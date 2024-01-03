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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже 3 января: доллар — 91,78 рубля, евро — 100,16 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 91,37 рубля, евро — 99,78 рубля.

Кто и как адаптируется

Россельхознадзор проконтролировал первую поставку куриных яиц из Турции в Россию. Партия составила 316 800 штук. С 1 января 2024 года правительство обнулило пошлину на ввоз яиц. Эта мера будет действовать до 30 июня 2024 года. По данным Росстата, яица в годовом выражении подорожали на 40,3%. К проверке ценообразования подключились ФАС и Генпрокуратура.

Росстандарт разрабатывает ГОСТ для маркетплейсов, сообщил глава федерального агентства Антон Шалаев, но не уточнил детали.

Правительство продлило на 2024 год упрощённый порядок ввоза в Россию смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, микросхем и раций. Это касается выдачи разрешительных документов для ввоза таких товаров, а также их представления таможенным органам.

Какие есть проблемы и трудности

В силу вступили санкции ЕС против алмазодобывающей компании АЛРОСА и её гендиректора Павла Маринычева. Они были утверждены 21 декабря 2023 года, но начали действовать только сейчас.

Контекст

Цены на новые иномарки в 2024 году могут вырасти в среднем на 20–40%, сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных участников рынка. В меньшей степени подорожают китайские бренды, это связано с постепенным насыщением рынка и растущей конкуренцией.

Новости предыдущего дня, 2 января — здесь.