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Деньги
Таня Боброва

День 681: продажи новых автомобилей в России выросли на 60% в 2023 году — до 1,3 млн Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Autonews.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 10:51 мск 5 января: доллар — 91,25 рубля, евро — 99,66 рубля.

Курсы на Forex на 11:07 мск 5 января: доллар — 91,18 рубля, евро — 99,5 рубля.

В 2024 году инвесторам придётся адаптировать свои портфели к высокой ключевой ставке, а также быть готовыми к её снижению, говорят опрошенные «Ведомостями» аналитики. Они советуют депозиты, флоатеры и дивидендные акции.

С начала 2023 года индекс Мосбиржи, в который входят самые ликвидные акции российских компаний, вырос на 44%. Какие акции подорожали и подешевели больше всего — в материале Forbes.

Какие есть проблемы и трудности

Финляндия подготовит законодательные решения о запрете импорта российского сжиженного природного газа в 2024 году, запрет может вступить в силу с начала 2025 года. Об этом Helsingin Sanomat сообщил министр охраны окружающей среды и климата Кай Мюккянен, пишет ТАСС. «Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу», — сказал Мюккянен.

Кто и как адаптируется

Россотрудничество работает над открытием «Русских домов» (зарубежные отделения агентства) в ОАЭ и Саудовской Аравии, рассказал «РИА Новости» замглавы агентства Павел Шевцов.

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Контекст

В 2023 году дефицит кадров стал одной из главных проблем предприятий и серьёзным риском для экономики. РБК разбирался, в каких отраслях и по каким специальностям сохранится дефицит кадров, поменяют ли работодатели стратегии удержания работников и продолжится ли рост зарплат.

Продажи новых автомобилей (легковых, лёгких коммерческих, грузовых и автобусов) в России по итогам 2023 года выросли на 60% год к году и превысили 1,3 млн штук, сообщил Минпромторг: «Половину в этом объёме составляют автомобили отечественного производства». Рынок новых электромобилей составил 14 869 штук против 3813 в 2022-м.

Литва и Латвия подвинули Бельгию и Чехию в рейтинге крупнейших экспортёров пива в Россию, пишет «РИА Новости», которое изучило открытые статистические данные за десять месяцев 2022-2023 годов. Германия — крупнейший поставщик, на эту страну пришлось больше трети всего импорта со стороны России. По данным агентства, Литва заняла второе место в 2023-м, сместив Бельгию на четвёртое, Латвия — третье место, сместив Чехию на пятую строчку.

В 2023 году россияне столкнулись с новым типом блокировок — не самих сервисов, а протоколов, которые они используют. Роскомнадзор совершенствует способы ограничения доступа к ресурсам, говорят опрошенные Forbes эксперты. Издание разбиралось, чем ещё запомнились блокировки в 2023 году и чего ждать от 2024-го.

Новости предыдущего дня, 4 января — здесь.

#новости

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52 комментария
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 Дмитрий

Всего лишь -25 на улице было. Я хоть и за хороший китайский автопром, но всё равно смешно)

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Rownie

уверен через 3 года на них еще начнутся проблемы с поставками запчастей и люди будут продавать их на авито за полцены

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3 комментария
Eddie II

Суперклей в помощь 😁

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1 комментарий
Андрей Самарин

бедная женщина🤣🤣🤣машина с алика

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Евгений

Ахахаха, чанган))

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Yep Yep

Не хотелось бы шутить про женщин за рулём, но если чо сейчас в половине авто педали пластиковые

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1 комментарий
Вадим Д.
дефицит кадров стал одной из главных проблем предприятий и серьёзным риском для экономики

Только главначпупс не видит проблем и сложностей, у него и инфляции нет, и безработицы, и все кадры квалифицированы, мотивированы и входят в средний класс с 17к₽ дохода.

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Вадим Д.
«Половину в этом объёме составляют автомобили отечественного производства»

Китайского отечества, всё верно. Почему в свою систему «отечественности» не включить один пункт: есть шильдик = российское.

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Андрей Мельник

Ну почему же? Вполне возможно, что "Лады", "Соболи", "Газели", "Уралы", КамАЗы и прочие ПАЗики с НефАЗами и забрали половину продаж

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1 комментарий
Вадим Д.
В 2024 году инвесторам придётся

Вернуться в реальный мир. Пора уже.

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Кирилл Таран

Может остаться высокая ставка, а может и снизиться. Хороший прогноз, точный, как швейцарские часы

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4 комментария
Вадим Д.
Роскомнадзор совершенствует способы ограничения доступа к ресурсам

Ну вот, опять же — рост: совершенства и блокировок. Всё для народа.

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Alexey Arhipov

А зачем народу вражеские сервисы, когда есть скрепный Яндекс?

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3 комментария
Слегка Придурковатый

"Рынок новых электромобилей составил 14 869 штук"

11 штук забыли. Нужно быть точным, оперируя числами.

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Sergey and Natasha Shi

числа складывать не бросим /

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1 комментарий
Макс Кроу

Этот понял методику расчета гойды, придется устранять

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Yuri Aivazov

дефицит кадров..хммм мб дело в нестабильной политической и экономической ситуации? не фигня

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Alexey Arhipov

А как вы думаете, закончись война завтра, дефицит кадров это решит, или усугубит?

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2 комментария
Abnatop Sky
мб дело в нестабильной политической и экономической ситуации? не фигня

.

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Фоксик
Еще один поезд «Ласточка», следовавший из Нижнего Новгорода в Москву встал в Подмосковье, так и не доехав до конечного пункта. Он встал в Электроуглях. Многие пассажиры добирались сами, таксисты с них брали по 5 тыс рублей.

А всего то морозец ударил. ЖКХ тоже показывает одно место

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Dery

Скрепоход не доехал, эх, лапотная ебанина

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Garmonbon

Тут импортозамещенная ласточка-финист встал, не прошло и недели с запуска.

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1 комментарий
Abnatop Sky
продажи новых автомобилей в России выросли на 60% в 2023 году — до 1,3 млн

После неоднократных сольных гимнастических выступлениев Набиулиной со ставкой рефинансирования - нарот ЭКСТРЕННО меняет убли на что угодно, напоминающщее товаро-материальные ценности:
https://youtube.com/shorts/Kxn6XMVUwbU

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Alexey Arhipov

И шорт хороший, и мысль правильная... ещё бы ошибок поменьше раз в 10 - вообще хорошо было бы...

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2 комментария
Alexey Arhipov
«Половину в этом объёме составляют автомобили отечественного производства»

Я уже не понимаю, а под отечественным прозводством они понимают наклейку шильдиков? Тогда есть успехи не только в отечественных автомобилях, но и вычислительной техники, мониторов...

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Макс Кроу

И это вы называете дефицит? Вот после второй волны поговорим про дефицит кадров.

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Евгений

А она будет?

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1 комментарий
Евгений

Просто китайский шерпотреп

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Евгений
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Невероятный Блондин
«Половину составляют автомобили отечественного производства»

Поправил
«Половину составляют автомобили "отечественного" производства»

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Uuno Turhapuro

"Продажи новых автомобилей (легковых, лёгких коммерческих, грузовых и автобусов) в России по итогам 2023 года выросли на 60% год к году и превысили 1,3 млн штук". Звучит вроде позитивно. Если не вспоминать, что в 2012 было продано почти 3 млн. легковых и легких коммерческих авто.

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Garmonbon
Рынок новых электромобилей составил 14 869 штук против 3813 в 2022-м.

Для сравнения в британии было продано 300к электромобилей в 2023.

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