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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 декабря: доллар — 91,96 рубля (на 3 копейки больше, чем 25 декабря), евро — 101,57 рубля (на 29 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:35 мск: доллар — 91,45 рубля, евро — 100,92 рубля.

Курсы на Forex на 18:23 мск 22 декабря: доллар — 91,69 рубля, евро — 100,98 рубля.

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«Ведомости» узнали у аналитиков, что будет с рублем в 2024 году. Большинство из них прогнозирует, что курс доллара составит 90-95 рублей. Ещё двое ожидают, что доллар может оказаться дороже (вплоть до 100 рублей), а трое — что рубль окрепнет до 85-87 рублей за доллар.

Кто и как адаптируется

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге выйдет из режима простоя после новогодних праздников, в январе 2024 года, сообщили ТАСС на предприятии. Завод остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих.

Минпромторг планирует обязать крупные сети магазинов электроники «выделять полку» для российских товаров, рассказали источники «Ъ». По словам одного из них, крупные маркетплейсы уже начинают заключать с отечественными производителями электроники соглашения о размещении их товаров на площадках.

Контекст

Российские банки выдадут в 2023 году рекордный объём ипотеки — только за 11 месяцев граждане взяли жилищных кредитов почти на 7 трлн рублей. Это уже на 23% больше предыдущего рекорда в 2021-м, когда за весь год банки выдали ипотеки на 5,7 трлн рублей, приводят «Ведомости» данные ЦБ.

После ажиотажа 2022 года интерес россиян к покупке недвижимости за рубежом сократился на 32-45%, пишет «Ъ» со ссылкой на участников рынка. На одном из ключевых рынков, турецком, снижение достигло 60-70%, а в ОАЭ — 25-30%.

По итогам 2023 года производство мебели в России вырастет в натуральном выражении на 33% год к году, до 66,7 млн единиц, а в денежном — на 23%, до 438 млрд рублей, сообщил «Ъ» со ссылкой на подсчёты Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Там указывают, что таких рекордных показателей у отрасли не было как минимум с 2005 года.

В топ-3 статей расходов россиян в 2023 году вошли продукты питания, одежда и обувь, а также транспорт и жильё, приводит РБК исследование аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах».

График РБК

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