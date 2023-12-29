Правительство отменило курсовые пошлины на партии дешевле €200 и некоторые товары Статьи редакции
Например, лекарства и некоторые сладости.
- Правительство России отменило пошлины, зависящие от курса рубля, для некоторых товаров. В список вошли: лекарства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый концентрат, свекловичный жом, отдельные виды угольной продукции.
- Исключение сделали для «товаров высокого передела, зависимых от импорта ключевых компонентов, а также сопутствующих продуктов производства».
- Также из-под действия пошлин вывели партии товаров, общая таможенная стоимость которых не превышает €200.
- Правительство ввело экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля, с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. За первый месяц она принесла в федеральный бюджет 30 млрд рублей.
- Ставка пошлины при курсе 80-85 рублей за доллар составляет 4%, при 85-90 рублей за доллар — 4,5%, при 90-95 рублей за доллар — 5,5%, при 95 рублей за доллар и более — 7%.
- Некоторые компании сообщали о негативных последствиях пошлин для бизнеса. Производители тарного картона вынужденно повысили цены на внутреннем рынке, а рыбное предприятие из Калининградской области приостановило экспорт, потому что процент рентабельности продукта был ниже налоговой ставки.
- В ноябре 2023 года правительство начало изучать отмену части курсовых пошлин. Так ведомства хотели помочь малому и среднему бизнесу, который только «выстраивает связи с контрагентами».
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Получается производители Р-фон теперь без пошлин будут привозить свои телефоны из Китая?
Только по этому пошлины и отменили
Это экспортные пошлины, а не на импорт.
партия инструментов для бурения меньше 200 евро?
Они видимо про вот эти 😂
это давно пора было сделать, а не доить с людей деньги
А СВО на какие деньги вести, тётенька?
Оно ведётся за счёт денег солдатиков которые себе всё покупают
А деньги солдатикам кто и откуда выплачивает если следовать твоей логике, клошара
Солдатики сами зарабатывают деньги. Им никто не выплачивает просто так.
Ну кто им платит то
Государство. Ну т.е. понимаешь тебе заплатили зарплату а ты ещё должен тратить свои деньги на свою экипировку. Т.е. по факту ты заработал и тебе заплатили из бюджета. А взять из бюджета и купить тебе экипировку нельзя значит.
А государство откуда их берет? Что-то не так в твоей логике, нет?
А солдатикам то деньги откуда берут? Не колдуют же
Зарабатывают. Их.
200 евро маловато как-то, че ж на них привезешь
200 евро в декларации не равно тому что лежит в твоей коробке, китайцы давно этим пользуются успешно
Сладкая жизнь обеспечена!
Однако, хорошо же 👍🏻
Сладкая и здоровая, судя по всему