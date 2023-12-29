День 674: «Победа» в 2024 году получит ещё один Boeing, РЖД запустят веб-приложение по продаже билетов Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 29 декабря: доллар — 90,30 рубля (на 1 рубль 40 копеек меньше, чем 28 декабря), евро — 100,55 рубля (на 79 копеек меньше).
Какие есть проблемы и трудности
Германия к началу декабря 2023 года заморозила в рамках санкций российские активы на сумму около €4,1 млрд, сообщил представитель местного Минфина: «Сюда включены все подлежащие санкциям активы, охватывающие замороженные деньги, экономические ресурсы физлиц, а также заблокированные активы российского ЦБ».
Кто и как адаптируется
«Балтика» попросила российские власти помочь защитить её бренды в «дружественных» России странах, узнали «Ведомости».
РЖД в первом квартале 2024 года запустят веб-приложение по продаже билетов, которым можно будет пользоваться в том числе на iPhone, вместо удаленного из App Store, сообщили «РИА Новости» в компании.
Около 15-20% российских компаний к концу 2023 года перешли на аналоги ПО немецкой SAP, подсчитали для «Ведомостей» ИТ-интеграторы «Т1 интеграция» и Winbyte. В реестре российского ПО уже зарегистрировано около 200 аналогов ERP (систем управления ресурсами организаций) от SAP, но около 60% компаний в нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической сферах и машиностроении продолжают использовать продукты немецкого вендора.
Правительство разрешило фармкомпаниям «Герофарм» и «Промомед» выпускать в России аналог датского препарата от диабета оземпик, пишут «Ведомости» со ссылкой на распоряжение кабмина.
«Победа» в 2024 году получит ещё один самолёт Boeing 737-800, сообщили РБК в авиакомпании. По словам источника издания, это будет борт прекратившей полёты на фоне санкций в 2022 году чартерной авиакомпании Royal Flight.
Контекст
Глава НСПК Владимир Комлев, покидающий свой пост с 2024 года, в интервью телеканалу РБК рассказал об обстоятельствах отставки, бессмысленности продажи НСПК и создания ее конкурента, а также почему зовет всех на Кубу.
Экспортные пошлины, привязанные к курсу доллара, перестанут действовать в 2025 году, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью «Ъ».
Оборот фитнес-отрасли по итогам 2023 года составил 172 млрд рублей, что на 11,6% больше показателей 2022-го, приводит Forbes данные Национального фитнес-сообщества (более 2700 фитнес-клубов из 85 регионов России).
Новости предыдущего дня, 28 декабря — здесь.
Коих всё меньше, но везде будет торжество Балтики.
Пора обновить значение слова «Прибалтика». Сейчас оно означает Эстонию, Латвию и Литву, а должно означать дружественные страны, где пьют наше пиво.
Поддерживаю! И запретить прибалтийским странам использовать этот термин НЕ в контексте мутного пиваса.
не, не нужно.
как тогда определять где шветлоликий а где нет? а так - назвал Эстонию Прибалтикой, и по лицу сразу видно ;)
Ещё один боинг для Победы — это победа, конечно!
А можно один боинг не купить, а провести газ в Красноярск?
потерпите ради общей победы, не все ТЦ Украины еще взорваны, а вы со своим газ газ
😁
У РЖД приложение уже есть
Отказ поставлять в страну жизненно-важные медикаменты из-за политики - этого я никогда не пойму. Это не газировка, блин
а зачем спасать людей которые бы в аналогичной ситуации не стали бы спасать вас, а добили бы?)
Ничего себе, веб приложение, которым можно будет пользоваться даже на айфоне!
Вот это, конечно, инноваторы в РЖД.
не очень понятна ирония 0_о
Возрождается оптимизация вэб под телефоны. Не удивлюсь, если новые разрабы даже не будут тратить время на приложения теперь.Около 15-20% российских компаний к концу 2023 года перешли на аналоги ПО немецкой SAP, подсчитали для «Ведомостей» ИТ-интеграторы «Т1 интеграция» и Winbyte. В реестре российского ПО уже зарегистрировано около 200 аналогов ERP (систем управления ресурсами организаций) от SAP, но около 60% компаний в нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической сферах и машиностроении продолжают использовать продукты немецкого вендора.
Я так понимаю, это всё мелкий бизнес, ему проще адаптироваться. Крупняки будут до талого пытаться обойти ограничения.
Слушайте, я не знаю, где не в России. Для меня, кроме России, нет ничего (с)
Ну, после таких слов, Комлеву можно прямиком и в правительство, или в какой-нибудь Совфед, простигосподи.