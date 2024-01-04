Wildberries запустил сервис для оплаты товаров на маркетплейсе «WB Кошелёк» Статьи редакции
Пополнять можно через СБП, если пройти идентификацию через Госуслуги, лимит на операции увеличится в пять раз.
- О запуске сервиса написало издание Frank Media со ссылкой на информацию на сайте «Вайлдберриз банка». Пополнять «WB Кошелёк» можно переводом по номеру телефона через СБП, банком-получателем будет «Вайлдберриз банк».
- Максимальный остаток на электронном кошельке должен быть меньше 15 тысяч рублей. Общий лимит на все операции по такому счету — 40 тысяч рублей в месяц. Вывести средства нельзя, только потратить на оплату товаров.
- Если клиент маркетплейса пройдёт идентификацию через Госуслуги в личном кабинете Wildberries, то максимальный размер остатка увеличится до 60 тысяч рублей, а сумма операций — до 200 тысяч рублей в месяц. Также можно будет вывести средства через СБП.
- «WB Кошелек» доступен для покупателей с декабря 2023 года, в ближайшее время можно будет оплачивать товары в офлайн-магазинах, а также получать скидки и бонусы за оплату сервисом, рассказал представитель маркетплейса.
В декабре 2021 года встроенный в маркетплейс кошелёк запустил Ozon. Компания предлагала скидки и кешбэк за оплату товаров через сервис. В 2022 года Ozon выпустил карту от собственного банка Ozon Card, которая заменила «Ozon Счёт».
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Кладите ваши грошики прямиком в наш кошелек... чтобы нам оттуда было удобнее брать за обратную логистику и все то, что пока еще не придумали. Ну и вообще, чтобы приятная тяжесть от увеличения оборотных средств образовалась.
Только название нужно было повеселее. Например, Ягодки-Фантики.
Кто будет там что то держать, при 15 ставке?
Следующий шаг: карта банка WB с 5% скидкой на все товары.
Вот только это будут ЕЕ пять процентов. А она с деньгами расставаться очень не любит. Так что в итоге кто-то эти пять процентов все равно должен будет лишиться.
а что , неплохо было бы
Глядите еще дальше, кредит от WB!
Так с рассрочками там замут уже был, разве нет?
Не будет такого, это же жадный вайлдберрис. Скорее +5% к цене или прочие поборы/комиссии для тех, кто захочет оплатить привычным для себя способом.
Они сами лицензию получили или купили какой-то банк?
купили в 2021 году ООО "Банк Стандарт - Кредит"
Банку уже не первый год. Более того, в какой-то момент они изображали эмиссию карточки, показывали последние цифры, но реквизиты целиком не давали, как и способа управления счетом.
Так что карта уже была, это потом "бонус-счет" без бонусов появился.
Ненене, кошелёк с интегрёными штрафами и поборами — это перебор (-:
ВБ несколько дней как отключил для всех постоплату, которая осталась доступна только в не обновлённой версии приложения. Странно, что не было новости.
ВБ - шарага, как можно в здравом уме пользоваться их услугами? Есть же озон, мегамаркет