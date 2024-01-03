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Деньги
Маша Цепелева

День 679: правительство продлило на 2024 год упрощённый ввоз ноутбуков и смартфонов в Россию Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже 3 января: доллар — 91,78 рубля, евро — 100,16 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 91,37 рубля, евро — 99,78 рубля.

Кто и как адаптируется

Россельхознадзор проконтролировал первую поставку куриных яиц из Турции в Россию. Партия составила 316 800 штук. С 1 января 2024 года правительство обнулило пошлину на ввоз яиц. Эта мера будет действовать до 30 июня 2024 года. По данным Росстата, яица в годовом выражении подорожали на 40,3%. К проверке ценообразования подключились ФАС и Генпрокуратура.

Росстандарт разрабатывает ГОСТ для маркетплейсов, сообщил глава федерального агентства Антон Шалаев, но не уточнил детали.

Правительство продлило на 2024 год упрощённый порядок ввоза в Россию смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, микросхем и раций. Это касается выдачи разрешительных документов для ввоза таких товаров, а также их представления таможенным органам.

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Какие есть проблемы и трудности

В силу вступили санкции ЕС против алмазодобывающей компании АЛРОСА и её гендиректора Павла Маринычева. Они были утверждены 21 декабря 2023 года, но начали действовать только сейчас.

Контекст

Цены на новые иномарки в 2024 году могут вырасти в среднем на 20–40%, сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных участников рынка. В меньшей степени подорожают китайские бренды, это связано с постепенным насыщением рынка и растущей конкуренцией.

Новости предыдущего дня, 2 января — здесь.

#новости

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21 комментарий
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 Виктория Коц

дожили яйца из Турции доставляем

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Илья Попов

Вы не понимаете, что это гениальная задумка - Эрдогана оставят без яиц.

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Ольга

Меня интересует, как удается доставить в принципе? Тут от магазина не всегда довезёшь без потерь.

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Станислав Кочергин

Думаю, в 2025 году упрощённый ввоз ноутов будет прекращен

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Илья Попов

Зачем россиянам упрощённый ввоз? Чем сложнее , тем и лучше - в огне закаляется сталь, а в бедах народ.

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Abnatop Sky

Сортир на улице, угольное отопление, лампочка Ильича!
.

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Abnatop Sky
Думаю, в 2025 году упрощённый ввоз ноутов будет прекращен

А ЗАЧЕМ в 2025 году - россиянаммм будут нужны ноутбуки???
https://youtu.be/FvkpzmVsNs8

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Колян

Не завидую я вам

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Станислав Кочергин

А чой то вам? Почему не нам?

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Колян

И вам тоже

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Вася Пражкин
Цены на новые иномарки в 2024 году могут вырасти в среднем на 20–40%

Ура, товарищи! Вперед, в светлое дорогое будущее!

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Nikita

Уверенно движемся к доллару по рублю. Обесценим до 1000 руб за доллар и деноминируем

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Человек с DTF

Это лучше, чем терпеть малое количество ракет в дом Днипро

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Наталья Калинина

непонятно только зачем тога яйца эти везти

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Abnatop Sky
правительство продлило на 2024 год упрощённый ввоз ноутбуков и смартфонов в Россию

ИМПОРТОЗАМЕЩЩЩЕНИЕ!!!

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Колян

"Партия составила 316 800 штук"
Пол яйца в семь рук?

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Буквоед

Это не кушать, а семенные, несушек выводить.

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Just a human

Интересно, в турции получается цены могут вырасти потому что в Россию будет выгоднее толкать

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Abnatop Sky

Ага. Эрдоган просто спит и видит.

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Leonid Bushuev
Росстандарт разрабатывает ГОСТ для маркетплейсов, сообщил глава федерального агентства Антон Шалаев, но не уточнил детали.

Ну наконец то!

Цены на новые иномарки в 2024 году могут вырасти в среднем на 20–40%, сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных участников рынка. В меньшей степени подорожают китайские бренды, это связано с постепенным насыщением рынка и растущей конкуренцией.

Закономерно.

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Буквоед

«правительство продлило на 2024 год упрощённый ввоз ноутбуков и смартфонов в Россию»
Да будет паль! 🤗

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