{"id":14227,"url":"\/distributions\/14227\/click?bit=1&hash=6947055680ab960eca490e1c7c0eb1a3b6fe56050bd1ebb54f3c50a2cf10c0a6","title":"\u0422\u0440\u0438 \u0437\u0430\u0433\u0430\u0434\u043a\u0438 \u0441 \u043f\u043e\u0434\u0432\u043e\u0445\u043e\u043c ","buttonText":"\u0423\u0433\u0430\u0434\u0430\u044e!","imageUuid":"a39ca52c-ba0c-563f-b18b-79d54d5ff003"}
Деньги
Таня Боброва

День 682: «Холоп 2» собрал за шесть дней в прокате 2 млрд рублей, Москва стала лидером по сбору налога на «сверхприбыль» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Ernesto Andrade / flickr.com

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

Курсы на закрытии Мосбиржи 5 января: доллар — 90,95 рубля, евро — 99,62 рубля.

Курсы на Forex на 19:04 мск 5 января: доллар — 90,70 рубля, евро — 99,54 рубля.

Рынок акций в 2023 году вырос на 43%. Чего ожидать от индекса Мосбиржи в 2024 году и какие акции покупать, чтобы заработать на фондовом рынке — Forbes изучил стратегии крупнейших брокеров.

Контекст

Telegram сообщил об отсутствии активов в России после снятия штрафов: «У Telegram нет активов, офисов, сотрудников или оборудования в России. Без какого-либо присутствия там мы не можем понять, почему были сняты штрафы с Telegram и других компаний».

Купить рекламу Отключить

Комедия «Холоп-2» за шесть дней собрала в российском прокате 2 млрд рублей, приводит ТАСС данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Также в лидерах российского кинопроката в период новогодних праздников — фильм «Бременские музыканты», который собрал в прокате почти 1,5 млрд рублей за шесть дней.

Российские работодатели отчитались о росте спроса на представителей производственных профессий, которым они готовы поднимать предложения по зарплате, говорится в исследовании «Авито Работы» для «РИА Новости». Сильнее всего за 2023 год выросли средние зарплатные предложения фрезеровщикам (+38%, 110 тысяч рублей), станочникам (+37%, 69 тысяч) и слесарям (+34%, 76 тысяч).

Москва стала лидером среди регионов по сбору разовых взносов от бизнеса, получившего «сверхприбыль» в 2021-2022 годах, следует из статистики ФНС, которую проанализировал РБК. В столице собрали 102,7 млрд рублей. На втором и третьем месте — Московская область (19,3 млрд) и Санкт-Петербург (17,4 млрд).

РБК

Новости предыдущего дня, 5 января — здесь.

#новости

460 показов
851 открытие
0
49 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.
«Холоп 2» собрал

Как эта хрень вообще деньги собирает? Там сюжет уже не вторичен, а третичен.
Хотя... В новогодние и просто чёрный экран может кассу сделать.

Ответить
Развернуть ветку
Максим

Ну просто название откликается в сердцах, кто же не холоп?

Ответить
Развернуть ветку
tbIkworez

Было бы смешно, если бы не было так грустно

Ответить
Развернуть ветку
Борис Интеграторов

Хохол?

Ответить
Развернуть ветку
Sisyanmemes TG

Вадим, а ты смотрел? Интересно мнение человека, который реально посмотрел.
П.с. аналогично думал про слово пацана, не хоткл смотреть, но потом все-таки решил дать шанс и не зря- жду теперь второй сезон

Ответить
Развернуть ветку
КакЦапля

Слово пацана - тоже дерьмо.

Ответить
Развернуть ветку
jonewayne

Поделитесь, что смотрит элита. Укрытие, Разделение?

Ответить
Развернуть ветку
Santiago

Артхаус наверное какой-нибудь? Или Онлифанс.

Ответить
Развернуть ветку
Sisyanmemes TG

Девушка, зачем ты мне пишешь оскорбления? Недотрах?

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Это называется - монополия на экран. Всех конкурентов выгнали.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Не умеешь сам — будь единственным 🤷🏻‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Степан Фадеев

Кроме Холопа 2 ничего не крутят?

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Иностранных фильмов нет

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Королёв

Крик, Феррари - не иностранные фильмы?

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Иностранные, но точно не те, что заберут себе всю кассу

Ответить
Развернуть ветку
Буквоед

Так "иностранных фильмов нет" или "точно не те"? )

Ответить
Развернуть ветку
Natural Phobia

Это другое. Сказали же, что рашка-парашка загибается, а фильмов нет, не задавай лишних вопросов

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Никто не говорил про парашку, но снимать за госбабло сомнительное кино в отсутствии нормальной конкуренции - так себе достижение

Ответить
Развернуть ветку
Natural Phobia

Сомнительное для кого? Это не высокохудожественное кино, направленное на нитакусь с тонкой душевной организацией, это просто традиционная новогодняя солянка, рассчитанное на семьи в период новогодних праздников, субсидированную часть они уже давно отбили

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Рад, что такусикам зашло. Это видимо те же самые, кого с лопаты на улице кормили.

