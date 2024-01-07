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Источник фото: «Известия»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

Курсы на закрытии Мосбиржи 5 января: доллар — 90,95 рубля, евро — 99,62 рубля.

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Курсы на Forex на 19:04 мск 5 января: доллар — 90,70 рубля, евро — 99,54 рубля.

Контекст

По итогам третьего квартала 2023 года чистая прибыль российских компаний достигла 11,3 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Источник: РБК, Росстат

Фонды национального благосостояния России и Ирана обсуждают создание совместных инвестиционных комитетов, чтобы развивать разные проекты в нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической и других сферах. Обе страны будут вкладывать по 50%.

«Фонтанка» опросила аналитиков о том, что, по их мнению, будет с ключевой ставкой ЦБ в 2024 году. В «БКС Мир инвестиций» считают, что повышение до 16% было пиковым и к концу второго квартала можно ожидать смягчения денежно-кредитной политики. В «Цифра брокере» полагают, что к концу 2024-го ставка может оказаться на уровне около 11%. С последним согласны и в «Финаме», если только инфляция и темпы кредитования замедлятся. Аналитик «Альфа-банка» также подметил, что снижение показателя будет зависеть от масштабов бюджетного стимулирования.

Редакция «Роскомсвободы» обратила внимание на ежегодное исследование «Глобальная стоимость отключений интернета». Его авторы заключили, что в 2023 году от «преднамеренного нарушения» работы интернета сильнее других стран пострадала Россия — ущерб экономике оценили в $4,02 млрд. На втором месте Эфиопия ($1,59 млрд), на третьем — Иран ($920,3 млн).

С 2018 года российский рынок нелегальных интернет-сервисов (аудио, видео, книги) вырос с 5,2 млрд рублей до 12 млрд рублей, следует из данных отчёта агентства InterMedia, который учитывает данные F.A.C.C.T. (ранее — Group-IB).

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