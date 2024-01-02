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Деньги
Евгения Евсеева

День 678: турпоток из России в Анталью в 2023 году составил 3,4 млн человек Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Город Кумлука в провинции Анталья. Фото: Dima Pima / Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 29 декабря: доллар — 90,36 рубля, евро — 99,62 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 29 декабря: доллар — 90,32 рубля, евро — 99,39 рубля.

«РБК Инвестиции» составили рейтинг из десяти бумаг российских компаний, которые показали самый большой рост с 29 декабря 2000 года по 26 декабря 2023 года. На первом месте «Сбербанк».

Источник: «РБК Инвестиции»

Контекст

По итогам 2023 года в российской экономике сформировались проблемы которые могут стать хроническими и серьезно повлиять на дальнейшее ее развитие. Среди них — дефицит на рынке труда, высокий рост цен, опережающий возможности выпуска рост спроса. Какие проблемы встанут перед экономикой России в 2024 году — в материале Forbes.

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Forbes также разбирается, что ждёт в новом году российский авторынок: в 2023-м он пережил бурный рост на фоне низких продаж в 2022-м, но дальнейший рост будут сдерживать повышение ключевой ставки и утильсбора, а борьба на рынке развернётся между китайскими автопроизводителями.

«РИА Новости» взяли интервью у посла Таиланда в Москве Сасивата Вонгсинсавата. Он рассказал, что увеличенный «безвиз» для россиян могут продлить, если он покажет «впечатляющие результаты», а также сообщил, что Таиланд готов к переговорам о зоне свободной торговли с ЕАЭС.

По данным управления культуры и туризма турецкой провинции Антальи, на её курортах в 2023 году отдохнули 15,6 млн туристов из-за рубежа — на 2,7% больше, чем в рекордном для неё 2019-м (15,2 млн). Наибольшее количество прибыло из России — 3,4 млн человек. Туропоток вырос на 14,1% по сравнению с 2022-м.

Новости предыдущего дня, 1 января — здесь.

#новости

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20 комментариев
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 Mike Elkin

россиянам пофиг на скрепы и они продолжают возить деньги в страну НАТО...

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Колян

Вообще то это другое! и не все так однозначно, многого мы не знаем.

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Leonid Bushuev

ну что вы так. россияне поддерживают страну НАТО, которая рофлит со всего остального союза и постоянно ставит палки в колёса. нет, не из-за доброты душевной конечно. но всё равно это забавно ;)
а, ну и видимо там еще и к русским нормально относятся, в отличие от других стран НАТО.

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Иван Иванов

да, единственная страна нато, которая разъебла российский военный самолет за последние годы.. россиянам грех её не проспонсировать)

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Leonid Bushuev

да, тогда многие шветлоликие ликовали и злорадствовали.
но для них это нормально.

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Миру мир

Путинские элиты тоже поддерживают страны нато - либо прямыми переводами, либо импорт товаров и услуг в следствии отсутствия производственных достижений

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Leonid Bushuev

ну, поддерживают и поддерживают ¯\_(ツ)_/¯

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nambavan

многие туда еще и на внж рванули из-за чего туркам пришлось даже лавочку прикрыть.

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Невероятный Блондин

Нет желания комментировать, но надо.

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Защекан Системы

Это ужасная боль каждого висишника 😔

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Alexey Arhipov
По итогам 2023 года в российской экономике сформировались проблемы

А 2022 тут совсем и не при чём, да? 😎

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Станислав

Да, действительно странно, что они на 1991 год не ссылаются и итоги правления Ельцина.

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Angelica

ну если на Ельцина уже не ссылаются, это уже показатель

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Apitan

Так в заголовок поста специально отсчёт в днях пишут, чтобы вдруг комментаторы не стали на неправильную дату ссылаться.

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Дмитрий Зима

интересно, а кто виноват?

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Alexey Arhipov

Зима во всём виновата... 22го года... Не скрепной оказалась...

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Apitan

Те, кто отвечают вопросом на вопрос.

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Вадим Д.

На первом месте сбер, на втором тоже сбер. Удобно. На третье место денег зажали.

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Вадим Д.
проблемы которые могут стать хроническими и серьезно повлиять на дальнейшее ее развитие

Так-так, хронические проблемы, но предполагается развитие экономики.
Увлекательная фантастика (-:

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Александр Соар

Чет я хер знает где были все эти туристы. Я в прошедшем году гораздо меньше видел туристов из РФ, чем в прошлом. Набережная была полупустая, в основном турки. На пляже тоже самое. Более того, цены на отели и рестораны такие, что выгоднее поехать в Тай. Впрочем для меня неудивительно, что управление турпотока Антальи «трындит» как дышит. Это черта местного правительства.

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