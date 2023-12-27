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Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 декабря: доллар — 91,70 рубля (на 26 копеек меньше, чем 26 декабря), евро — 101,11 рубля (на 46 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:43 мск: доллар — 91,93 рубля, евро — 101,59 рубля.

Курсы на Forex на 7:44 мск: доллар — 91,87 рубля, евро — 101,51 рубля.

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«Сбер» в январе 2024 года введёт комиссию 7,5–11,5% от суммы кредита для застройщиков, чьи покупатели воспользуются льготными займами. Мера связана с решением властей урезать субсидии на ипотечные госпрограммы, из-за чего банк начал перекладывать недополученные доходы на девелоперов. Другие игроки говорят, что пока не меняли условия, но эксперты не сомневаются они последуют примеру «Сбера».

Кто и как адаптируется

Международный косметический концерн Avon, который весной 2022 года объявил об уходе с российского рынка, решил сохранить бизнес в стране, рассказали источники «Ъ». На активы компании претендовали в том числе Natura Siberica и ГК «Арнест». Отказ компании от продажи эксперты связывают с нежеланием уступать стабильно работающий бизнес с «ощутимым дисконтом».

Какие есть проблемы и трудности

Производители алкоголя «Алкогольная сибирская группа» и Ladoga уведомляют торговые сети о повышении цен с 1 января 2023 года на 7-10%, узнал «Ъ». Импортер алкоголя Simple Group ожидает подорожания на 5–25%. Компании указывают на увеличение ставки акциза, рост цен на спирт, материалы и логистику.

Минпромторг отказался смягчить бальную систему оценки отечественности электроники, несмотря на просьбы производителей, пишет «Ъ». Из-за этого «заметный объём техники» может быть исключён из реестра министерства в 2024 году.

Контекст

Объём выданных за 11 месяцев 2023 года кредитов автокредитов составил 1,13 трлн рублей, первысив показателям 2021 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. При этом в количественном выражении число сделок за тот же период сократилось на 14%. На объёмы кредитов повлияло снижение курса рубля и рост цен на автомобили, указывают аналитики.

По итогам 2023 года крупные российские банки получат более 3,3 трлн рублей чистой прибыли, следует из анализа рейтингового агентства АКРА. Но в 2024-м кредитование замедлится во всех сегментах, полагают эксперты. Банкам также придется о доходах от переоценки валютной выручки. В результате прибыль сектора может снизиться до 3 трлн рублей.

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