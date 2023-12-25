Реструктуризацию «Яндекса» отложили на начало 2024 года — Reuters Статьи редакции
Компания рассчитывала, что акционеры рассмотрят план по разделу активов до конца 2023-го.
- Об этом Reuters сообщили несколько источников, знакомые с деталями переговоров.
- По словам одного из них, «Яндекс» добился «большого прогресса» и передал все документы юристам, но в декабре 2023 года сделку закрыть уже не получится. Цель — сделать это в первом квартале 2024-го.
- 25 декабря 2023 года ЦБ зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций типов «А» и «Б» международной компании акционерного общества «Яндекс». Пресс-служба «Яндекса» сообщила «Интерфаксу», что компания готовится к реструктуризации и регистрации новой компании в специальном административном районе в Калининградской области.
- В марте 2023 года РБК со ссылкой на источники сообщило о возможной продаже 51% российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов и создании фонда топ-менеджеров, который получит управление компанией на пять лет. Yandex N.V. планировал отдельно развивать только облачные технологии, «Практикум», «Толоку» и беспилотники, говорили источники.
- Предполагаемый состав консорциума в мае согласовал Владимир Путин — в него вошли глава «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и банк ВТБ. В июне The Bell выяснил, что сделка «забуксовала» из-за бизнесменов под санкциями в составе покупателей российского «Яндекса».
- В октябре Forbes сообщил, что компания «активизировала» переговоры о реструктуризации. Тогда же она получила одобрение от правкомиссии и запланировала вынести план реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023-го.
- В середине ноября Bloomberg и Reuters узнали, что Yandex N.V. планирует продать не 51% «Яндекса», а весь российский бизнес компании целиком — в том числе и поисковый. В декабре источники Forbes рассказали, что группа инвесторов обсуждает покупку российского бизнеса «Яндекса» через закрытый паевой фонд.
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Классика! Давайте уже после нового года
После какого нового года?
Это который сразу за старым годом.
@Сломалось @Участковый @Инспектор у вас там все нормально? Это спам-бот
Здравствуйте. Мы не можем заблокировать пользователя, только на основании того, что вместо текста он публикует 2-4 комментария в день с gif-картинками. Это недостаточное основание для бана
человек постит гифки веселящихся людей под новостными постами, в чем проблема? =)
Вы ошиблись адресом - здесь веселятся и не плачут.
Не трогайте, это на Новый год!
Не трогайте, это на Новый год! - да скоко же можно
Слишком сложно. Пойду лучше джина бахну.
Говорят, что плохой пример заразителен, а хороший пример тысяча раз больше.
Яндекс меняет налоговые условия?
По сути уже гос контора, а никаких санкций и удалений из сторов нет как и в помине. Не выгодно иностранным акционерам? Или это другое?
Как продадут — тогда и посмотрим сколько продержутся в сторах.
Как только продадут прорежимным структурам и олигархам, вырежут отовсюду молниеносно. Я думаю, они там у себя в узком кругу, решают кому какой кусок пирога достанется.
Не, опять неинтересно. Может, вам отправиться на курсы повышения квалификации?
До Нового года осталось несколько дней. Было бы из-за каких сроков переживать...
сожно и попереживать) хотя нет
Сладенькое на потом