Деньги
Артур Томилко

ЦБ отменил введение комиссии для банков за переводы между клиентами по СБП Статьи редакции

А с 1 апреля 2024 года перестанет взимать комиссию за начисление и возврат кешбэка.

  • Банк России решил отказаться от введения комиссии для банков за переводы между гражданами по СБП, говорится в сообщении регулятора. До этого для них установили льготный период, который должен был закончиться 1 июля 2024 года.
  • С 1 апреля 2024-го ЦБ также освободит банки от уплаты комиссий за переводы кешбэка клиентам или его возврат продавцам при отказе от покупки. Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной для компаний и банков, пояснил регулятор.
  • Кроме того, ЦБ напомнил, что с 1 мая 2024-го лимит для бесплатных переводов по СБП между своими счетами увеличится до 30 млн рублей в месяц. Закон об этом Владимир Путин подписал в августе 2023-го.
  • Размер переводов без комиссии от одного человека другому останется прежним — 100 тысяч рублей. За переводы выше лимита нужно будет заплатить 0,5% от суммы, но не больше 1500 рублей.

#новости #цб

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30 комментариев
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 Gogl Ivanych

СПб ? Точка ру ?

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Вадим Д.

Жду, когда смогу-таки переводить по 30 лямов каждый месяц из банка в банк. Но это правда хорошо.

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Крипто Парень

кто то еще пользуется этим? Как по мне, так сейчас оооочень опасно влезать в рубиржу..

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Ale K

При чем тут биржа.
СБП - система быстрых платежей

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Владислав

Без вас я бы даже не понял о чем он 😁

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Крипто Парень

постом ошибся(( комент писал про СПБ Биржу - которая блокнула российским пользователям все.

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jonewayne

А вы точно шарите в крипте?

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Gogi Jan

Они все шарят)

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Крипто Парень

есть немного. ща правда в просадке чутка. выжидаю..

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Адриан Соминский

Согласен с вами. Но все равно находятся уникумы...

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selecadm

А что за биржа?

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Alexey

Ахуенная экспертиза

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Ил Масков

Не больше 1500 тысяч рублей.
Полтора ляма комиссия?

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Слегка Придурковатый

"Размер переводов без комиссии от одного человека другому останется прежним — 100 тысяч рублей"

Вот этот лимит увеличили бы.

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Таир Бакиев

Зачем? Стимулировать незаконную предпринимательскую деятельность?

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Gogi Jan

Пользуйтесь банком который вам дает безлимит (либо большой лимит) и все

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debil
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Алоха

Заголовок поправьте)

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Philipp Novikov

Что насчет перевода со Сбера на Сбер для самых незащищенных слоев населения?

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Алексей Прасковьин

Если незащищенные слои продолжают для переводов использовать Сбер - ССБЗ

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Onetwo Threefour

Если комиссия за перевод от человека человеку останется с лимитом в 100к то в чем смысл новости? Последний абзац и заголовок сравниваем

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Микс из мусоровоза

За раз можно не больше сотки, а всего до 30 млн в месяц.

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Николай Николаев

Другому человеку до 100к без комиссии. А 30кк, это по своим счетам гонять можно.
Но большинству, не по своим счетам средства гонять нужно.

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Стартапер-пессимист

Смысл в том, что если у тебя больше 1 банка, то можно перевести 100 000 в другой банк и оттуда без лимита второму лицу.

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selecadm

не 100 000, а 30 000 000

с 1 мая 2024

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Ол Сен

С 1 апреля 24? А до этого доить продолжаем

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selecadm

мая

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Gogi Jan

Ну почему доить, есть методы рабочие. А доят стадо тех кто этих методов не знает

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Алеоп

Мало негатива на что-то позитивное, желчегоны, не проснулись что ли?

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Vangelis

это очень долгожданная фича
я уже устал к банкомату бегать 30 лямов каждый месяц раскидывать

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27 комментариев
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