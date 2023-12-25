«Сколково» в два раза увеличил цели по выручке резидентов и сторонним инвестициям на 2024-2025 годы Статьи редакции
По итогам 2023-го их выручка превысит 500 млрд рублей.
- Совет директоров «Сколково» утвердил обновлённую систему оценки эффективности (KPI) для резидентов, рассказали в фонде.
- Плановый объём выручки на 2024 и 2025 годы установлен на уровне 700 млрд и 850 млрд рублей соотвественно, взамен утверждённых ранее 350 млрд и 400 млрд рублей. В 2026 году целевой показатель составит 1 трлн рублей.
- Сторонние инвестиции в резидентов фонда в 2024 и 2025 годах должны достигнуть 50 млрд и 60 млрд рублей соотвественно, а в 2026 году — 70 млрд рублей.
- Цели решили пересмотреть после анализа исполнения текущих KPI, пояснил председатель правления «Сколково» Игорь Дроздов. По его словам, за три квартала 2023 года фонд «показал перевыполнение в 120%» планов по выручке и инвестициям.
- Выручка резидентов «Сколково» в 2023 году, по собственным данным фонда, превысит 500 млрд рублей. Число стартапов-участников достигло 3786 штук, среди них — ExoAtlet, «Биорг», «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», TenChat и другие.
- Совет директоров «Сколково» также утвердил бюджет на 2024-2026 годы. Университет «Сколтех» в 2024-м получит грант на сумму более 4,5 млрд рублей. Объём фонда SK Capital увеличен на 1,5 млрд рублей, до 3,83 млрд рублей.
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Когда цели не будут достигнуты — сместят на 2035-й, видимо.
Как же бесят негативные комменты под позитивными статьями 🥲
Ранее была цель 350 и 400 млрд, сейчас 700 и 850 и связано это с перевыполнением планов)
Как по мне - круто, что компания ставит амбициозные цели и перевыполняет прошлые.
Много классных проектов сделано, которые действительно приносят не только прибыль, но и пользу людям и это повод для радости)
Как же хорошо витать в облаках))))
И так будет по возрастающей, пока целей не достигнут
Для тебя 2035, а для арабов 5302. А где истина?
Не могу не оставить этот мем тут...
https://youtu.be/cmyIOH-uWrU
Просто и понятно.😁👍
Один Whoosh чего стоит, ждем и остальных на биржу, пусть денег на рынке привлекают
Вот это да, вот это выручка в 500 млрд
Пятилетку за три года, ёпта!
Можно и за три дня, но на бумаге.
Огласите весь рейтинг проектов по выручке, страна должна знать своих героев в лицо!
В чем героизм??))))
резиденты рады безгранично
Выручка была "0".. увеличили в два раза