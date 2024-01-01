День 677: вступил запрет стран G7 на импорт российских алмазов Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).
Какие есть проблемы и трудности
С 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России.
Контекст
Благоприятные цены на сырье и высокая ставка ЦБ позволят рублю в первом полугодии 2024 года укрепиться, но к концу года он, скорее всего, вернется к значениям декабря 2023-го, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. При этом плохие новости — экономические и геополитические — могут ненадолго уводить курс в область трехзначных чисел. Подробнее — в материале Forbes.
Экономика России в 2024 году вырастет на 2,3%, следует из прогноза Минэкономразвития. Прогноз ЦБ более консервативный — 0,5-1,5%. Как могут выглядеть ключевые показатели экономики России в 2024 году — в инфографике РБК.
Новости предыдущего дня, 31 декабря — здесь.
Все алмазы наши, народ!
@Евгения Евсеева, с Новым годом 🤘🏻🎄
с новым годом! <3
Железная воля, выдержка, дисциплина и ответственность!
А может, ну его, vc, и к нам, в СОКР?! 😉😂
Утро 1 января
Страна восставала. Кто за минералкой, кто за анальгином, а кто и за пивком. Повторим? Повторим!
1 января = 2 января (-:
До Нового Года осталось 366 дней..
Мы справимся!
До нового года остался минус 1 день...
В отделениях банков теперь будет повсеместно предложение инвестировать в алмазы/бриллианты.
Алмазы думаю уже научились вывозить как уголь🤣
алмазы уже давно можно делать из угля
Превращаешь алмазы в уголь, вывозишь, превращаешь назад в алмазы. Профит!!!
хотелось бы надеяться, что 2024 будет лучше, но пока как-то не очень. В Японии землетрясение 7 баллов и цунами. Год решил начать с козырей?
Козырей? Вот если бы Годзиллу выпустили, то тогда да. А так, просто новостной шум.
7 баллов и цунами новогодний шум?
Ну что, не время отдыхать.
Впереди еще целый год комментирования. Приступим 🤙🏼
Просто алмазы станут Казахстанскими или еще какими…