{"id":14210,"url":"\/distributions\/14210\/click?bit=1&hash=1ae029670fea49a346ec7477de0e06e09f0801917be0cf853f293039ec91e840","title":"\u041e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043c\u0443\u0436\u0447\u0438\u043d: \u043a\u0430\u043a \u0443\u0445\u0430\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u0441\u043e\u0431\u043e\u0439?","buttonText":"\u0420\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"12c42c48-e8ed-51d0-ae0e-3a9967bcb97f"}
Деньги
Маша Цепелева

День 680: самолёты МС-21 и Superjet объединят под общим брендом, обновлённую «Волгу» выпустят в середине 2024 года Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Sukhoi Superjet 100-95, фото Airliners.net

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже 4 января: доллар — 91,40 рубля, евро — 100,12 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 91,46 рубля, евро — 100,24 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Латвия намерена в начале 2024 года депортировать 1167 россиян. 789 из них старше 60 лет, сообщило местное издание LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) страны. Это связано с тем, что они не подали документы на получение вида на жительство в Латвии. При этом в декабре Латвия оценивала количество подлежащих депортации россиян в 1213.

Кто и как адаптируется

Выпускаемые в России пассажирские авиалайнеры МС-21 и Superjet объединит общий бренд, заявил в интервью ТАСС вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, но не раскрыл детали. Также он добавил, что обновлённую «Волгу» начнут выпускать в середине 2024 года.

Купить рекламу Отключить

Контекст

РБК соотнёс прогнозы развития экономики России в 2024 году. Увеличение ВВП в 2024 году будет меньше, чем в 2023-м (3,5%, в 2022-м было падение на 2,1%). Прогноз Минэкономразвития, на основе которого сверстан федеральный бюджет, предполагает рост на 2,3% в базовом варианте и на 1,4% в консервативном. Консенсус-прогноз Банка России снизил ожидания на 2024 год — до 1,3%. Международный валютный фонд прогнозирует рост российского ВВП на 11%.

Новости предыдущего дня, 3 января — здесь.

#новости

973 показа
1.1K открытий
0
70 комментариев
Написать комментарий...
 Миио проходил

Обновленная Волга

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

Волга-Волга жду я долга...

Ответить
Развернуть ветку
Uuno Turhapuro

"..он добавил, что обновлённую «Волгу».."
Дайте угадаю... Аналог Суньхуйвчай 7Pro Мах?

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

— Вы недавно рассказали, что планы по возобновлению производства легендарного автомобиля "Волга" остаются в силе.

— Да, находятся на финальной стадии все договоренности. Работа, не прекращаясь, велась с момента анонсирования этого решениям, имеется в виду с мая 2023 года. Поэтому исходим из того, что в середине года (2024 - прим. ТАСС) они должны начать выпуск этого автомобиля.

— Партнеры зарубежные?

— Зарубежные партнеры, да.

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Echo

Это будет тоже самое как «японский» Датсун для бедняков 😅 Только название останется, а остальное, 90% китайские комплектующие.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
SR

не 11 а 1.1 и возможно не рост а падение...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Латвия изгоняет пенсионеров.
Новые самолёты слепят из МС-21 и SSJ.
Новые волги чиновникам и председателям колхозов выдадут в этом году.
Рост экономики вялый, но он будет. Возможно. Даже вероятно. МВФ круче всех, но мы ему не верис, слишком уж он западный.

Хорошего дня 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Гашек

Скудненько сегодня прям)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Maxim Fox

"Международный валютный фонд прогнозирует рост российского ВВП на 11%"
Знаете, когда я вижу благополучие и воодушевляющий рост ВВП, то иногда мне кажется, что это чьи-то инициалы и у этого человека всё хорошо, и рост, и подъём.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Корнухин

Рост ВВП меньше чем в 2023 году, а можно еще меньше?

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

надо же. всепропальщики в 22м ныли про дефолт осенью а прошел какой то год уже рост ввп маловат. какие забавные крайности.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Илья Попов

По словам независимого аналитика в области автопрома Владимира Беспалова, в будущем ГАЗ может разработать и собственный легковой автомобиль для бренда «Волга», но на это потребуется как минимум несколько лет.
Можно потерпеть? Я думаю, что можно.👍

Ответить
Развернуть ветку
Илья Прокопенко

Прикольная Audi) Нравится)

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

В России все всегда когда-то в будущем. Вроде сейчас создали позитивный информационный фон, а через несколько лет про это все забудут.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Прокопенко
Индустриальным партнером по производству выбран зарубежный автопроизводитель, уточнил вице-премьер.

