ЦБ отменил введение комиссии для банков за переводы между клиентами по СБП Статьи редакции
А с 1 апреля 2024 года перестанет взимать комиссию за начисление и возврат кешбэка.
- Банк России решил отказаться от введения комиссии для банков за переводы между гражданами по СБП, говорится в сообщении регулятора. До этого для них установили льготный период, который должен был закончиться 1 июля 2024 года.
- С 1 апреля 2024-го ЦБ также освободит банки от уплаты комиссий за переводы кешбэка клиентам или его возврат продавцам при отказе от покупки. Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной для компаний и банков, пояснил регулятор.
- Кроме того, ЦБ напомнил, что с 1 мая 2024-го лимит для бесплатных переводов по СБП между своими счетами увеличится до 30 млн рублей в месяц. Закон об этом Владимир Путин подписал в августе 2023-го.
- Размер переводов без комиссии от одного человека другому останется прежним — 100 тысяч рублей. За переводы выше лимита нужно будет заплатить 0,5% от суммы, но не больше 1500 рублей.
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СПб ? Точка ру ?
Жду, когда смогу-таки переводить по 30 лямов каждый месяц из банка в банк. Но это правда хорошо.
кто то еще пользуется этим? Как по мне, так сейчас оооочень опасно влезать в рубиржу..
При чем тут биржа.
СБП - система быстрых платежей
Без вас я бы даже не понял о чем он 😁
постом ошибся(( комент писал про СПБ Биржу - которая блокнула российским пользователям все.
А вы точно шарите в крипте?
Они все шарят)
есть немного. ща правда в просадке чутка. выжидаю..
Согласен с вами. Но все равно находятся уникумы...
А что за биржа?
Ахуенная экспертиза
Не больше 1500 тысяч рублей.
Полтора ляма комиссия?
"Размер переводов без комиссии от одного человека другому останется прежним — 100 тысяч рублей"
Вот этот лимит увеличили бы.
Зачем? Стимулировать незаконную предпринимательскую деятельность?
Пользуйтесь банком который вам дает безлимит (либо большой лимит) и все
Заголовок поправьте)
Что насчет перевода со Сбера на Сбер для самых незащищенных слоев населения?
Если незащищенные слои продолжают для переводов использовать Сбер - ССБЗ
Если комиссия за перевод от человека человеку останется с лимитом в 100к то в чем смысл новости? Последний абзац и заголовок сравниваем
За раз можно не больше сотки, а всего до 30 млн в месяц.
Другому человеку до 100к без комиссии. А 30кк, это по своим счетам гонять можно.
Но большинству, не по своим счетам средства гонять нужно.
Смысл в том, что если у тебя больше 1 банка, то можно перевести 100 000 в другой банк и оттуда без лимита второму лицу.
не 100 000, а 30 000 000
с 1 мая 2024
С 1 апреля 24? А до этого доить продолжаем
мая
Ну почему доить, есть методы рабочие. А доят стадо тех кто этих методов не знает
Мало негатива на что-то позитивное, желчегоны, не проснулись что ли?
это очень долгожданная фича
я уже устал к банкомату бегать 30 лямов каждый месяц раскидывать