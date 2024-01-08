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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 12:59 мск: доллар — 90,72 рубля, евро — 99,21 рубля.

Курсы на Forex на 13:15 мск: доллар — 90,61 рубля, евро — 99,06 рубля.

Кто и как адаптируется

Россия и Иран «соединили» системы передачи финансовых сообщений, пишет «Прайм» со ссылкой на Fars News Agency. «Банкам двух стран больше не нужна Швейцария для связи друг с другом и коммерческие банки государств могут устанавливать посреднические отношения», — пояснил замглавы иранского ЦБ по международным вопросам Мохсен Карими. Экспортёры также получили возможность проводить сделки в национальных валютах.

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Контекст

Генпрокуратура совместно с Минцифры и Роскомнадзором (РКН) подготовила законопроект «об оперативной блокировке противоправного контента в интернете с применением специализированной информационной системы», пишет ТАСС. Других деталей не раскрыли. По итогам 2023 года Генпрокуратура направила в РКН свыше 2000 запросов о внесудебном ограничении доступа к онлайн-публикациям.

С начала 2023 года стоимость автозапчастей на оптовом рынке Санкт-Петербурга в среднем выросла до 15% к концу года. По частным оценкам, сильнее всего подорожали аккумуляторы — на 20%. Более чем на 10% увеличились цены на лобовые стёкла, стартеры, амортизаторы, рулевые рейки и глушители. Среди причин — нестабильный курс валют.

«Ъ» напомнил, что завтра, 9 января, ЦБ возобновит валютные операции со средствами Фонда национального благосостояния, однако «одномоментного» влияния на курс рубля это не окажет, полагают аналитики. Эффект будет накопительным.

По итогам первых трёх кварталов 2023 года китайский товарный экспорт в Россию составил $90 млрд — это в 1,5 раза больше год к году, сообщило РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Наиболее популярными товарными категориями оказались бульдозеры, мониторы и проекторы.

2023 год ознаменовался для рынка труда, помимо прочего, дефицитом кадров. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что помочь можно, создавая благоприятные условия работы для пенсионеров и молодёжи и тем самым «используя все те резервы, которые есть внутри России». По его словам, нужно убрать социальные страховые взносы в пенсионные фонды, которые делают работу для пенсионеров «невыгодной», и продумать льготы, которые будут мотивировать молодых специалистов и повысят их привлекательность для работодателей.

Основными трендами российского рынка долгосрочной аренды в 2023 году стали дефицит предложения и затянувшийся рост цен. Средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях составила по итогам года 27 тысяч рублей, двухкомнатной — 39,5 тысячи рублей (прирост на 25,8% и 24% соответственно). Заметнее всего ставки увеличились в Перми и Челябинске.

Редакция «РБК Инвестиций» спросила у аналитиков фондового рынка, какие облигации, по их мнению, достойны инвесторского внимания в 2024 году, и составила топ-10 корпоративных бумаг с доходностью выше 14% годовых. Среди последних — ГК «Пионер», ЛК «Европлан», Евразийский банк развития, «Сэтл Групп», Московский кредитный банк и другие. (Публикация не является финансовым советом).

Редакция РБК также напомнила, каким будет производственный календарь в 2024 году. А опрошенные «РИА Новостями» эксперты подсказали, когда выгоднее всего брать отпуск тем, кто официально трудоустроен. Это июль, август и октябрь — «на эти месяцы придется от 22 до 23 рабочих дней, что позволит минимизировать потери при выплате заработной платы».

Новости предыдущего дня, 7 января — здесь.