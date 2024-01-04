День 680: самолёты МС-21 и Superjet объединят под общим брендом, обновлённую «Волгу» выпустят в середине 2024 года Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).
Какие есть проблемы и трудности
Латвия намерена в начале 2024 года депортировать 1167 россиян. 789 из них старше 60 лет, сообщило местное издание LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) страны. Это связано с тем, что они не подали документы на получение вида на жительство в Латвии. При этом в декабре Латвия оценивала количество подлежащих депортации россиян в 1213.
Кто и как адаптируется
Выпускаемые в России пассажирские авиалайнеры МС-21 и Superjet объединит общий бренд, заявил в интервью ТАСС вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, но не раскрыл детали. Также он добавил, что обновлённую «Волгу» начнут выпускать в середине 2024 года.
Контекст
РБК соотнёс прогнозы развития экономики России в 2024 году. Увеличение ВВП в 2024 году будет меньше, чем в 2023-м (3,5%, в 2022-м было падение на 2,1%). Прогноз Минэкономразвития, на основе которого сверстан федеральный бюджет, предполагает рост на 2,3% в базовом варианте и на 1,4% в консервативном. Консенсус-прогноз Банка России снизил ожидания на 2024 год — до 1,3%. Международный валютный фонд прогнозирует рост российского ВВП на 11%.
Новости предыдущего дня, 3 января — здесь.
Обновленная Волга
Волга-Волга жду я долга...
"..он добавил, что обновлённую «Волгу».."
Дайте угадаю... Аналог Суньхуйвчай 7Pro Мах?
— Вы недавно рассказали, что планы по возобновлению производства легендарного автомобиля "Волга" остаются в силе.
— Да, находятся на финальной стадии все договоренности. Работа, не прекращаясь, велась с момента анонсирования этого решениям, имеется в виду с мая 2023 года. Поэтому исходим из того, что в середине года (2024 - прим. ТАСС) они должны начать выпуск этого автомобиля.
— Партнеры зарубежные?
— Зарубежные партнеры, да.
Это будет тоже самое как «японский» Датсун для бедняков 😅 Только название останется, а остальное, 90% китайские комплектующие.
не 11 а 1.1 и возможно не рост а падение...
Латвия изгоняет пенсионеров.
Новые самолёты слепят из МС-21 и SSJ.
Новые волги чиновникам и председателям колхозов выдадут в этом году.
Рост экономики вялый, но он будет. Возможно. Даже вероятно. МВФ круче всех, но мы ему не верис, слишком уж он западный.
Хорошего дня 🤘🏻
Скудненько сегодня прям)
"Международный валютный фонд прогнозирует рост российского ВВП на 11%"
Знаете, когда я вижу благополучие и воодушевляющий рост ВВП, то иногда мне кажется, что это чьи-то инициалы и у этого человека всё хорошо, и рост, и подъём.
Рост ВВП меньше чем в 2023 году, а можно еще меньше?
надо же. всепропальщики в 22м ныли про дефолт осенью а прошел какой то год уже рост ввп маловат. какие забавные крайности.
По словам независимого аналитика в области автопрома Владимира Беспалова, в будущем ГАЗ может разработать и собственный легковой автомобиль для бренда «Волга», но на это потребуется как минимум несколько лет.
Можно потерпеть? Я думаю, что можно.👍
Прикольная Audi) Нравится)
В России все всегда когда-то в будущем. Вроде сейчас создали позитивный информационный фон, а через несколько лет про это все забудут.
Остаётся только угадать китайского производителя и модель, которая будет повторять судьбу JAC JS4.
Я ставлю на Hongqi иои что-то из BAIC.
BAIC было бы не плохо.
но я бы конечно надеялся бы на lifan, great wall или chery
Это правильно. На выходе еще пусть звезду вручат, почетную ;)Международный валютный фонд прогнозирует рост российского ВВП на 11%.
Хуя 0_о
А что вам в действиях Латвии не нравится? В большинстве стран также
Вот пенсионеры охренеют жить в России на российскую пенсию после Латвии.
А как же танк Армата и ракета Ангара? Они что недостойны нового бренда?
вкусно и точка заняли же
Анекдот про кровати в публичном доме
МС-21 по идее должен был быть крайне хорошим самолётом, особенно если бы ошибки суперджета учли бы, но все события 2022 и последующие прибили практически готовый и крайне амбициозный проект, и это на самом деле очень обидно, но это не самое страшное нынче.
вот это поверили в страну 😁
Может у них прямая трансляция из холодильника
Фонд прогнозирует, что в текущем году российская экономика вырастет на 2,2%, в следующем — на 1,1%
Кто-то запятую забыл
. . . и как в и тоге назовут обЪединЁнное поделие???
.
Так для Сухого же лет 15 назад бренд придумали. Не взлетел. Думают после ребрединга продажи пойдут?
главное чтобы он после ребрендинга смог взлететь
Общий бренд российских «самолетов» - это хорошо.
Будет легче минусовать их при поиске билетов.
У МВФ 1,1% прогноз, а не 11%, вы опечатались.
Из источника:
Фонд прогнозирует, что в текущем году российская экономика вырастет на 2,2%, в следующем — на 1,1%. Украинская вырастет на 2% в 2023-м и на 3,2% в 2024-м.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/10/10/2023/65255c6d9a79475358774a52?from=copy
1.1%, а не 11%.
а вот на обновленную Волгу интересно было бы посмотреть
Самолеты на керосине нет смысла разрабатывать, только водород, малая авиация - литий.
Литий дефицит. Надо ждать новых элементов питания. Если все машины переведут на литий, то он станет на вес золота. В то время как нефть в избытке.
"Выпускаемые в России пассажирские авиалайнеры МС-21 и Superjet объединит общий бренд, заявил в интервью ТАСС вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, но не раскрыл детали. Также он добавил, что обновлённую «Волгу» начнут выпускать в середине 2024 года."
Met или Muperjet?
А какой это китаец-то будет?
Общий бренд... Общий, блять, бренд ))))