Ответить
Развернуть ветку
Natural Phobia

Я вообще кино не смотрю, зато я могу относиться к вещам без либерашьей предвзятости) бюджет окупили, кассу за неделю сорвали, мамочкам трёх детей зашло - ну и заебись, в прошлом году чебурашка тоже по миллиарду в день лутала

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Вот о чем и речь. Посмотрел бы я, какая была касса, будь в один день в прокате условное "Холодное сердце" и "Шрек". Вот тогда была бы справедливая оценка данных поделий

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Не цепляйтесь к словам.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Трифонов

Нет у меня в городе иностранных, одно говнище российское

Ответить
Развернуть ветку
tbIkworez

По большей то части семьи с детьми идут, нужно всем что то простое. Вот Три богатыри каждый год и заходят

Ответить
Развернуть ветку
Буквоед

Есть, но паль. И очень мало.

Ответить
Развернуть ветку
tbIkworez

Говорят, Вилли Вонка идет, но теперь даже не знаю...

Ответить
Развернуть ветку
Sergio Molotkoni

Выгнали 😂 , так и запишем

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

Ты посмотрел чтоль уже?

Ответить
Развернуть ветку
Буквоед

"Чтобы быть уверенным, что говно невкусное, не обязательно его пробовать".

Ответить
Развернуть ветку
Sisyanmemes TG

Говно да, с фильмами и КНИГАМИ так не работает

Ответить
Развернуть ветку
Буквоед

Работает, когда хорошо ориентируешься и есть система координат. А не хватаешь первые попавшиеся «Колесо заклинаний» и «Уловку людоеда».

Ответить
Развернуть ветку
Буквоед

"В новогодние и просто чёрный экран может кассу сделать"
– Телевизор смотреть можно, только не включайте!

Ответить
Развернуть ветку
Борис

Ну а что сейчас еще смотреть в кинотеатре большинству? Все на это и идут

Ответить
Развернуть ветку
КакЦапля

В новогодние праздники любое говно в кинотеатрах на ура прокатывает у нашего люда.

Ответить
Развернуть ветку
jonewayne

Вот бы завезли топовые кассовые иностранные фильмы типа The Marvels...

Ответить
Развернуть ветку
Natural Phobia

Ну пидорашки тупые, вот Американцы не такие, даже в праздники на абы что с семьёй не пойдут! Они не позволят пичкать свой моск дерьмом, не наше же быдло неотесанное

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Справедливости ради, большое количество фильмов в США проваливаются в прокате. Так что любое дерьмо таки не жрут

Ответить
Развернуть ветку
Natural Phobia

Как и у нас на всякие убить блоггеров, ВНЕЗАПНО, люди не ходят

Ответить
Развернуть ветку
Kaly Stainless

И так на работу скоро, а вы еще такими новостями настроение портите

Ответить
Развернуть ветку
tbIkworez

А нужно в кино сходить и все пройдет

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
мы не можем понять, почему были сняты штрафы с Telegram и других компаний».

Дебилы штоле? Там же написано:

Прекращение исполнительного производства было обусловлено пунктом 46 закона "Об исполнительном производстве", который предписывает прекращать дела, когда невозможно найти местонахождение должника, его имущества или получить информацию о наличии его денежных средств и других ценностей.
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
У Telegram нет активов, офисов, сотрудников или оборудования в РA

Единственно верная схема ведения бизнеса в стране, видимо.

Ответить
Развернуть ветку
Борис

И та не спасает

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
Москва стала лидером среди регионов по сбору разовых взносов от бизнеса, получившего «сверхприбыль»

Москва — это вообще самый сверхприбыльный "стартап" страны. Генерация бабла потрясающая.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksei M

Метрополия в окружении колоний

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev
Российские работодатели отчитались о росте спроса на представителей производственных профессий, которым они готовы поднимать предложения по зарплате, говорится в исследовании «Авито Работы» для «РИА Новости». Сильнее всего за 2023 год выросли средние зарплатные предложения фрезеровщикам (+38%, 110 тысяч рублей), станочникам (+37%, 69 тысяч) и слесарям (+34%, 76 тысяч).

Ура, хоть какой то плюс. Оказывается нужны заводы и рабочие там. А не только айтишники и менеджеры.

Ответить
Развернуть ветку
Колян

Вообще не завидую я вам

Ответить
Развернуть ветку
Борис Интеграторов

Только попробуйте пошутить, что холопы пошли смотреть фильм о себе в кино! Только попробуйте!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
46 комментариев
Раскрывать всегда
null