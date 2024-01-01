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Деньги
Евгения Евсеева

День 677: вступил запрет стран G7 на импорт российских алмазов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 29 декабря: доллар — 90,36 рубля, евро — 99,62 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 29 декабря: доллар — 90,32 рубля, евро — 99,39 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

С 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России.

Контекст

Благоприятные цены на сырье и высокая ставка ЦБ позволят рублю в первом полугодии 2024 года укрепиться, но к концу года он, скорее всего, вернется к значениям декабря 2023-го, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. При этом плохие новости — экономические и геополитические — могут ненадолго уводить курс в область трехзначных чисел. Подробнее — в материале Forbes.

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Экономика России в 2024 году вырастет на 2,3%, следует из прогноза Минэкономразвития. Прогноз ЦБ более консервативный — 0,5-1,5%. Как могут выглядеть ключевые показатели экономики России в 2024 году — в инфографике РБК.

Новости предыдущего дня, 31 декабря — здесь.

#новости

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17 комментариев
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 Вадим Д.

Все алмазы наши, народ!

@Евгения Евсеева, с Новым годом 🤘🏻🎄

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Евгения Евсеева
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с новым годом! <3

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Вадим Д.

Железная воля, выдержка, дисциплина и ответственность!
А может, ну его, vc, и к нам, в СОКР?! 😉😂

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Я сказал свое имя машине
Какие есть проблемы и трудности

Утро 1 января

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Вадим Д.

Страна восставала. Кто за минералкой, кто за анальгином, а кто и за пивком. Повторим? Повторим!
1 января = 2 января (-:

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S.Capusta

До Нового Года осталось 366 дней..

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Вадим Д.

Мы справимся!

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Ivan sss

До нового года остался минус 1 день...

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Олег Бринц

В отделениях банков теперь будет повсеместно предложение инвестировать в алмазы/бриллианты.

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Руслан Астафьев

Алмазы думаю уже научились вывозить как уголь🤣

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Артур Маслов

алмазы уже давно можно делать из угля

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C. Steel

Превращаешь алмазы в уголь, вывозишь, превращаешь назад в алмазы. Профит!!!

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Дмитрий Зима

хотелось бы надеяться, что 2024 будет лучше, но пока как-то не очень. В Японии землетрясение 7 баллов и цунами. Год решил начать с козырей?

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Подментованный кот

Козырей? Вот если бы Годзиллу выпустили, то тогда да. А так, просто новостной шум.

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Дмитрий Зима

7 баллов и цунами новогодний шум?

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Невероятный Блондин

Ну что, не время отдыхать.
Впереди еще целый год комментирования. Приступим 🤙🏼

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DosRaven

Просто алмазы станут Казахстанскими или еще какими…

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14 комментариев
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