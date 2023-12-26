Деньги
Маша Цепелева

Компании перевели 315 млрд рублей в федеральный бюджет в виде налога на «сверхприбыль» Статьи редакции

Минфин рассчитывал собрать 300 млрд рублей.

  • О поступлениях рассказал министр финансов России Антон Силуанов. Он также отметил, что большинство компаний заплатили налог досрочно по ставке 5% вместо 10%.
  • Путин подписал закон о налоге на «сверхприбыль» в августе 2023 года. Это разовый сбор, он взимается с компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы была выше 1 млрд рублей. Размер сбора составил 10% от суммы превышения прибыли. Если компания внесёт «обеспечительный платёж» с 1 октября по 30 ноября 2023 года, ставка снизится до 5%.
  • Raiffeisen Bank International оценивал свою выплату по налогу на «сверхприбыль» от €50 млн до €100 млн, «Сбер» — до 3 млрд рублей, Qiwi — в 500 млн рублей, HeadHunter — 268 млн рублей, холдинг «Металлинвест» — в 6,92 млрд рублей, производитель удобрений «Акрон» — 4,7 млрд рублей, «Россети» — 1,6 млрд рублей, лесопромышленный холдинг Segezha Group — 465 млн рублей, поставщик энергии «Фортум» — в 450 млн рублей, «Черкизово» — в 400 млн рублей.

#новости #налоги

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 Eddie II

Теперь очередь среднего класса. Все кто зарабатывает больше 17 тысяч рублей – будьте добры уплатить налог на сверхприбыль!

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Буквоед

"Средний класс"
"17 тысяч"

Изящно.

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Вася Пражкин

А все, кто зарабатывают меньше - возьмите кредит и все равно заплатите!

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Александр Вербицкий

Государственно мыслите!

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Antny Slmv

Мне вот интересно, прибыль Сбера меньше чем у Райфа? Почему такая разница в платеже 🤔

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Roman Orlov

Потому что у Райфа нет жрущей деньги экосистемы.

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Фоксик

Уже повысили.
Вот так вот, дамы и господа.

Ложились вчера себе спокойно, а утром хлоп! - и вы как минимум средний класс в РФ. Потому что в ВШЭ решили, что средний класс - это 29 тысяч дохода на члена домохозяйства и выше, то есть 1,25+ медианы. Что еще интереснее, таких в России, по мнению Вышки, которая решила освоить гранты/бюджеты под конец года, 31,7%. При этом богатых людей - всего 1%. Остальные 67,3% - классы ниже среднего.

В чем был прикол этого исследования - непонятно. Средний класс с доходов в 29 тысяч на человека - какой-то очень грустный средний класс. 300 баксов - и ты уже типа в поряде. Да, будем все равно смотреть на твердые валюты.

Критерии "среднеклассности" у ВШЭ тоже оригинальные. Высшее образование, доход выше 1,25 медианы, которая у них 23,3 тысячи на члена семьи и профессионально-социальный статус. 2 из 3 пунктов должны выполняться. Так что если вы курьер с зарплатой в сотку, а ваша половина - официант с таким же выхлопом в месяц, но у вас нет вышки - сорян, вы не средний класс, ибо статус. Хотя всем как будто все равно.

Ну, ладно, освоили бюджет в ВШЭ. Пустили статейку на РБК. Молодцы.

econ

И кстати, зачем налог?
Просто покупка с зарплаты облигаций

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Бомж

А конституцией это разрешено ?

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Лахтабот, ты меня называла..

Похуй на конституцию. Даже само слово не русское. Хотелки вождя - вот это закон.

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Родитель 1

Вождь тоже не 100% русское. И даже ЦАРЬ от латинского(

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Griby Lenina

Хозяин или пахан. Вот где исконность чувствуется.

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Santiago

Так это ж сам бизнес добровольно предложил.

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Roman Orlov

А часть бизнеса даже специально ждала когда 5% превратятся в 10%!

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Roman Orlov

Так-то по Конституции и деньги за проезд брать некошерно, ибо у человека должна быть свобода передвижения :))

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Я сказал свое имя машине

И в тюрьму сажать нельзя

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Макс Мартин

Гражданин, хватит сквернословить, пройдемте в отделение!

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Roman

Цап царап?

И надо ещё рекрутскую повинность от каждой организации

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Фоксик

Так есть

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Микс из мусоровоза

Было уже

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Родитель 1

И всё это добровольно!!!

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Вадим Д.

А сколько ещё не перевели, ух. Повод для дотошной проверки.

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Слегка Придурковатый

"Минфин рассчитывал собрать 300 млрд рублей"

Антон, верни мне разницу 15 млрд. Заранее спасибки.

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Анатолий Торубаров

Чёт это не сверхприбыль!🤠

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Буквоед

Разминка. Отработка механизмов.

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Я сказал свое имя машине

М-да

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Татьяна Сухова
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A V

Зря

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A V

Надо было за бугор выводить как и они это делают

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Дмитрий Прозоров

На общаг получается скинулись

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Сеошник Сеошников

Не густо, но и не пусто)

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