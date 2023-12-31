День 676: количество поездок россиян за рубеж в 2023 году увеличилось на 20% Статьи редакции
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Курсы ЦБ на на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).
Контекст
Число субъектов малого и среднего бизнеса в России за 2023 год выросла почти на 6%, следует из данных в Едином реестре субъектов МСП. На 10 декабря в стране зарегистрировано 6,31 млн компаний. При этом число сотрудников этих предприятий сократилось на 0,7%.
Количество поездок россиян за рубеж в 2023 году увеличилось на 20% по сравнению с 2022-м, подсчитали сотовые операторы по просьбе РБК. В число самых популярных направлений вошли Турция и Тайланд. Кроме того выросло число путешествий в Китай и страны Латинской Америки.
Товарооборот России и Египта по итогам 2023-го увеличился на 25% и превысил 7 млрд рублей, сообщил российский торговый представитель в Египте Алексей Теванян.
Новости предыдущего дня, 30 декабря — здесь.
с наступающим, товарищи 🎄😁
Всех с наступающим и вас также!