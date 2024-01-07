День 683: чистая прибыль российских компаний в третьем квартале 2023 года достигла рекордных 11,3 трлн рублей Статьи редакции
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Курсы ЦБ на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).
Контекст
По итогам третьего квартала 2023 года чистая прибыль российских компаний достигла 11,3 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Фонды национального благосостояния России и Ирана обсуждают создание совместных инвестиционных комитетов, чтобы развивать разные проекты в нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической и других сферах. Обе страны будут вкладывать по 50%.
«Фонтанка» опросила аналитиков о том, что, по их мнению, будет с ключевой ставкой ЦБ в 2024 году. В «БКС Мир инвестиций» считают, что повышение до 16% было пиковым и к концу второго квартала можно ожидать смягчения денежно-кредитной политики. В «Цифра брокере» полагают, что к концу 2024-го ставка может оказаться на уровне около 11%. С последним согласны и в «Финаме», если только инфляция и темпы кредитования замедлятся. Аналитик «Альфа-банка» также подметил, что снижение показателя будет зависеть от масштабов бюджетного стимулирования.
Редакция «Роскомсвободы» обратила внимание на ежегодное исследование «Глобальная стоимость отключений интернета». Его авторы заключили, что в 2023 году от «преднамеренного нарушения» работы интернета сильнее других стран пострадала Россия — ущерб экономике оценили в $4,02 млрд. На втором месте Эфиопия ($1,59 млрд), на третьем — Иран ($920,3 млн).
С 2018 года российский рынок нелегальных интернет-сервисов (аудио, видео, книги) вырос с 5,2 млрд рублей до 12 млрд рублей, следует из данных отчёта агентства InterMedia, который учитывает данные F.A.C.C.T. (ранее — Group-IB).
Новости предыдущего дня, 6 января — здесь.
как говориться настали тяжелые времена
Пока ещё нет.
помню, когда в 2020 мигранты уехали, то очень неплохо на стройках заработал на подрядах. можно было х2 ставить один хуй наймут
В апреле курс подскочит - СМОЖЕШЬ ПОВТОРИТЬ
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Они не уедут уже. Просто на родине работы тоже нет, это скорее подталкивает сюда переезжать с семьей, так как это просто сейчас. А на стройке реально рубить 100к и кормить всю семью тут
С учетом что сейчас с получением гражданства идет приз невиданной щедрости в виде поездки в новые регионы России - сомнительное удовольствие приезжать с семьей
Так так это ты и получил в одну харю 11 триллионов прибыли?
А твоих работяг почему не призвали? Плоскостопие и сколиоз поголовно?
тогда войны не было же
Мдаа... не завидую я вам
Чистая прибыль - худший показатель прибыльности компаний