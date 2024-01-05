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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 10:51 мск 5 января: доллар — 91,25 рубля, евро — 99,66 рубля.

Курсы на Forex на 11:07 мск 5 января: доллар — 91,18 рубля, евро — 99,5 рубля.

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В 2024 году инвесторам придётся адаптировать свои портфели к высокой ключевой ставке, а также быть готовыми к её снижению, говорят опрошенные «Ведомостями» аналитики. Они советуют депозиты, флоатеры и дивидендные акции.

С начала 2023 года индекс Мосбиржи, в который входят самые ликвидные акции российских компаний, вырос на 44%. Какие акции подорожали и подешевели больше всего — в материале Forbes.

Какие есть проблемы и трудности

Финляндия подготовит законодательные решения о запрете импорта российского сжиженного природного газа в 2024 году, запрет может вступить в силу с начала 2025 года. Об этом Helsingin Sanomat сообщил министр охраны окружающей среды и климата Кай Мюккянен, пишет ТАСС. «Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу», — сказал Мюккянен.

Кто и как адаптируется

Россотрудничество работает над открытием «Русских домов» (зарубежные отделения агентства) в ОАЭ и Саудовской Аравии, рассказал «РИА Новости» замглавы агентства Павел Шевцов.

Контекст

В 2023 году дефицит кадров стал одной из главных проблем предприятий и серьёзным риском для экономики. РБК разбирался, в каких отраслях и по каким специальностям сохранится дефицит кадров, поменяют ли работодатели стратегии удержания работников и продолжится ли рост зарплат.

Продажи новых автомобилей (легковых, лёгких коммерческих, грузовых и автобусов) в России по итогам 2023 года выросли на 60% год к году и превысили 1,3 млн штук, сообщил Минпромторг: «Половину в этом объёме составляют автомобили отечественного производства». Рынок новых электромобилей составил 14 869 штук против 3813 в 2022-м.

Литва и Латвия подвинули Бельгию и Чехию в рейтинге крупнейших экспортёров пива в Россию, пишет «РИА Новости», которое изучило открытые статистические данные за десять месяцев 2022-2023 годов. Германия — крупнейший поставщик, на эту страну пришлось больше трети всего импорта со стороны России. По данным агентства, Литва заняла второе место в 2023-м, сместив Бельгию на четвёртое, Латвия — третье место, сместив Чехию на пятую строчку.

В 2023 году россияне столкнулись с новым типом блокировок — не самих сервисов, а протоколов, которые они используют. Роскомнадзор совершенствует способы ограничения доступа к ресурсам, говорят опрошенные Forbes эксперты. Издание разбиралось, чем ещё запомнились блокировки в 2023 году и чего ждать от 2024-го.

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