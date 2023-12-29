Деньги
Маша Цепелева

Казахстанский Kaspi подал заявку на проведение IPO на бирже Nasdaq Статьи редакции

Цена предложения будет тако такой же, как на Лондонской бирже.

  • Казахстанский финтех-сервис Kaspi подал заявку на размещение американских депозитарных расписок (ADS) на бирже Nasdaq. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на документы компании.
  • Компания не раскрыла количество акций, которые планирует продать. Но известно, что цена предложения будет аналогична стоимости депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. По данным на 13:48 мск, бумаги торгуются по $91,3 за штуку.
  • За счёт размещения на американской бирже Kaspi хочет «охватить более широкий круг инвесторов», указано в письме гендиректора Михаила Ломтадзе к проспекту IPO.
  • Kaspi — это банк и маркетплейс, сервисы компании доступны в одном приложении. Его основали в Казахстане Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе. По данным Лондонской биржи, капитализация компании составляет $19 млрд.
Сервисы
Полина Лааксо
«Казахстанская Alibaba»: откуда взялся и как устроен Kaspi, один из крупнейших финтехов Европы с оценкой в $21 млрд Статьи редакции

В 2002-м владелец магазина электроники купил банк, чтобы выдавать клиентам кредиты, но не знал, как — поэтому взял в долю фонд Baring Vostok. Спустя 19 лет The Generalist разбирает, как Kaspi завоёвывает рынки и обходит по активности пользователей «Тинькофф» и Amazon.

Акционеры Kaspi — Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким PWC

#новости #kaspi

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15 комментариев
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 debil
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choo

Красавчики!!! Лучшая новость за день.
А одна безумная компания из екб (с чрезмерным ЧСВ) до сих не может въехать как же так, почему у них-то не выходит))

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Максим Федоров

:) слишком тихо гимн поют по утрам

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Я сказал свое имя машине

Хорошая новость

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Колян

А для Россиян какие плюсы?

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Денис Демидов

Многим российским айтишникам будет проще найти работу в Казахстане.
Хорошо, что хоть кто-то в СНГ развивается...

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Denis Bystruev

Плюс к 92 вакансиям Яндекса в Казахстане:

https://yandex.ru/jobs/locations/

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Alex Melnikoff

Многим россиянам будет интересно попробовать покупать биржи через местных брокеров

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Сергей Ойлер

Это не так работает

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Mike Amir

вопрос душнилы: есть профит для РФ и россиян?

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Alex Lowen

Улучшится слюновыделение.

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Бекзат Утебек

Прикольно прикольно

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BaiGuiKa

19 ярдов делим на 91.3 за акцию, получается 20 млн акций за 20% годовых сделали 200 млн акций, или из 2 двадцать?

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sunblade

Ну это круто! Это вам не детский сад в виде IPO какого-нибудь Совкомбанка на Мосбирже, где одни хомяки-миноритарики остались

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Askar Tuleev

Kaspi хорошие ребята. Но главная их фишка не маркет-плейс, а автоматизация услуг от банка и государства. Им бы дальше выйти и поработать вне Казахстана. В Казахстане всего 20млн населения.

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