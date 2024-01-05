День 681: продажи новых автомобилей в России выросли на 60% в 2023 году — до 1,3 млн Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).
В 2024 году инвесторам придётся адаптировать свои портфели к высокой ключевой ставке, а также быть готовыми к её снижению, говорят опрошенные «Ведомостями» аналитики. Они советуют депозиты, флоатеры и дивидендные акции.
С начала 2023 года индекс Мосбиржи, в который входят самые ликвидные акции российских компаний, вырос на 44%. Какие акции подорожали и подешевели больше всего — в материале Forbes.
Какие есть проблемы и трудности
Финляндия подготовит законодательные решения о запрете импорта российского сжиженного природного газа в 2024 году, запрет может вступить в силу с начала 2025 года. Об этом Helsingin Sanomat сообщил министр охраны окружающей среды и климата Кай Мюккянен, пишет ТАСС. «Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу», — сказал Мюккянен.
Кто и как адаптируется
Россотрудничество работает над открытием «Русских домов» (зарубежные отделения агентства) в ОАЭ и Саудовской Аравии, рассказал «РИА Новости» замглавы агентства Павел Шевцов.
Контекст
В 2023 году дефицит кадров стал одной из главных проблем предприятий и серьёзным риском для экономики. РБК разбирался, в каких отраслях и по каким специальностям сохранится дефицит кадров, поменяют ли работодатели стратегии удержания работников и продолжится ли рост зарплат.
Продажи новых автомобилей (легковых, лёгких коммерческих, грузовых и автобусов) в России по итогам 2023 года выросли на 60% год к году и превысили 1,3 млн штук, сообщил Минпромторг: «Половину в этом объёме составляют автомобили отечественного производства». Рынок новых электромобилей составил 14 869 штук против 3813 в 2022-м.
Литва и Латвия подвинули Бельгию и Чехию в рейтинге крупнейших экспортёров пива в Россию, пишет «РИА Новости», которое изучило открытые статистические данные за десять месяцев 2022-2023 годов. Германия — крупнейший поставщик, на эту страну пришлось больше трети всего импорта со стороны России. По данным агентства, Литва заняла второе место в 2023-м, сместив Бельгию на четвёртое, Латвия — третье место, сместив Чехию на пятую строчку.
В 2023 году россияне столкнулись с новым типом блокировок — не самих сервисов, а протоколов, которые они используют. Роскомнадзор совершенствует способы ограничения доступа к ресурсам, говорят опрошенные Forbes эксперты. Издание разбиралось, чем ещё запомнились блокировки в 2023 году и чего ждать от 2024-го.
Новости предыдущего дня, 4 января — здесь.
Всего лишь -25 на улице было. Я хоть и за хороший китайский автопром, но всё равно смешно)
уверен через 3 года на них еще начнутся проблемы с поставками запчастей и люди будут продавать их на авито за полцены
Суперклей в помощь 😁
бедная женщина🤣🤣🤣машина с алика
Ахахаха, чанган))
Не хотелось бы шутить про женщин за рулём, но если чо сейчас в половине авто педали пластиковые
Только главначпупс не видит проблем и сложностей, у него и инфляции нет, и безработицы, и все кадры квалифицированы, мотивированы и входят в средний класс с 17к₽ дохода.
Китайского отечества, всё верно. Почему в свою систему «отечественности» не включить один пункт: есть шильдик = российское.
Ну почему же? Вполне возможно, что "Лады", "Соболи", "Газели", "Уралы", КамАЗы и прочие ПАЗики с НефАЗами и забрали половину продаж
Вернуться в реальный мир. Пора уже.
Может остаться высокая ставка, а может и снизиться. Хороший прогноз, точный, как швейцарские часы
Ну вот, опять же — рост: совершенства и блокировок. Всё для народа.
А зачем народу вражеские сервисы, когда есть скрепный Яндекс?
"Рынок новых электромобилей составил 14 869 штук"
11 штук забыли. Нужно быть точным, оперируя числами.
числа складывать не бросим /
Этот понял методику расчета гойды, придется устранять
дефицит кадров..хммм мб дело в нестабильной политической и экономической ситуации? не фигня
А как вы думаете, закончись война завтра, дефицит кадров это решит, или усугубит?
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А всего то морозец ударил. ЖКХ тоже показывает одно место
Скрепоход не доехал, эх, лапотная ебанина
Тут импортозамещенная ласточка-финист встал, не прошло и недели с запуска.
После неоднократных сольных гимнастических выступлениев Набиулиной со ставкой рефинансирования - нарот ЭКСТРЕННО меняет убли на что угодно, напоминающщее товаро-материальные ценности:
https://youtube.com/shorts/Kxn6XMVUwbU
И шорт хороший, и мысль правильная... ещё бы ошибок поменьше раз в 10 - вообще хорошо было бы...
Я уже не понимаю, а под отечественным прозводством они понимают наклейку шильдиков? Тогда есть успехи не только в отечественных автомобилях, но и вычислительной техники, мониторов...
И это вы называете дефицит? Вот после второй волны поговорим про дефицит кадров.
А она будет?
Просто китайский шерпотреп
Поправил
«Половину составляют автомобили "отечественного" производства»
"Продажи новых автомобилей (легковых, лёгких коммерческих, грузовых и автобусов) в России по итогам 2023 года выросли на 60% год к году и превысили 1,3 млн штук". Звучит вроде позитивно. Если не вспоминать, что в 2012 было продано почти 3 млн. легковых и легких коммерческих авто.
Для сравнения в британии было продано 300к электромобилей в 2023.