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Фото «Комсомольская правда»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 29 декабря: доллар — 99,62 рубля, евро — 99,53 рубля.

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Курсы на Forex на закрытие торгов 29 декабря: доллар — 90,32 рубля, евро — 99,39 рубля.

Кто и как адаптируется

ЦБ в первой половине 2024 года планирует изучить международные переводы россиян, связанные с покупкой криптоактивов. Цель — определить возможность идентификации таких переводов среди всех трансграничных операций граждан, а также оценить их объем. В исследовании примут участие 20 банков, в том числе «Райффайзенбанк», «МТС-банк», «Киви-банк», «Ситибанк», «Банк 131» и другие.

Расходы федерального бюджета на экономику в 2024 году увеличатся на 300 млрд рублей, следует из обновлённой версии документа, которую подготовил Минфин. Траты на соц политику также вырастут на 141 млрд рублей. При этом расходы на оборону сократятся на 397 млрд рублей.

Контекст

Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России в 2023 году до 3,5%, сообщил глава ведомства Максим Решетников. По мнению министра, это свидетельствует «об устойчивости экономики», а также ее адаптации к санкциям.

Ослабление рубля в 2023 году стало рекордным за девять лет — курс доллара вырос на 30%. РБК поговорило с экспертами об итогах года и перспективах для российской валюты.

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