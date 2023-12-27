«Яндекс» зарегистрировал юрлицо в «российском офшоре» в Калининградской области Статьи редакции
Компания продолжает готовиться к реструктуризации.
- «Яндекс» завершил регистрацию в «российском офшоре» — в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на реестр САР.
- Согласно его данным, с 26 декабря 2023 года в реестр участников САР включена международная компания акционерного общества (МКАО) «Яндекс».
- В компании объяснили, что регистрация юрлица — «необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юрлиц группы компаний». «Яндекс» же продолжает готовиться к реструктуризации.
- Накануне, 25 декабря, ЦБ зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций типов «А» и «Б» МКАО «Яндекс».
- О возможной реструктуризации «Яндекс» объявил в ноябре 2022 года. Yandex N.V. планировала выделить основную часть бизнеса, включая зарубежные направления, в отдельную группу компаний. Та сохранит за собой бренд «Яндекса» и перейдёт под контроль топ-менеджмента, Yandex N.V. выйдет из числа акционеров и сменит название.
- В марте 2023 года РБК со ссылкой на источники сообщило о возможной продаже 51% российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов и создании фонда топ-менеджеров, который получит управление компанией на пять лет. Yandex N.V. планировал отдельно развивать только облачные технологии, «Практикум», «Толоку» и беспилотники, говорили источники.
- Предполагаемый состав консорциума в мае согласовал Владимир Путин — в него вошли глава «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и банк ВТБ. В июне The Bell выяснил, что сделка «забуксовала» из-за бизнесменов под санкциями в составе покупателей российского «Яндекса».
- В октябре Forbes сообщил, что компания «активизировала» переговоры о реструктуризации. Тогда же она получила одобрение от правкомиссии и запланировала вынести план реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023-го.
- В середине ноября Bloomberg и Reuters узнали, что Yandex N.V. планирует продать не 51% «Яндекса», а весь российский бизнес компании целиком — в том числе и поисковый. В декабре источники Forbes рассказали, что группа инвесторов обсуждает покупку российского бизнеса «Яндекса» через закрытый паевой фонд. В том же месяце Reuters сообщил, что реструктуризацию отложили на начало 2024-го.
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«Родное» лицо в отечественном офшоре. Калининград и Нидерланды — дружба навеки!
Ну все, теперь Яндекс наш!
ну вот, Олег не купил, а Потаня купил и тиньк и яшу
Шахматная партия
А есть тут юристы или бухи, пояснить что это за зона такая? Там ниже налоги у ООО?
И акции - ракета!
На прошлой неделе у плинтуса лежали а сейчас не понятно с чего превратились в ракету)
Все выживали как могли...
Яндекс потихоньку захватывает этот мир..
"Яндекс» завершил регистрацию в «российском офшоре»"я думал офшоры скрывают , а не вещают так открыто об этом
Так российский офшор - это оксюморон, в принципе
- Договориться с чинушами, чтобы паразитировать на рынке
- Не платить налоги
- Вывести бабло
Профит
В Калининграде ниже налоги?
Где же еще регистрироваться самым крупным и успешным компаниям, как не в офшоре для минимизации налогов ? (причем все мировые)