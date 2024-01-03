День 679: правительство продлило на 2024 год упрощённый ввоз ноутбуков и смартфонов в Россию Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).
Кто и как адаптируется
Россельхознадзор проконтролировал первую поставку куриных яиц из Турции в Россию. Партия составила 316 800 штук. С 1 января 2024 года правительство обнулило пошлину на ввоз яиц. Эта мера будет действовать до 30 июня 2024 года. По данным Росстата, яица в годовом выражении подорожали на 40,3%. К проверке ценообразования подключились ФАС и Генпрокуратура.
Росстандарт разрабатывает ГОСТ для маркетплейсов, сообщил глава федерального агентства Антон Шалаев, но не уточнил детали.
Правительство продлило на 2024 год упрощённый порядок ввоза в Россию смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, микросхем и раций. Это касается выдачи разрешительных документов для ввоза таких товаров, а также их представления таможенным органам.
Какие есть проблемы и трудности
В силу вступили санкции ЕС против алмазодобывающей компании АЛРОСА и её гендиректора Павла Маринычева. Они были утверждены 21 декабря 2023 года, но начали действовать только сейчас.
Контекст
Цены на новые иномарки в 2024 году могут вырасти в среднем на 20–40%, сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных участников рынка. В меньшей степени подорожают китайские бренды, это связано с постепенным насыщением рынка и растущей конкуренцией.
Новости предыдущего дня, 2 января — здесь.
дожили яйца из Турции доставляем
Вы не понимаете, что это гениальная задумка - Эрдогана оставят без яиц.
Меня интересует, как удается доставить в принципе? Тут от магазина не всегда довезёшь без потерь.
Думаю, в 2025 году упрощённый ввоз ноутов будет прекращен
Зачем россиянам упрощённый ввоз? Чем сложнее , тем и лучше - в огне закаляется сталь, а в бедах народ.
Сортир на улице, угольное отопление, лампочка Ильича!
.
А ЗАЧЕМ в 2025 году - россиянаммм будут нужны ноутбуки???
https://youtu.be/FvkpzmVsNs8
Не завидую я вам
А чой то вам? Почему не нам?
И вам тоже
Ура, товарищи! Вперед, в светлое дорогое будущее!
Уверенно движемся к доллару по рублю. Обесценим до 1000 руб за доллар и деноминируем
Это лучше, чем терпеть малое количество ракет в дом Днипро
непонятно только зачем тога яйца эти везти
ИМПОРТОЗАМЕЩЩЩЕНИЕ!!!
"Партия составила 316 800 штук"
Пол яйца в семь рук?
Это не кушать, а семенные, несушек выводить.
Интересно, в турции получается цены могут вырасти потому что в Россию будет выгоднее толкать
Ага. Эрдоган просто спит и видит.
Ну наконец то!Цены на новые иномарки в 2024 году могут вырасти в среднем на 20–40%, сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных участников рынка. В меньшей степени подорожают китайские бренды, это связано с постепенным насыщением рынка и растущей конкуренцией.
Закономерно.
«правительство продлило на 2024 год упрощённый ввоз ноутбуков и смартфонов в Россию»
Да будет паль! 🤗