Сооснователь Fix Price Артём Хачатрян продал свою долю в 35,2% в компании за $1 млрд Статьи редакции
Её выкупил другой основатель сети магазинов.
- Это следует из данных раскрытия компании на Лондонской бирже. По ним, Хачатрян продал долю в 35,2% и ушёл с поста совета директоров группы «по семейным обстоятельствам».
- Почти все акции — 34,2% — выкупил другой сооснователь Fix Price Сергей Ломакин. Ещё 1% приобрёл гендиректор сети магазинов Дмитрий Кирсанов.
- Хачатрян продал Кирсанову 8,5 млн акций по цене $2,94 за бумагу и 290,5 млн акций по цене $3,41 — Ломакину. В сумме он получил $1,015 млрд за свою долю, подсчитал Forbes.
- Сергей Ломакин и Артём Хачатрян основали Fix Price в 2007 году. В марте 2021 года компания провела IPO на Лондонской бирже. После этого Bloomberg оценил состояние каждого в $3,6 млрд, Forbes — в $3,4 млрд.
130 показов
754 открытия
Недорого. Тоже по фиксированной цене?
Ну учитывая что это екомморс который имеет низую маржу то ярд долларов за 35% довольно нормально
Нет там никаких фиксированных цен уже давно. Хлам из черкизона и садовода и каждый ценник уникальный
Впечатляющая сделка👌
респект Артему
Сейчас вложит в курятники, будет FixEggs