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Деньги
Маша Цепелева

«Есть искушение думать, что нам море по колено, но санкции могут усилиться»: главное из интервью Эльвиры Набиуллиной Статьи редакции

Глава Банка России в разговоре с РБК рассказала, когда ждать снижения ключевой ставки, с какими проблемами от санкций ещё надо работать и что будет влиять на курс рубля в 2024 году.

Эльвира Набиуллина, фото РБК

Последствия санкций

  • Крупные банки во многом были готовы к ограничениям, потому что «мы живём в условиях санкций с 2014-го». Угроза отключения от SWIFT также была с 2014 года, поэтому ЦБ выстраивал российскую национальную платёжную инфраструктуру.
  • Международные платежи — по-прежнему не до конца решённый вопрос. «Выстраиваются цепочки, они постоянно меняются, но трансграничные платежи остаются проблемой для многих предприятий. Хотя, по нашим опросам, острота этой проблемы чуть-чуть снизилась», — сообщила Набиуллина.
  • «Есть искушение думать, что мы так хорошо прошли 2022 год и теперь нам, что называется, море по колено», но надо быть готовым к усилению санкций, поддерживать темпы развития инноваций и технологий в условиях «дефицита, например, айтишников, программистов».

Цены, инфляция и ставка

  • Темп роста цен в России «сильно выше» цели ЦБ по инфляции. Оглядываясь назад, регулятор считает, что денежно-кредитная политика была мягкой, и надо было повышать ставку раньше. Например, весной 2023-го.
  • На вопрос о росте цен на яйца Набиуллина ответила, что «есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров». Но, «есть общие причины — высокий рост спроса опережает возможности предложения».
  • Спрос высокий, и повышение ключевой ставки может его уменьшить, но решения регулятора «отражаются на экономике с лагом» в три-шесть кварталов. «Это длинная цепочка: повышение ключевой ставки, после этого повышаются рыночные ставки по депозитам, кредитам. Это влияет на объёмы депозитов, кредитов, на изменение поведения людей — будут они тратить, сберегать и так далее», — объяснила глава ЦБ.

Продажа валютной выручки и курс рубля

  • Если цена нефти будет $88-90 за баррель Brent, то ЦБ может вернуться к покупке валюты в рамках бюджетного правила. Пока в январе 2024-го Банк России будет продавать валюту.
  • В ноябре чистые продажи валюты экспортёрами могут приблизиться к 100% выручки. На это повлияли разные факторы: кроме президентского указа, это конвертация валюты для выплаты дивидендов по итогам года. Также некоторые экспортёрами из-за высокой ставки по рублёвым кредитам начали брать валютные займы, а потом продавать валюту, чтобы оплачивать рублёвые расходы.
  • Набиуллина не считает продажу валютной выручки определяющим фактором для курса рубля. Поэтому, когда в марте в 2024-го указ об этом перестанет действовать, резкого изменения курса не будет, считает глава ЦБ. По её мнению, на курс рубля влияют состояние платёжного баланса, российский экспорт, рублёвый спрос на импорт.
  • ЦБ рассматривает разные сценарии, в том числе попадание Мосбиржи под санкции. Внебиржевой валютной рынок обеспечивает 53% валютных торгов. Поэтому «при санкционных рисках» курс будет устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах и банковской отчётности. При этом ЦБ не видит рисков, что после этого курс может «улететь в космос».

Банки, кредиты и ипотека

  • За 11 месяцев 2023 года банки заработали 3,2 трлн рублей, из них где-то 500 млрд рублей — это валютная переоценка. В 2022-м банки получили переоценку от курсов — «минус 1 трлн рублей».
  • Бизнес банков вырос благодаря «приспособлению российской экономики к санкциям». Корпоративное кредитование, по данным на начало декабря 2023-го, выросло на 21% год к году, ипотека — на 35%. Потребительское кредитование — на 16%, комиссионные доходы банков — на 38%.
  • В 2024 году ЦБ прогнозирует снижение прибыли банков на 40% — до примерно 2 трлн рублей — из-за высоких ставок и, соответственно, сокращения их маржи.

#цб #новости

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72 комментария
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 Egor Ka

Народ так хотел вернуть совок и получилось.
Вечный пиздеж первых лиц государства, очереди за продуктами и дефицит. Уже одобрили ввоз курятины из-за бугра, убрав налог, полакомимся ножками Байдона на следующий новый год.

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Андрей Вечерний

Такие вот итоги 2023 гойда

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Вадим Д.
санкции могут усилиться

Всенепременно усилятся.

Есть искушение думать, что нам море по колено

И вливается эта мысль в неокрепшие умы россиян неудержимым потоком.

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Андрей Вечерний

У меня резкий разрыв между тем, как она лавирует в возникшем экономическом пиздеце, не давая стране погрузиться в крайнюю его степень, но в то же время несет полную ахинею на интервью.

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S.Capusta

Просто у нас вполне свободно можно говорить на любом языке, но сказать прямо ничего нельзя.

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Андрей

А что в интервью не так?

