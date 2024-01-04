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Sukhoi Superjet 100-95, фото Airliners.net

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

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Курсы на Мосбирже 4 января: доллар — 91,40 рубля, евро — 100,12 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 91,46 рубля, евро — 100,24 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Латвия намерена в начале 2024 года депортировать 1167 россиян. 789 из них старше 60 лет, сообщило местное издание LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) страны. Это связано с тем, что они не подали документы на получение вида на жительство в Латвии. При этом в декабре Латвия оценивала количество подлежащих депортации россиян в 1213.

Кто и как адаптируется

Выпускаемые в России пассажирские авиалайнеры МС-21 и Superjet объединит общий бренд, заявил в интервью ТАСС вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, но не раскрыл детали. Также он добавил, что обновлённую «Волгу» начнут выпускать в середине 2024 года.

Контекст

РБК соотнёс прогнозы развития экономики России в 2024 году. Увеличение ВВП в 2024 году будет меньше, чем в 2023-м (3,5%, в 2022-м было падение на 2,1%). Прогноз Минэкономразвития, на основе которого сверстан федеральный бюджет, предполагает рост на 2,3% в базовом варианте и на 1,4% в консервативном. Консенсус-прогноз Банка России снизил ожидания на 2024 год — до 1,3%. Международный валютный фонд прогнозирует рост российского ВВП на 11%.

Новости предыдущего дня, 3 января — здесь.