День 672: объём выданных в 2023 году автокредитов превысил уровень 2021-го Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 27 декабря: доллар — 91,70 рубля (на 26 копеек меньше, чем 26 декабря), евро — 101,11 рубля (на 46 копеек меньше).
«Сбер» в январе 2024 года введёт комиссию 7,5–11,5% от суммы кредита для застройщиков, чьи покупатели воспользуются льготными займами. Мера связана с решением властей урезать субсидии на ипотечные госпрограммы, из-за чего банк начал перекладывать недополученные доходы на девелоперов. Другие игроки говорят, что пока не меняли условия, но эксперты не сомневаются они последуют примеру «Сбера».
Кто и как адаптируется
Международный косметический концерн Avon, который весной 2022 года объявил об уходе с российского рынка, решил сохранить бизнес в стране, рассказали источники «Ъ». На активы компании претендовали в том числе Natura Siberica и ГК «Арнест». Отказ компании от продажи эксперты связывают с нежеланием уступать стабильно работающий бизнес с «ощутимым дисконтом».
Какие есть проблемы и трудности
Производители алкоголя «Алкогольная сибирская группа» и Ladoga уведомляют торговые сети о повышении цен с 1 января 2023 года на 7-10%, узнал «Ъ». Импортер алкоголя Simple Group ожидает подорожания на 5–25%. Компании указывают на увеличение ставки акциза, рост цен на спирт, материалы и логистику.
Минпромторг отказался смягчить бальную систему оценки отечественности электроники, несмотря на просьбы производителей, пишет «Ъ». Из-за этого «заметный объём техники» может быть исключён из реестра министерства в 2024 году.
Контекст
Объём выданных за 11 месяцев 2023 года кредитов автокредитов составил 1,13 трлн рублей, первысив показателям 2021 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. При этом в количественном выражении число сделок за тот же период сократилось на 14%. На объёмы кредитов повлияло снижение курса рубля и рост цен на автомобили, указывают аналитики.
По итогам 2023 года крупные российские банки получат более 3,3 трлн рублей чистой прибыли, следует из анализа рейтингового агентства АКРА. Но в 2024-м кредитование замедлится во всех сегментах, полагают эксперты. Банкам также придется о доходах от переоценки валютной выручки. В результате прибыль сектора может снизиться до 3 трлн рублей.
Новости предыдущего дня, 26 декабря — здесь.
О какой недополученной прибыли говорит сбер, если суть льготной ипотеки в том, что государство доплачивает за тех, кто попал под программу? Банк ничего не теряет же. Ещё и комиссия, которую они выкатят застройщику, а застройщик в свою очередь поднимет цены пропорционально? Это че за схема очередная? Тут и так без льготной ипотеки квартиру невозможно взять, а они хотят вообще сделать ее недоступной никому?
Субсидии постепенно урезают, а банку нужно удерживать ставку, чтобы сохранить объем спроса на кредиты. Соответственно, маржа падает.
Какую ставку? 20%? Или банки уже начали льготные ипотеки со своего кармана выдавать?
А могло быть 23%. Вот 3% и компенсируют, единоразово.
Статью по ссылке читали? Я так понимаю кредит выдаётся авансом, а потом идёт получение денег от государства. Государство уведомило банки что теперь будет компенсировать какие то жалкие 1.5% ВСЕГО.
В такой ситуации это сделают абсолютно все банки кто будет выдавать эту "льготную" ипотеку.
Обещать - не значит доплатить.
"Минпромторг отказался смягчить бальную систему оценки отечественности электроники"
Артур, ты из поста в пост слово "балл" не можешь правильно написать. Ты вообще необучаем штоле? Кек.
просто он в душе танцор (с обоими ударениями)
Куда девается сверхприбыль банков?
Сверхтратится.
верните старую гифку пожалуйста.
А эти парни таки умны. Поняли что весь этот хайп и давление ничего не стоят. Молодцы.Минпромторг отказался смягчить бальную систему оценки отечественности электроники, несмотря на просьбы производителей, пишет «Ъ». Из-за этого «заметный объём техники» может быть исключён из реестра министерства в 2024 году.
Лица всяких хитрых пидоров, представили?)Объём выданных за 11 месяцев 2023 года кредитов автокредитов составил 1,13 трлн рублей, первысив показателям 2021 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. При этом в количественном выражении число сделок за тот же период сократилось на 14%. На объёмы кредитов повлияло снижение курса рубля и рост цен на автомобили, указывают аналитики.
То есть за 2 года СВО, сократилось на 14%? Интересно. Нет, плохо конечно, но я ожидал куда большего удара по таким покупкам, с учетом стоимости авто, которые взлетели раза в 2.
Не за два года СВО а во второй год СВО к году до СВО. Что там было 2022 неизвестно.
А те — на клиентов. Штош.
Спасибо большое ипотеке от всех, кто ипотекой не пользуется.
Из старого анекдота про алкаша и повышение цен на водку: «Нет, сынок, это ты будешь меньше есть».
Будут долго кочевряжиться — могут и просто забрать, с дисконтом в 100% и штрафом за раздумья.
Если по чесноку я не помню что бы отобрали что то старающееся работать. Кроме пары европейских компаний "в отместку".Будут долго кочевряжиться
А кто их заставляет кочевряжиться? Они просто продают на проблемном рынке. Тоже самое было бы и в любое другое время. Если нет покупателя желающего купить по твоей цене - это твои личные проблемы.
Продаванам с шильдиками что же, придётся свои е-баллы как-то придумывать? Ждём смартфоны и холодильники в корпусах из отечественных опилок (-:
Есть время пить алкоголь и время закупаться алкоголем до подорожания.
Сейчас эти мероприятия встретились. Новый го объединяет!
"Международный косметический концерн Avon, который весной 2022 года объявил об уходе с российского рынка, решил сохранить бизнес в стране"
То уйду, то не уйду. Авон, объявил об уходе - уходи, будь мужиком, блеять!
А может Avon женщина и не хочет быть мужиком?