TCS Group объявила о делистинге глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи с 31 января 2024 года Статьи редакции
8 января 2024 года акционеры компании должны провести собрание, на котором рассмотрят вопрос о перегистрации бизнеса с Кипра в Россию.
TCS Group, материнская компания «Тинькофф», сообщила, что обратится к Управлению по финансовому надзору Великобритании с (FCA) с просьбой отменить листинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR).
- Также компания направит Лондонской бирже заявление с требованием отменить допуск GDR к торгам с 8:00 по лондонскому времени 31 января 2024 года. Торги бумагами компании приостановлены с марта 2022 года.
- В марте 2023 года, после введения санкций ЕС против «Тинькофф», председатель правления «банка Станислав Близнюк сообщил, что TCS Group начала изучать возможность перерегистрации бизнеса с Кипра в Россию. В ноябре он снова напомнил об этих планах. Компания сообщала, что рассматривает разные варианты переезда, окончательный пока не выбран.
- В том же месяце акционеры TCS Group на общем годовом собрании одобрили новый состав совета директоров и изменили устав компании. Для ключевых решений достаточно кворума из двух директоров вместо четырёх, минимальную численность совета уменьшили вдвое — до двух человек.
- В декабре TCS Group сообщила, что проведёт внеочередное собрание акционеров, на котором они рассмотрят вопрос о перерегистрации бизнеса в России.
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Для ключевых решений два директора вместо 4х, это настораживает. Очень плохой признак
На Кипре лучший финтех в мире
Нет, на Кипре лучшая и дешёвая точка регистрация бизнеса для России. Плюс ещё до поры до времени можно говорить, что у тебя иностранный стартап. Дешевле только Голландия)
раскусил мою шутку
На Северном Кипре, я полагаю?
там помидоры и правостороннее движение
Что ещё нужно для IT
+ политическая и экономическая стабильность
Эх
И как иностранцы теперь акции тинька будут покупать?