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3 комментария
Slava Reznor

да она вроде только 1 ручку ставки дергает, в сторону повышения, да и то как мы видим без особых успехов в плане борьбы с инфляцией или волатильностью курса рубля

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4 комментария
Максим Степанов

100 % она не может говорить, всё, что хочет, потому что высокопоставленная вата скалит зубы. Но не главное ли - её работа?

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Дмитрий Зима

Так санкции же на пользу? или не?

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Виктор Малёхин

та вообще не понятно уже, сами не могут определиться, честн слово

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Хэппи милф

Евразия всегда воевала с Ост-Азией

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Грустный супчик

Чича говорит, что на пользу. Врет наверное.

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Юрий Мусин

"Но, «есть общие причины — высокий рост спроса опережает возможности предложения»."- что она несет

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Я сказал свое имя машине

А что не так?
Одних зарплат воякам сколько

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Santiago

Что экономика перегрета.

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Alex Poneer

а не искусственный дефицит это? дабы увеличить стоимость товара(предложения) ?

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Миру мир

Томская областная дума приняла бюджет региона на 2024 год, в котором на развитие беспилотников предусмотрено 2,8 миллиарда рублей; это больше, чем выделили на развитие сферы ЖКХ (2,4 миллиарда), агропромышленного комплекса (2,4 миллиарда), культуру (2,5 милларда) и спорт (846 миллионов) — РИА «Томск»

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Колян

Щас боты пояснят почему это хорошо

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Кофейный предприниматель

Вы перепутали с Царьградом. Тут всегда всё плохо.

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1 комментарий
Vitaly Ya

Я вижу просто необоснованное кредитование. Денег в страну поступает все меньше, а кредитов все больше. Это грозит большими проблемами банков в будущем.

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sunDY non-secure

Грядет светлое будущее товариши. Пятилетка за 3 года.

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1 комментарий
Alexey Melikhov

Разве кого то в режиме волнует будущее?

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Слегка Придурковатый

"высокий рост спроса опережает возможности предложения"

А почему, следуя этой логике, спрос на яйца стал опережать возможности предложения? Висишник, признайся, это ты стал больше яиц жрать? Из-за тебя вот это всё?

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Джон Еребович

Дефицита яйц нету, они есть в товарных кол-вах, но стоят дороже.
Я честно говоря не понимаю что кроме военки вошло в состояние: спрос опережает предложение.

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5 комментариев
Невкусно и грустно
На вопрос о росте цен на яйца Набиуллина ответила, что «есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров». Но, «есть общие причины — высокий рост спроса опережает возможности предложения».

Яиц нет, потому что вы, оказывается, дохуя хорошо живете %)))

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Дмитрий Зима

Поэтому «при санкционных рисках» курс будет устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах и банковской отчётности. При этом ЦБ не видит рисков, что после этого курс может «улететь в космос»

понятное дело, что в этом случае курс будет всегда нужный. Данных расчета вообще никто видеть не будет

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Vitaly Ya

Тут либо будет черный рынок, который не будут особо прессовать, либо накопления граждан будут лежать мертвым грузом, пока не появится рыночный курс.

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4 комментария
Продюсер душнила

Она походу единственная, кто без розовых очков и шапкозакидательства смотрит на текущее положение дел. Жаль, что остальные чиновники не ведут себя так.

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Хэппи милф

«Яиц нет, но вы держитесь»

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Колян

Все потому что Запад все время водил нас за нос. На-ду-ли

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sunDY non-secure

Так зачем нам такой царь котрого все дурят.

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1 комментарий
Future Prophecies

Весь мир в восторге от Эльвиры, кроме комментаторов на виси

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Влад Шушкевич

Да, даже в какой-то номинации участвовала в человеке года, забыл только, в какой. Не напомните? И сразу, кто был её конкурентами.

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8 комментариев
Тарас Перещук

Интересное интервью надо ознакомиться

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Никита Мудрый

И зачем отключили дизы к комментам? Ох уж эти сердобольные хомячки))))

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Слегка Придурковатый

Виси, верни дизлайки, будь мужиком, блеять!

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illusive man

да не приятно)

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Zoringer
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Denis Shaykin (Denchis)

Пока лавируем, уже сюжет фильма про Черную Жемчужину уступает сюжету тут. 👍😎😁👌

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Kiss1nger

Эля, стоит отметить, очень неглупая мадам. В отличие от духоскрепных вставателей с колен, прекрасно понимает куда ведет страну неназываемый.

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Максим Назаренко

А кто сколько яиц ест?
Я вот в среднем стабильно ем по 3 яйца в день. В месяц округлим до 100.
В год 1200.
Но мне казалось таких как я не много :)

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Vitaly Ya

Далеко не все, для многих яичный белок аллерген.

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Alex GODERATOR

Великие слова от главного иноагента РФ 🤭🥹😆

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Артем Кузнецов

Представьте что будет после марта. Цены на бензин после выборов растут всегда, следовательно на все повысятся. Если Дунцову допустят к выборам пойду и проголосую за нее.

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Yuri Polyakov
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69 комментариев
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