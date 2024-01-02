День 678: турпоток из России в Анталью в 2023 году составил 3,4 млн человек Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).
«РБК Инвестиции» составили рейтинг из десяти бумаг российских компаний, которые показали самый большой рост с 29 декабря 2000 года по 26 декабря 2023 года. На первом месте «Сбербанк».
Контекст
По итогам 2023 года в российской экономике сформировались проблемы которые могут стать хроническими и серьезно повлиять на дальнейшее ее развитие. Среди них — дефицит на рынке труда, высокий рост цен, опережающий возможности выпуска рост спроса. Какие проблемы встанут перед экономикой России в 2024 году — в материале Forbes.
Forbes также разбирается, что ждёт в новом году российский авторынок: в 2023-м он пережил бурный рост на фоне низких продаж в 2022-м, но дальнейший рост будут сдерживать повышение ключевой ставки и утильсбора, а борьба на рынке развернётся между китайскими автопроизводителями.
«РИА Новости» взяли интервью у посла Таиланда в Москве Сасивата Вонгсинсавата. Он рассказал, что увеличенный «безвиз» для россиян могут продлить, если он покажет «впечатляющие результаты», а также сообщил, что Таиланд готов к переговорам о зоне свободной торговли с ЕАЭС.
По данным управления культуры и туризма турецкой провинции Антальи, на её курортах в 2023 году отдохнули 15,6 млн туристов из-за рубежа — на 2,7% больше, чем в рекордном для неё 2019-м (15,2 млн). Наибольшее количество прибыло из России — 3,4 млн человек. Туропоток вырос на 14,1% по сравнению с 2022-м.
Новости предыдущего дня, 1 января — здесь.
россиянам пофиг на скрепы и они продолжают возить деньги в страну НАТО...
Вообще то это другое! и не все так однозначно, многого мы не знаем.
ну что вы так. россияне поддерживают страну НАТО, которая рофлит со всего остального союза и постоянно ставит палки в колёса. нет, не из-за доброты душевной конечно. но всё равно это забавно ;)
а, ну и видимо там еще и к русским нормально относятся, в отличие от других стран НАТО.
да, единственная страна нато, которая разъебла российский военный самолет за последние годы.. россиянам грех её не проспонсировать)
да, тогда многие шветлоликие ликовали и злорадствовали.
но для них это нормально.
Путинские элиты тоже поддерживают страны нато - либо прямыми переводами, либо импорт товаров и услуг в следствии отсутствия производственных достижений
ну, поддерживают и поддерживают ¯\_(ツ)_/¯
многие туда еще и на внж рванули из-за чего туркам пришлось даже лавочку прикрыть.
Нет желания комментировать, но надо.
Это ужасная боль каждого висишника 😔
А 2022 тут совсем и не при чём, да? 😎
Да, действительно странно, что они на 1991 год не ссылаются и итоги правления Ельцина.
ну если на Ельцина уже не ссылаются, это уже показатель
Так в заголовок поста специально отсчёт в днях пишут, чтобы вдруг комментаторы не стали на неправильную дату ссылаться.
интересно, а кто виноват?
Зима во всём виновата... 22го года... Не скрепной оказалась...
Те, кто отвечают вопросом на вопрос.
На первом месте сбер, на втором тоже сбер. Удобно. На третье место денег зажали.
Так-так, хронические проблемы, но предполагается развитие экономики.
Увлекательная фантастика (-:
Чет я хер знает где были все эти туристы. Я в прошедшем году гораздо меньше видел туристов из РФ, чем в прошлом. Набережная была полупустая, в основном турки. На пляже тоже самое. Более того, цены на отели и рестораны такие, что выгоднее поехать в Тай. Впрочем для меня неудивительно, что управление турпотока Антальи «трындит» как дышит. Это черта местного правительства.