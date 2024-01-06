День 682: «Холоп 2» собрал за шесть дней в прокате 2 млрд рублей, Москва стала лидером по сбору налога на «сверхприбыль» Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).
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Контекст
Telegram сообщил об отсутствии активов в России после снятия штрафов: «У Telegram нет активов, офисов, сотрудников или оборудования в России. Без какого-либо присутствия там мы не можем понять, почему были сняты штрафы с Telegram и других компаний».
Комедия «Холоп-2» за шесть дней собрала в российском прокате 2 млрд рублей, приводит ТАСС данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Также в лидерах российского кинопроката в период новогодних праздников — фильм «Бременские музыканты», который собрал в прокате почти 1,5 млрд рублей за шесть дней.
Российские работодатели отчитались о росте спроса на представителей производственных профессий, которым они готовы поднимать предложения по зарплате, говорится в исследовании «Авито Работы» для «РИА Новости». Сильнее всего за 2023 год выросли средние зарплатные предложения фрезеровщикам (+38%, 110 тысяч рублей), станочникам (+37%, 69 тысяч) и слесарям (+34%, 76 тысяч).
Москва стала лидером среди регионов по сбору разовых взносов от бизнеса, получившего «сверхприбыль» в 2021-2022 годах, следует из статистики ФНС, которую проанализировал РБК. В столице собрали 102,7 млрд рублей. На втором и третьем месте — Московская область (19,3 млрд) и Санкт-Петербург (17,4 млрд).
Новости предыдущего дня, 5 января — здесь.
Как эта хрень вообще деньги собирает? Там сюжет уже не вторичен, а третичен.
Хотя... В новогодние и просто чёрный экран может кассу сделать.
Ну просто название откликается в сердцах, кто же не холоп?
Было бы смешно, если бы не было так грустно
Хохол?
Вадим, а ты смотрел? Интересно мнение человека, который реально посмотрел.
П.с. аналогично думал про слово пацана, не хоткл смотреть, но потом все-таки решил дать шанс и не зря- жду теперь второй сезон
Слово пацана - тоже дерьмо.
Поделитесь, что смотрит элита. Укрытие, Разделение?
Артхаус наверное какой-нибудь? Или Онлифанс.
Девушка, зачем ты мне пишешь оскорбления? Недотрах?
Это называется - монополия на экран. Всех конкурентов выгнали.
Не умеешь сам — будь единственным 🤷🏻♂️
Кроме Холопа 2 ничего не крутят?
Иностранных фильмов нет
Крик, Феррари - не иностранные фильмы?
Иностранные, но точно не те, что заберут себе всю кассу
Так "иностранных фильмов нет" или "точно не те"? )
Это другое. Сказали же, что рашка-парашка загибается, а фильмов нет, не задавай лишних вопросов
Никто не говорил про парашку, но снимать за госбабло сомнительное кино в отсутствии нормальной конкуренции - так себе достижение
Сомнительное для кого? Это не высокохудожественное кино, направленное на нитакусь с тонкой душевной организацией, это просто традиционная новогодняя солянка, рассчитанное на семьи в период новогодних праздников, субсидированную часть они уже давно отбили
Рад, что такусикам зашло. Это видимо те же самые, кого с лопаты на улице кормили.
Я вообще кино не смотрю, зато я могу относиться к вещам без либерашьей предвзятости) бюджет окупили, кассу за неделю сорвали, мамочкам трёх детей зашло - ну и заебись, в прошлом году чебурашка тоже по миллиарду в день лутала
Вот о чем и речь. Посмотрел бы я, какая была касса, будь в один день в прокате условное "Холодное сердце" и "Шрек". Вот тогда была бы справедливая оценка данных поделий
Не цепляйтесь к словам.
Нет у меня в городе иностранных, одно говнище российское
По большей то части семьи с детьми идут, нужно всем что то простое. Вот Три богатыри каждый год и заходят
Есть, но паль. И очень мало.
Говорят, Вилли Вонка идет, но теперь даже не знаю...
Выгнали 😂 , так и запишем
Ты посмотрел чтоль уже?
"Чтобы быть уверенным, что говно невкусное, не обязательно его пробовать".
Говно да, с фильмами и КНИГАМИ так не работает
Работает, когда хорошо ориентируешься и есть система координат. А не хватаешь первые попавшиеся «Колесо заклинаний» и «Уловку людоеда».
"В новогодние и просто чёрный экран может кассу сделать"
– Телевизор смотреть можно, только не включайте!
Ну а что сейчас еще смотреть в кинотеатре большинству? Все на это и идут
В новогодние праздники любое говно в кинотеатрах на ура прокатывает у нашего люда.
Вот бы завезли топовые кассовые иностранные фильмы типа The Marvels...
Ну пидорашки тупые, вот Американцы не такие, даже в праздники на абы что с семьёй не пойдут! Они не позволят пичкать свой моск дерьмом, не наше же быдло неотесанное
Справедливости ради, большое количество фильмов в США проваливаются в прокате. Так что любое дерьмо таки не жрут
Как и у нас на всякие убить блоггеров, ВНЕЗАПНО, люди не ходят
И так на работу скоро, а вы еще такими новостями настроение портите
А нужно в кино сходить и все пройдет
Дебилы штоле? Там же написано:Прекращение исполнительного производства было обусловлено пунктом 46 закона "Об исполнительном производстве", который предписывает прекращать дела, когда невозможно найти местонахождение должника, его имущества или получить информацию о наличии его денежных средств и других ценностей.
Единственно верная схема ведения бизнеса в стране, видимо.
И та не спасает
Москва — это вообще самый сверхприбыльный "стартап" страны. Генерация бабла потрясающая.
Метрополия в окружении колоний
Ура, хоть какой то плюс. Оказывается нужны заводы и рабочие там. А не только айтишники и менеджеры.
Вообще не завидую я вам
Только попробуйте пошутить, что холопы пошли смотреть фильм о себе в кино! Только попробуйте!