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Источник: Telegram-канал «Телеграмма РЖД»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 декабря: доллар — 90,30 рубля (на 1 рубль 40 копеек меньше, чем 28 декабря), евро — 100,55 рубля (на 79 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:02 мск: доллар — 89,68 рубля, евро — 99,53 рубля.

Курсы на Forex на 23:48 мск 28 декабря: доллар — 88 рублей, евро — 97,40 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Германия к началу декабря 2023 года заморозила в рамках санкций российские активы на сумму около €4,1 млрд, сообщил представитель местного Минфина: «Сюда включены все подлежащие санкциям активы, охватывающие замороженные деньги, экономические ресурсы физлиц, а также заблокированные активы российского ЦБ».

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Кто и как адаптируется

«Балтика» попросила российские власти помочь защитить её бренды в «дружественных» России странах, узнали «Ведомости».

РЖД в первом квартале 2024 года запустят веб-приложение по продаже билетов, которым можно будет пользоваться в том числе на iPhone, вместо удаленного из App Store, сообщили «РИА Новости» в компании.

Около 15-20% российских компаний к концу 2023 года перешли на аналоги ПО немецкой SAP, подсчитали для «Ведомостей» ИТ-интеграторы «Т1 интеграция» и Winbyte. В реестре российского ПО уже зарегистрировано около 200 аналогов ERP (систем управления ресурсами организаций) от SAP, но около 60% компаний в нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической сферах и машиностроении продолжают использовать продукты немецкого вендора.

Правительство разрешило фармкомпаниям «Герофарм» и «Промомед» выпускать в России аналог датского препарата от диабета оземпик, пишут «Ведомости» со ссылкой на распоряжение кабмина.

«Победа» в 2024 году получит ещё один самолёт Boeing 737-800, сообщили РБК в авиакомпании. По словам источника издания, это будет борт прекратившей полёты на фоне санкций в 2022 году чартерной авиакомпании Royal Flight.

Контекст

Глава НСПК Владимир Комлев, покидающий свой пост с 2024 года, в интервью телеканалу РБК рассказал об обстоятельствах отставки, бессмысленности продажи НСПК и создания ее конкурента, а также почему зовет всех на Кубу.

Экспортные пошлины, привязанные к курсу доллара, перестанут действовать в 2025 году, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью «Ъ».

Оборот фитнес-отрасли по итогам 2023 года составил 172 млрд рублей, что на 11,6% больше показателей 2022-го, приводит Forbes данные Национального фитнес-сообщества (более 2700 фитнес-клубов из 85 регионов России).

Новости предыдущего дня, 28 декабря — здесь.