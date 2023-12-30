День 675: Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России в 2023 году до 3,5% Статьи редакции
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Курсы ЦБ на на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).
Кто и как адаптируется
ЦБ в первой половине 2024 года планирует изучить международные переводы россиян, связанные с покупкой криптоактивов. Цель — определить возможность идентификации таких переводов среди всех трансграничных операций граждан, а также оценить их объем. В исследовании примут участие 20 банков, в том числе «Райффайзенбанк», «МТС-банк», «Киви-банк», «Ситибанк», «Банк 131» и другие.
Расходы федерального бюджета на экономику в 2024 году увеличатся на 300 млрд рублей, следует из обновлённой версии документа, которую подготовил Минфин. Траты на соц политику также вырастут на 141 млрд рублей. При этом расходы на оборону сократятся на 397 млрд рублей.
Контекст
Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России в 2023 году до 3,5%, сообщил глава ведомства Максим Решетников. По мнению министра, это свидетельствует «об устойчивости экономики», а также ее адаптации к санкциям.
Ослабление рубля в 2023 году стало рекордным за девять лет — курс доллара вырос на 30%. РБК поговорило с экспертами об итогах года и перспективах для российской валюты.
Новости предыдущего дня, 29 декабря — здесь.
Не понимаю, почему ВВП так плохо вырастет?
Надо немного подождать, в новом году поменяют методику подсчёта, и вырастит как надо, к гадалке не ходи..))
Не ну и пенсии то тоже вырастутсредний размер страховой выплаты по старости у неработающих пенсионеров увеличится на 1628 рублей
Хорошо, что государство позаботилось о пенсионерах.
Так выросла, что средняя пенсия в России сравнялась со стоимостью дневного рациона пингвина в Лондонском зоопарке.
о, заживут пенсионеры
еще как заживут...
Так приличную часть ввп запускают в соседнюю страну. Интересно найти за счёт каких областей рост ввп произошёл.
С наступающим!
С Наступающим..
Получается что вместо икры на НГ придется яичко на хлеб намазывать?
Своё, причём
Плохо петросянишь. Яйца нонче дорогие.
Курс доллара на Мосбирже неверно указан
Смешно, обученные дяденьки в правительстве улучшают оценку ВВП, а не сам ВВП. Как Джек Воробей. У нас нет ключа, у нас есть рисунок ключа.
Совок 1:1
ВВП в России сейчас растет (номинально) исключительно за счет ВПК. Это путь в никуда.
Устойчивость экономики и мы, как-то не сходится!
3.5 %.
Хуясе. Прям прорыв.
А сколько надо? Это вообще-то достаточно много. Для сравнения США 2.2%, а среднемировой рост около 3%
Ну учитывая, сколько бабла влито из бюджета, можно было бы и побольше
Забавно. Насколько помню, все операции по покупке криптоактивов происходили внутри страны. Вот расчёты в крипте, с учётом текущей ситуации - есть обход санкций, т.е. купив крипту в РФ, отправив в условный Китай, получив товар, реализовав в РФ и получив за него рубли - опять покупаем крипту и вперёд. Что там собирается исследовать ЦБ? Непонятно. Особенно на данных подсанкционного МТС банка. Бред какой-то