Остаётся только угадать китайского производителя и модель, которая будет повторять судьбу JAC JS4.

Я ставлю на Hongqi иои что-то из BAIC.

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

BAIC было бы не плохо.
но я бы конечно надеялся бы на lifan, great wall или chery

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Leonid Bushuev
Латвия намерена в начале 2024 года депортировать 1167 россиян. 789 из них старше 60 лет, сообщило местное издание LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) страны. Это связано с тем, что они не подали документы на получение вида на жительство в Латвии. При этом в декабре Латвия оценивала количество подлежащих депортации россиян в 1213.

Это правильно. На выходе еще пусть звезду вручат, почетную ;)

Международный валютный фонд прогнозирует рост российского ВВП на 11%.

Хуя 0_о

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

А что вам в действиях Латвии не нравится? В большинстве стран также

Ответить
Развернуть ветку
12 комментариев
Alex R

Вот пенсионеры охренеют жить в России на российскую пенсию после Латвии.

Ответить
Развернуть ветку
Вадимов Вадим

А как же танк Армата и ракета Ангара? Они что недостойны нового бренда?

Ответить
Развернуть ветку
Отнюдь

вкусно и точка заняли же

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.
МС-21 и Superjet объединит общий бренд

Анекдот про кровати в публичном доме

Ответить
Развернуть ветку
Иван Афанасьев

МС-21 по идее должен был быть крайне хорошим самолётом, особенно если бы ошибки суперджета учли бы, но все события 2022 и последующие прибили практически готовый и крайне амбициозный проект, и это на самом деле очень обидно, но это не самое страшное нынче.

Ответить
Развернуть ветку
неформат
Международный валютный фонд прогнозирует рост российского ВВП на 11%

вот это поверили в страну 😁

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Может у них прямая трансляция из холодильника

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Фонд прогнозирует, что в текущем году российская экономика вырастет на 2,2%, в следующем — на 1,1%

Кто-то запятую забыл

Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky
самолёты МС-21 и Superjet объединят под общим брендом

. . . и как в и тоге назовут обЪединЁнное поделие???
.

Ответить
Развернуть ветку
Yo Life
Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Так для Сухого же лет 15 назад бренд придумали. Не взлетел. Думают после ребрединга продажи пойдут?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Епифанов

главное чтобы он после ребрендинга смог взлететь

Ответить
Развернуть ветку
Психиатрическая неотложка

Общий бренд российских «самолетов» - это хорошо.
Будет легче минусовать их при поиске билетов.

Ответить
Развернуть ветку
Santiago

У МВФ 1,1% прогноз, а не 11%, вы опечатались.
Из источника:
Фонд прогнозирует, что в текущем году российская экономика вырастет на 2,2%, в следующем — на 1,1%. Украинская вырастет на 2% в 2023-м и на 3,2% в 2024-м.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/10/10/2023/65255c6d9a79475358774a52?from=copy

МВФ скорректировал прогноз роста экономик России…
В 2023 году ожидается рост экономик обеих стран — России на 2,2%, Украины — на 2%. Но в будущем…
www.rbc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Ярослав

1.1%, а не 11%.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Раду

а вот на обновленную Волгу интересно было бы посмотреть

Ответить
Развернуть ветку
Кочегар Бакланов

Самолеты на керосине нет смысла разрабатывать, только водород, малая авиация - литий.

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Литий дефицит. Надо ждать новых элементов питания. Если все машины переведут на литий, то он станет на вес золота. В то время как нефть в избытке.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Премудрый пискарь

"Выпускаемые в России пассажирские авиалайнеры МС-21 и Superjet объединит общий бренд, заявил в интервью ТАСС вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, но не раскрыл детали. Также он добавил, что обновлённую «Волгу» начнут выпускать в середине 2024 года."
Met или Muperjet?
А какой это китаец-то будет?

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Общий бренд... Общий, блять, бренд ))))

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
67 комментариев
Раскрывать всегда
null