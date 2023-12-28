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Деньги
Таня Боброва

День 673: средний чек на покупку елей вырос, Роскомнадзор внёс в реестр «запрещённой информации» на 10% меньше страниц Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «Клопс»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 декабря: доллар — 91,70 рубля (нет изменений к 27 декабря), евро — 101,34 рубля (на 22 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 7:54 мск: доллар — 91,01 рубля, евро — 101,13 рубля.

Курсы на Forex на 08:00 мск: доллар — 91,01 рубля, евро — 101,11 рубля.

Контекст

Средний чек на покупку в России ели и сосны вырос в 2023 году примерно на 10%, составив 2450 рублей и 1570 рублей соответственно, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные «Чек Индекса». Возросло и число их покупок (+15% и +6%). По искусственным деревьям средний чек вырос сильнее — на 19%, в декабре 2023 года он составляет 4570 рублей.

Российский рекламный рынок по итогам 2023 года восстановится после прошлогоднего падения и достигнет рекордных показателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка. По их прогнозам, по итогам 2023 года рынок вырастет на 20-27% и составит 645-702 млрд рублей.

Переход от импульсных покупок подарков к взвешенным решениям негативно сказывается на посещаемости ТЦ, пишет «Ъ». В Москве трафик в таких объектах на предпоследней неделе декабря год к году снизился на 3%, сокращение числа покупателей зафиксировано в магазинах одежды и парфюмерии.

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За год количество сайтов, внесенных в реестр запрещённой информации в России, сократилось на 10%, приводит «Ъ» данные Роскомнадзора. В 2022 году ведомство заблокировало или добилось удаления 587 тысяч материалов, в 2023 году — около 529 тысяч. Среди них основными категориями в Роскомнадзоре называют материалы с «недостоверной информацией», в том числе о «спецоперации», экстремистский и пронаркотический контент, а также азартные игры.

По итогам 2023 года доля россиян, выбирающих произведенные в Китае DIY-товары, снизилась до 3% против 6% год назад, пишет «Ъ» со ссылкой на отчёт «Роквул». Число покупателей российской продукции выросло до 35% с 17%. По данным компании, большинство потребителей обращает внимание прежде всего на стоимость материалов: более бюджетные товары для ремонта и дома покупают 35%, а наиболее дорогие — 15%.

Компании в сфере медицинских технологий в третьем квартале 2023 года выручили 10,23 млрд рублей, говорится в имеющихся у «Ъ» данных агентства Smart Ranking. Это на 27% больше год к году и на 15% к предыдущему кварталу. Самый быстрорастущий сегмент — телемедицина.

Новости предыдущего дня, 27 декабря — здесь.

#новости

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 Вадим Д.

Скоро, видимо, пеньки новогодние продавать начнут или просто щепу еловую/сосновую.

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Вадим Д.
Переход от импульсных покупок ... негативно сказывается на посещаемости ТЦ

Ещё и обленились все, проще и быстрее в МП заказ сделать с доставкой.

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Леонид Гнездилов

А рекламный рынок это субсидируемые рекламы пары маркетплейсов, вк и сбера?

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Вадим Д.
количество сайтов, внесенных в реестр запрещённой информации в России, сократилось на 10%

Оттепель? Или сайты стали не такими запрещёнными?
Да оттепель, конечно (-:

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Пётр Иванов

Не елей, а ёлок. Не палей, а палок. Не дровей, а дров. Не сосей, а сосен.

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Winter-chan

"За год количество сайтов, внесенных в реестр запрещённой информации в России, сократилось на 10%"

Конечно, снизилось. Уже все кого можно и нельзя туда понадобавляли 😆

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Пётр Иванов
Переход от импульсных покупок подарков к взвешенным решениям

произошел успешно

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Бомж

Новый год уже скоро. А настроения как было в 2007 уже нет.

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Александр Св-Ко

Стареешь :(

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Пётр Иванов
За год количество сайтов, внесенных в реестр запрещённой информации в России, сократилось на 10%, приводит «Ъ» данные Роскомнадзора. В 2022 году ведомство заблокировало или добилось удаления 587 тысяч материалов, в 2023 году — около 529 тысяч.

Не сократилось на 10%, а увеличилось на 90%, было 587 тысяч стало 587+529 тысяч

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Пётр Иванов
По итогам 2023 года доля россиян, выбирающих произведенные в Китае DIY-товары, снизилась до 3% против 6% год назад, пишет «Ъ» со ссылкой на отчёт «Роквул». Число покупателей российской продукции выросло до 35% с 17%.

Этикетку на отечественной бумаге приклеил и в картон/фанеру отечественную упаковал - уже импотрозаместил

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