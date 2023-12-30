{"id":14214,"url":"\/distributions\/14214\/click?bit=1&hash=9feddb1f68bb136c6015e3e862970313f9f61d6faa8dc4136ff74359e579c801","title":"\u0412\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0438\u043b\u0438 \u0431\u0430\u043b\u043e\u0432\u043d\u0438\u043a? ","buttonText":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438 \u0442\u0435\u0441\u0442","imageUuid":"f614879f-cec0-5b13-b415-9dbe56da08e1"}
Деньги
Артур Томилко

День 675: Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России в 2023 году до 3,5% Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Комсомольская правда» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 29 декабря: доллар — 99,62 рубля, евро — 99,53 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 29 декабря: доллар — 90,32 рубля, евро — 99,39 рубля.

Кто и как адаптируется

ЦБ в первой половине 2024 года планирует изучить международные переводы россиян, связанные с покупкой криптоактивов. Цель — определить возможность идентификации таких переводов среди всех трансграничных операций граждан, а также оценить их объем. В исследовании примут участие 20 банков, в том числе «Райффайзенбанк», «МТС-банк», «Киви-банк», «Ситибанк», «Банк 131» и другие.

Расходы федерального бюджета на экономику в 2024 году увеличатся на 300 млрд рублей, следует из обновлённой версии документа, которую подготовил Минфин. Траты на соц политику также вырастут на 141 млрд рублей. При этом расходы на оборону сократятся на 397 млрд рублей.

Контекст

Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России в 2023 году до 3,5%, сообщил глава ведомства Максим Решетников. По мнению министра, это свидетельствует «об устойчивости экономики», а также ее адаптации к санкциям.

Ослабление рубля в 2023 году стало рекордным за девять лет — курс доллара вырос на 30%. РБК поговорило с экспертами об итогах года и перспективах для российской валюты.

Новости предыдущего дня, 29 декабря — здесь.

#новости

621 показ
577 открытий
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Фоксик
В 2024 году в России подорожают услуги ЖКХ, а также ряд продуктов — «Известия». Коммуналка вырастет в цене сразу на 9,8%. Кроме того, россиянам станет дороже ходить в магазины. Стоимость молока вырастет на 4,9%, на соки — на 16,1%, на кофе и напитки из него — на 15%, на кондитерские изделия — на 8%, на готовые завтраки — до 9,5%. Печенье подорожает на 6%, и шоколад — на 7–14%. Также почти на 8,5% вырастет минимальная стоимость сигарет.

Не понимаю, почему ВВП так плохо вырастет?

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Надо немного подождать, в новом году поменяют методику подсчёта, и вырастит как надо, к гадалке не ходи..))

Ответить
Развернуть ветку
Garmonbon

Не ну и пенсии то тоже вырастут

средний размер страховой выплаты по старости у неработающих пенсионеров увеличится на 1628 рублей

Хорошо, что государство позаботилось о пенсионерах.

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Так выросла, что средняя пенсия в России сравнялась со стоимостью дневного рациона пингвина в Лондонском зоопарке.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Волков

о, заживут пенсионеры

Ответить
Развернуть ветку
Анастасия Казанцева

еще как заживут...

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Так приличную часть ввп запускают в соседнюю страну. Интересно найти за счёт каких областей рост ввп произошёл.

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

С наступающим!

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

С Наступающим..

Ответить
Развернуть ветку
Колян

Получается что вместо икры на НГ придется яичко на хлеб намазывать?

Ответить
Развернуть ветку
ChatGPT

Своё, причём

Ответить
Развернуть ветку
Разработка Телеграм-ботов

Плохо петросянишь. Яйца нонче дорогие.

Ответить
Развернуть ветку
Разработка Телеграм-ботов

Курс доллара на Мосбирже неверно указан

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Смешно, обученные дяденьки в правительстве улучшают оценку ВВП, а не сам ВВП. Как Джек Воробей. У нас нет ключа, у нас есть рисунок ключа.

Ответить
Развернуть ветку
Egor Ka

Совок 1:1

Ответить
Развернуть ветку
Родитель 1

ВВП в России сейчас растет (номинально) исключительно за счет ВПК. Это путь в никуда.

Ответить
Развернуть ветку
Yan Pimenov

Устойчивость экономики и мы, как-то не сходится!

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

3.5 %.
Хуясе. Прям прорыв.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

А сколько надо? Это вообще-то достаточно много. Для сравнения США 2.2%, а среднемировой рост около 3%

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Ну учитывая, сколько бабла влито из бюджета, можно было бы и побольше

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Arhipov
ЦБ в первой половине 2024 года планирует изучить международные переводы россиян, связанные с покупкой криптоактивов.

Забавно. Насколько помню, все операции по покупке криптоактивов происходили внутри страны. Вот расчёты в крипте, с учётом текущей ситуации - есть обход санкций, т.е. купив крипту в РФ, отправив в условный Китай, получив товар, реализовав в РФ и получив за него рубли - опять покупаем крипту и вперёд. Что там собирается исследовать ЦБ? Непонятно. Особенно на данных подсанкционного МТС банка. Бред какой-то

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
18 комментариев
Раскрывать всегда
null