жаль, что остальные чиновники не ведут себя так.
«Яиц нет, но вы держитесь»
Все потому что Запад все время водил нас за нос. На-ду-ли
Так зачем нам такой царь котрого все дурят.
Весь мир в восторге от Эльвиры, кроме комментаторов на виси
Да, даже в какой-то номинации участвовала в человеке года, забыл только, в какой. Не напомните? И сразу, кто был её конкурентами.
Интересное интервью надо ознакомиться
И зачем отключили дизы к комментам? Ох уж эти сердобольные хомячки))))
Виси, верни дизлайки, будь мужиком, блеять!
да не приятно)
Пока лавируем, уже сюжет фильма про Черную Жемчужину уступает сюжету тут. 👍😎😁👌
Эля, стоит отметить, очень неглупая мадам. В отличие от духоскрепных вставателей с колен, прекрасно понимает куда ведет страну неназываемый.
А кто сколько яиц ест?
Я вот в среднем стабильно ем по 3 яйца в день. В месяц округлим до 100.
В год 1200.
Но мне казалось таких как я не много :)
Далеко не все, для многих яичный белок аллерген.
Великие слова от главного иноагента РФ 🤭🥹😆
Представьте что будет после марта. Цены на бензин после выборов растут всегда, следовательно на все повысятся. Если Дунцову допустят к выборам пойду и проголосую за нее.