Компании перевели 315 млрд рублей в федеральный бюджет в виде налога на «сверхприбыль» Статьи редакции
Минфин рассчитывал собрать 300 млрд рублей.
- О поступлениях рассказал министр финансов России Антон Силуанов. Он также отметил, что большинство компаний заплатили налог досрочно по ставке 5% вместо 10%.
- Путин подписал закон о налоге на «сверхприбыль» в августе 2023 года. Это разовый сбор, он взимается с компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы была выше 1 млрд рублей. Размер сбора составил 10% от суммы превышения прибыли. Если компания внесёт «обеспечительный платёж» с 1 октября по 30 ноября 2023 года, ставка снизится до 5%.
- Raiffeisen Bank International оценивал свою выплату по налогу на «сверхприбыль» от €50 млн до €100 млн, «Сбер» — до 3 млрд рублей, Qiwi — в 500 млн рублей, HeadHunter — 268 млн рублей, холдинг «Металлинвест» — в 6,92 млрд рублей, производитель удобрений «Акрон» — 4,7 млрд рублей, «Россети» — 1,6 млрд рублей, лесопромышленный холдинг Segezha Group — 465 млн рублей, поставщик энергии «Фортум» — в 450 млн рублей, «Черкизово» — в 400 млн рублей.
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Теперь очередь среднего класса. Все кто зарабатывает больше 17 тысяч рублей – будьте добры уплатить налог на сверхприбыль!
"Средний класс"
"17 тысяч"
Изящно.
А все, кто зарабатывают меньше - возьмите кредит и все равно заплатите!
Государственно мыслите!
Мне вот интересно, прибыль Сбера меньше чем у Райфа? Почему такая разница в платеже 🤔
Потому что у Райфа нет жрущей деньги экосистемы.
Уже повысили.
Вот так вот, дамы и господа.
Ложились вчера себе спокойно, а утром хлоп! - и вы как минимум средний класс в РФ. Потому что в ВШЭ решили, что средний класс - это 29 тысяч дохода на члена домохозяйства и выше, то есть 1,25+ медианы. Что еще интереснее, таких в России, по мнению Вышки, которая решила освоить гранты/бюджеты под конец года, 31,7%. При этом богатых людей - всего 1%. Остальные 67,3% - классы ниже среднего.
В чем был прикол этого исследования - непонятно. Средний класс с доходов в 29 тысяч на человека - какой-то очень грустный средний класс. 300 баксов - и ты уже типа в поряде. Да, будем все равно смотреть на твердые валюты.
Критерии "среднеклассности" у ВШЭ тоже оригинальные. Высшее образование, доход выше 1,25 медианы, которая у них 23,3 тысячи на члена семьи и профессионально-социальный статус. 2 из 3 пунктов должны выполняться. Так что если вы курьер с зарплатой в сотку, а ваша половина - официант с таким же выхлопом в месяц, но у вас нет вышки - сорян, вы не средний класс, ибо статус. Хотя всем как будто все равно.
Ну, ладно, освоили бюджет в ВШЭ. Пустили статейку на РБК. Молодцы.
econ
И кстати, зачем налог?
Просто покупка с зарплаты облигаций
А конституцией это разрешено ?
Похуй на конституцию. Даже само слово не русское. Хотелки вождя - вот это закон.
Вождь тоже не 100% русское. И даже ЦАРЬ от латинского(
Хозяин или пахан. Вот где исконность чувствуется.
Так это ж сам бизнес добровольно предложил.
А часть бизнеса даже специально ждала когда 5% превратятся в 10%!
Так-то по Конституции и деньги за проезд брать некошерно, ибо у человека должна быть свобода передвижения :))
И в тюрьму сажать нельзя
Гражданин, хватит сквернословить, пройдемте в отделение!
Цап царап?
И надо ещё рекрутскую повинность от каждой организации
Так есть
Было уже
И всё это добровольно!!!
А сколько ещё не перевели, ух. Повод для дотошной проверки.
"Минфин рассчитывал собрать 300 млрд рублей"
Антон, верни мне разницу 15 млрд. Заранее спасибки.
Чёт это не сверхприбыль!🤠
Разминка. Отработка механизмов.
М-да
Зря
Надо было за бугор выводить как и они это делают
На общаг получается скинулись
Не густо, но и не пусто)