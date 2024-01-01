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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

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Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 29 декабря: доллар — 90,36 рубля, евро — 99,62 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 29 декабря: доллар — 90,32 рубля, евро — 99,39 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

С 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России.

Контекст

Благоприятные цены на сырье и высокая ставка ЦБ позволят рублю в первом полугодии 2024 года укрепиться, но к концу года он, скорее всего, вернется к значениям декабря 2023-го, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. При этом плохие новости — экономические и геополитические — могут ненадолго уводить курс в область трехзначных чисел. Подробнее — в материале Forbes.

Экономика России в 2024 году вырастет на 2,3%, следует из прогноза Минэкономразвития. Прогноз ЦБ более консервативный — 0,5-1,5%. Как могут выглядеть ключевые показатели экономики России в 2024 году — в инфографике РБК.

Новости предыдущего дня, 31 декабря — здесь.