Деньги
Евгения Евсеева

Сооснователь Fix Price Артём Хачатрян продал свою долю в 35,2% в компании за $1 млрд Статьи редакции

Её выкупил другой основатель сети магазинов.

  • Это следует из данных раскрытия компании на Лондонской бирже. По ним, Хачатрян продал долю в 35,2% и ушёл с поста совета директоров группы «по семейным обстоятельствам».
  • Почти все акции — 34,2% — выкупил другой сооснователь Fix Price Сергей Ломакин. Ещё 1% приобрёл гендиректор сети магазинов Дмитрий Кирсанов.
  • Хачатрян продал Кирсанову 8,5 млн акций по цене $2,94 за бумагу и 290,5 млн акций по цене $3,41 — Ломакину. В сумме он получил $1,015 млрд за свою долю, подсчитал Forbes.
  • Сергей Ломакин и Артём Хачатрян основали Fix Price в 2007 году. В марте 2021 года компания провела IPO на Лондонской бирже. После этого Bloomberg оценил состояние каждого в $3,6 млрд, Forbes — в $3,4 млрд.
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За 13 лет с открытия магазина, где товары продаются по одной цене, сеть доросла до 4000 точек с годовой выручкой 143 млрд рублей.

Fix Price

#новости #fixprice

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7 комментариев
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 debil
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Вадим Д.

Недорого. Тоже по фиксированной цене?

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Никита

Ну учитывая что это екомморс который имеет низую маржу то ярд долларов за 35% довольно нормально

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Пётр Иванов

Нет там никаких фиксированных цен уже давно. Хлам из черкизона и садовода и каждый ценник уникальный

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Yan Keller

Впечатляющая сделка👌

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Кружочек

респект Артему

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Пётр Иванов

Сейчас вложит в курятники, будет FixEggs

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4 комментария
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