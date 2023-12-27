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Евгения Евсеева

«Яндекс» зарегистрировал юрлицо в «российском офшоре» в Калининградской области Статьи редакции

Компания продолжает готовиться к реструктуризации.

  • «Яндекс» завершил регистрацию в «российском офшоре» — в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на реестр САР.
  • Согласно его данным, с 26 декабря 2023 года в реестр участников САР включена международная компания акционерного общества (МКАО) «Яндекс».
  • В компании объяснили, что регистрация юрлица — «необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юрлиц группы компаний». «Яндекс» же продолжает готовиться к реструктуризации.
  • Накануне, 25 декабря, ЦБ зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций типов «А» и «Б» МКАО «Яндекс».
  • О возможной реструктуризации «Яндекс» объявил в ноябре 2022 года. Yandex N.V. планировала выделить основную часть бизнеса, включая зарубежные направления, в отдельную группу компаний. Та сохранит за собой бренд «Яндекса» и перейдёт под контроль топ-менеджмента, Yandex N.V. выйдет из числа акционеров и сменит название.
  • В марте 2023 года РБК со ссылкой на источники сообщило о возможной продаже 51% российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов и создании фонда топ-менеджеров, который получит управление компанией на пять лет. Yandex N.V. планировал отдельно развивать только облачные технологии, «Практикум», «Толоку» и беспилотники, говорили источники.
  • Предполагаемый состав консорциума в мае согласовал Владимир Путин — в него вошли глава «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и банк ВТБ. В июне The Bell выяснил, что сделка «забуксовала» из-за бизнесменов под санкциями в составе покупателей российского «Яндекса».
  • В октябре Forbes сообщил, что компания «активизировала» переговоры о реструктуризации. Тогда же она получила одобрение от правкомиссии и запланировала вынести план реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023-го.
  • В середине ноября Bloomberg и Reuters узнали, что Yandex N.V. планирует продать не 51% «Яндекса», а весь российский бизнес компании целиком — в том числе и поисковый. В декабре источники Forbes рассказали, что группа инвесторов обсуждает покупку российского бизнеса «Яндекса» через закрытый паевой фонд. В том же месяце Reuters сообщил, что реструктуризацию отложили на начало 2024-го.

#новости #яндекс

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14 комментариев
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 Вадим Д.

«Родное» лицо в отечественном офшоре. Калининград и Нидерланды — дружба навеки!

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Я сказал свое имя машине

Ну все, теперь Яндекс наш!

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неформат

ну вот, Олег не купил, а Потаня купил и тиньк и яшу

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Денис Ковальчук / lidzavod.ru

Шахматная партия

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Владислав

А есть тут юристы или бухи, пояснить что это за зона такая? Там ниже налоги у ООО?

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ILYA B

И акции - ракета!

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ILYA B

На прошлой неделе у плинтуса лежали а сейчас не понятно с чего превратились в ракету)

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debil
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A V

Все выживали как могли...

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KermitFrog

Яндекс потихоньку захватывает этот мир..

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Пётр Комментов

"Яндекс» завершил регистрацию в «российском офшоре»"я думал офшоры скрывают , а не вещают так открыто об этом

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Невкусно и грустно

Так российский офшор - это оксюморон, в принципе

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Тоже хочу

- Договориться с чинушами, чтобы паразитировать на рынке
- Не платить налоги
- Вывести бабло
Профит

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Агишев Андрей

В Калининграде ниже налоги?

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lakoros

Где же еще регистрироваться самым крупным и успешным компаниям, как не в офшоре для минимизации налогов ? (причем все мировые)

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