Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Город Кумлука в провинции Анталья. Фото: Dima Pima / Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 29 декабря: доллар — 90,36 рубля, евро — 99,62 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 29 декабря: доллар — 90,32 рубля, евро — 99,39 рубля.

«РБК Инвестиции» составили рейтинг из десяти бумаг российских компаний, которые показали самый большой рост с 29 декабря 2000 года по 26 декабря 2023 года. На первом месте «Сбербанк».

Источник: «РБК Инвестиции»

Контекст

По итогам 2023 года в российской экономике сформировались проблемы которые могут стать хроническими и серьезно повлиять на дальнейшее ее развитие. Среди них — дефицит на рынке труда, высокий рост цен, опережающий возможности выпуска рост спроса. Какие проблемы встанут перед экономикой России в 2024 году — в материале Forbes.

Forbes также разбирается, что ждёт в новом году российский авторынок: в 2023-м он пережил бурный рост на фоне низких продаж в 2022-м, но дальнейший рост будут сдерживать повышение ключевой ставки и утильсбора, а борьба на рынке развернётся между китайскими автопроизводителями.

«РИА Новости» взяли интервью у посла Таиланда в Москве Сасивата Вонгсинсавата. Он рассказал, что увеличенный «безвиз» для россиян могут продлить, если он покажет «впечатляющие результаты», а также сообщил, что Таиланд готов к переговорам о зоне свободной торговли с ЕАЭС.

По данным управления культуры и туризма турецкой провинции Антальи, на её курортах в 2023 году отдохнули 15,6 млн туристов из-за рубежа — на 2,7% больше, чем в рекордном для неё 2019-м (15,2 млн). Наибольшее количество прибыло из России — 3,4 млн человек. Туропоток вырос на 14,1% по сравнению с 2022-м.

Новости предыдущего дня, 1 января — здесь.