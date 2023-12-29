Казахстанский Kaspi подал заявку на проведение IPO на бирже Nasdaq Статьи редакции
Цена предложения будет тако такой же, как на Лондонской бирже.
- Казахстанский финтех-сервис Kaspi подал заявку на размещение американских депозитарных расписок (ADS) на бирже Nasdaq. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на документы компании.
- Компания не раскрыла количество акций, которые планирует продать. Но известно, что цена предложения будет аналогична стоимости депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. По данным на 13:48 мск, бумаги торгуются по $91,3 за штуку.
- За счёт размещения на американской бирже Kaspi хочет «охватить более широкий круг инвесторов», указано в письме гендиректора Михаила Ломтадзе к проспекту IPO.
- Kaspi — это банк и маркетплейс, сервисы компании доступны в одном приложении. Его основали в Казахстане Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе. По данным Лондонской биржи, капитализация компании составляет $19 млрд.
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Красавчики!!! Лучшая новость за день.
А одна безумная компания из екб (с чрезмерным ЧСВ) до сих не может въехать как же так, почему у них-то не выходит))
:) слишком тихо гимн поют по утрам
Хорошая новость
А для Россиян какие плюсы?
Многим российским айтишникам будет проще найти работу в Казахстане.
Хорошо, что хоть кто-то в СНГ развивается...
Плюс к 92 вакансиям Яндекса в Казахстане:
https://yandex.ru/jobs/locations/
Многим россиянам будет интересно попробовать покупать биржи через местных брокеров
Это не так работает
вопрос душнилы: есть профит для РФ и россиян?
Улучшится слюновыделение.
Прикольно прикольно
19 ярдов делим на 91.3 за акцию, получается 20 млн акций за 20% годовых сделали 200 млн акций, или из 2 двадцать?
Ну это круто! Это вам не детский сад в виде IPO какого-нибудь Совкомбанка на Мосбирже, где одни хомяки-миноритарики остались
Kaspi хорошие ребята. Но главная их фишка не маркет-плейс, а автоматизация услуг от банка и государства. Им бы дальше выйти и поработать вне Казахстана. В Казахстане всего 20млн населения.