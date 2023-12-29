«Никто не понимает, на чём мы зарабатываем. И слава богу!»: чем примечателен бизнес Fix Price с оценкой в $6

За 13 лет с открытия магазина, где товары продаются по одной цене, сеть доросла до 4000 точек с годовой выручкой 143 млрд рублей.