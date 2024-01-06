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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

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Курсы на закрытии Мосбиржи 5 января: доллар — 90,95 рубля, евро — 99,62 рубля.

Курсы на Forex на 19:04 мск 5 января: доллар — 90,70 рубля, евро — 99,54 рубля.

Рынок акций в 2023 году вырос на 43%. Чего ожидать от индекса Мосбиржи в 2024 году и какие акции покупать, чтобы заработать на фондовом рынке — Forbes изучил стратегии крупнейших брокеров.

Контекст

Telegram сообщил об отсутствии активов в России после снятия штрафов: «У Telegram нет активов, офисов, сотрудников или оборудования в России. Без какого-либо присутствия там мы не можем понять, почему были сняты штрафы с Telegram и других компаний».

Комедия «Холоп-2» за шесть дней собрала в российском прокате 2 млрд рублей, приводит ТАСС данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Также в лидерах российского кинопроката в период новогодних праздников — фильм «Бременские музыканты», который собрал в прокате почти 1,5 млрд рублей за шесть дней.

Российские работодатели отчитались о росте спроса на представителей производственных профессий, которым они готовы поднимать предложения по зарплате, говорится в исследовании «Авито Работы» для «РИА Новости». Сильнее всего за 2023 год выросли средние зарплатные предложения фрезеровщикам (+38%, 110 тысяч рублей), станочникам (+37%, 69 тысяч) и слесарям (+34%, 76 тысяч).

Москва стала лидером среди регионов по сбору разовых взносов от бизнеса, получившего «сверхприбыль» в 2021-2022 годах, следует из статистики ФНС, которую проанализировал РБК. В столице собрали 102,7 млрд рублей. На втором и третьем месте — Московская область (19,3 млрд) и Санкт-Петербург (17,4 млрд).

РБК

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