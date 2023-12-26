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Деньги
Таня Боброва

День 671: производство и продажи мебели ставят рекорды, завод Hyundai в Санкт-Петербурге выйдет из простоя в январе Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Hyundai

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 декабря: доллар — 91,96 рубля (на 3 копейки больше, чем 25 декабря), евро — 101,57 рубля (на 29 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:35 мск: доллар — 91,45 рубля, евро — 100,92 рубля.

Курсы на Forex на 18:23 мск 22 декабря: доллар — 91,69 рубля, евро — 100,98 рубля.

«Ведомости» узнали у аналитиков, что будет с рублем в 2024 году. Большинство из них прогнозирует, что курс доллара составит 90-95 рублей. Ещё двое ожидают, что доллар может оказаться дороже (вплоть до 100 рублей), а трое — что рубль окрепнет до 85-87 рублей за доллар.

Кто и как адаптируется

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге выйдет из режима простоя после новогодних праздников, в январе 2024 года, сообщили ТАСС на предприятии. Завод остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих.

Минпромторг планирует обязать крупные сети магазинов электроники «выделять полку» для российских товаров, рассказали источники «Ъ». По словам одного из них, крупные маркетплейсы уже начинают заключать с отечественными производителями электроники соглашения о размещении их товаров на площадках.

Контекст

Российские банки выдадут в 2023 году рекордный объём ипотеки — только за 11 месяцев граждане взяли жилищных кредитов почти на 7 трлн рублей. Это уже на 23% больше предыдущего рекорда в 2021-м, когда за весь год банки выдали ипотеки на 5,7 трлн рублей, приводят «Ведомости» данные ЦБ.

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После ажиотажа 2022 года интерес россиян к покупке недвижимости за рубежом сократился на 32-45%, пишет «Ъ» со ссылкой на участников рынка. На одном из ключевых рынков, турецком, снижение достигло 60-70%, а в ОАЭ — 25-30%.

По итогам 2023 года производство мебели в России вырастет в натуральном выражении на 33% год к году, до 66,7 млн единиц, а в денежном — на 23%, до 438 млрд рублей, сообщил «Ъ» со ссылкой на подсчёты Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Там указывают, что таких рекордных показателей у отрасли не было как минимум с 2005 года.

В топ-3 статей расходов россиян в 2023 году вошли продукты питания, одежда и обувь, а также транспорт и жильё, приводит РБК исследование аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах».

График РБК

Новости предыдущего дня, 25 декабря — здесь.

#новости

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 Сергей Доктор

Хюндай смог перебороть общемировую ненависть?
Силён!!! ))

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S.Capusta

Если копнуть дальше заголовка, то это не так..

https://www.fontanka.ru/2023/11/27/72957425/

На петербургском заводе Hyundai могут начать…
Китайский автопроизводитель GAC может стать партнером российской компании ARG по перезапуску…
www.fontanka.ru
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Илья Попов

Китайцам нельзя доверять, они очень скользкие. Короче, есть выход из сложившейся ситуации - прекратить войну и вывести войска. Уверен, что все вернутся и не будут таких головных болей.

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Leonid Bushuev

Не, уверен что там не хюндай уже будет.

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Илья Попов

Не думаю,что Hyundai рискнёт попасть под санкциями США.

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Leonid Bushuev
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге выйдет из режима простоя после новогодних праздников, в январе 2024 года, сообщили ТАСС на предприятии. Завод остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих.

О как. Уже не надеялся. Думал сдадут под склады. Очередной китаец или под промышленность техника будет?

После ажиотажа 2022 года интерес россиян к покупке недвижимости за рубежом сократился на 32-45%, пишет «Ъ» со ссылкой на участников рынка. На одном из ключевых рынков, турецком, снижение достигло 60-70%, а в ОАЭ — 25-30%.

Все кто хотел - купили.

По итогам 2023 года производство мебели в России вырастет в натуральном выражении на 33% год к году, до 66,7 млн единиц, а в денежном — на 23%, до 438 млрд рублей, сообщил «Ъ» со ссылкой на подсчёты Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Там указывают, что таких рекордных показателей у отрасли не было как минимум с 2005 года.

Странно. Понятно что все те заводы которые работали на условную Икею все еще работают но уже на частников всяких разных. Но че народ ринулся покупать мебель то?)

В топ-3 статей расходов россиян в 2023 году вошли продукты питания, одежда и обувь, а также транспорт и жильё, приводит РБК исследование аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах».

А до этого что входило? Отдых и любовницы чтоль?)

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Человек с DTF

киатйцы конечно же. но разве плохо, что у людей работа осталась то

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Leonid Bushuev

нет конечно, я всегда за рабочие места в первую очередь. а там пусть хоть иранские, хоть африканские машины собирают.

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jonewayne
А до этого что входило? Отдых и любовницы чтоль?)

Ещё курсы от инфоцыган, но самых крупных попересадили, а остальные стали осторожнее

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Вадим Д.

Что будет с ₽ в ближайшие три месяца не скажет никто. Это просто гадание.
Так что смело можно привлекать астрологов и прочих нумерологов, вероятность попадания будет той же.

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Anton Karmanov

График за последние 30 лет не подойдёт для прогнозирования?

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Вадим Д.

Нет, конечно (-:
За последние два года произошло то, чего не было в тех 30-ти. Не на что опираться.

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Anton Karmanov

Слабо тогда продать всю валюту что есть за рубли?

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Вадим Д.

В смысле «слабо»? Мне не 15 лет.
Да и нахрена менять деньги на красивые, но фантики? Фантики мне и так зряплатой приходят.

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Бомж

А чё все так за этот "грязный" доллар переживают ?

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Dee

Кстати да
Сколько стран объездил нигде с таким фанатизмом не следят за курсом.

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Nick Mannet

В Аргентину сгоняй тогда😸

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Anton Karmanov

Так у нас всё хорошо, у нас переживать не за что. Есть трудности, но они решаемые

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Слегка Придурковатый

«Ведомости» узнали у аналитиков, что будет с рублем в 2024 году»

Какой-то аналитик ссыкливый пошёл. Ведомости, вот вам мнение слегка придурковатого диванного аналитика: Джо, ты подумай о будущем Америки. Она гибнет, гибнет! Твоя молодежь бежит из твоей страны. Там никто не хочет жить в Америке, никто! Доллар, доллар, доллар — грязная зеленая бумажка! Ни души, музыки нет у тебя, нет писателей у тебя. Весь мир слушает Чайковского, Достоевского. Фестивали, спорт. Только Россия! Вот здесь любят президента. А тебя презирают.

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Иван Иванов

Чайковского удали.. он не благонадежный

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Вадим Д.
«выделять полку» для российских товаров

Тогда уж три, в цвета триколора.

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Вадим Д.

Судя по рейтингу, россияне стали тратить на «другое» вдвое больше денег. Это что ещё за другое такое?!
Проверить, оштрафовать и на всякий случай запретить.
Вот на еду тратить треть з/п — норма, видимо.
И тратить стали меньше. Меньше едят или всё же меньше зарабатывают или (о, боги) цены растут темпами, опережающими оф.инфляцию?

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Ivan Petrov

Продали hyundai

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Подментованный кот

Предновогодний марафон позитивных новостей

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