Деньги
Евгения Евсеева

TCS Group объявила о делистинге глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи с 31 января 2024 года Статьи редакции

8 января 2024 года акционеры компании должны провести собрание, на котором рассмотрят вопрос о перегистрации бизнеса с Кипра в Россию.

  • TCS Group, материнская компания «Тинькофф», сообщила, что обратится к Управлению по финансовому надзору Великобритании с (FCA) с просьбой отменить листинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR).

  • Также компания направит Лондонской бирже заявление с требованием отменить допуск GDR к торгам с 8:00 по лондонскому времени 31 января 2024 года. Торги бумагами компании приостановлены с марта 2022 года.
  • В марте 2023 года, после введения санкций ЕС против «Тинькофф», председатель правления «банка Станислав Близнюк сообщил, что TCS Group начала изучать возможность перерегистрации бизнеса с Кипра в Россию. В ноябре он снова напомнил об этих планах. Компания сообщала, что рассматривает разные варианты переезда, окончательный пока не выбран.
  • В том же месяце акционеры TCS Group на общем годовом собрании одобрили новый состав совета директоров и изменили устав компании. Для ключевых решений достаточно кворума из двух директоров вместо четырёх, минимальную численность совета уменьшили вдвое — до двух человек.
  • В декабре TCS Group сообщила, что проведёт внеочередное собрание акционеров, на котором они рассмотрят вопрос о перерегистрации бизнеса в России.

#новости #tcs #тинькофф

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10 комментариев
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 Михаил Баженов

Для ключевых решений два директора вместо 4х, это настораживает. Очень плохой признак

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Миру мир

На Кипре лучший финтех в мире

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Евгений Широков

Нет, на Кипре лучшая и дешёвая точка регистрация бизнеса для России. Плюс ещё до поры до времени можно говорить, что у тебя иностранный стартап. Дешевле только Голландия)

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Миру мир

раскусил мою шутку

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Сергей Аликин

На Северном Кипре, я полагаю?

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Миру мир

там помидоры и правостороннее движение

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Буквоед

Что ещё нужно для IT

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Миру мир

+ политическая и экономическая стабильность

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Я сказал свое имя машине

Эх

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Денис Попович

И как иностранцы теперь акции тинька будут покупать?

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7 комментариев
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