В декабре 2021 года встроенный в маркетплейс кошелёк запустил Ozon. Компания предлагала скидки и кешбэк за оплату товаров через сервис. В 2022 года Ozon выпустил карту от собственного банка Ozon Card, которая заменила «Ozon Счёт».