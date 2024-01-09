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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:36 мск: доллар — 91,46 рубля, евро — 100,16 рубля.

Курсы на Forex на 07:52 мск: доллар — 91,44 рубля, евро — 100,1 рубля.

ВТБ с 12 января 2024 года изменит условия предоставления льготной ипотеки — такие кредиты клиенты смогут получать только при покупке жилья у застройщиков-партнёров банка. С 11 января такие условия будут действовать в «Сбере».

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TCS Group (головная компания «Тинькофф») перенесла на 15 января 2024 года внеочередное собрание акционеров, на котором они рассмотрят вопрос о перерегистрации бизнеса с Кипра в Россию.

В декабре 2023 года два российских банка получили лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии, узнал «Коммерсантъ». Она предоставляет доступ на локальный фондовый рынок. В частности, «Тинькофф» получил лицензию второй категории, а «Центрокредит» — первой и второй.

Кто и как адаптируется

Президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства выступил против законопроекта Минюста, касающегося снятия запрета на создание компаний-«матрёшек». Речь о схеме, когда одно хозяйствующее лицо является 100%-ным учредителем другого, которое, в свою очередь, владеет 100% третьего. Ведомство предложило поправки в июле 2023 года.

Власти предусмотрели для экспортёров, подпадающих под требования продажи валюты, несколько послаблений — изменения в декабре 2023 года внесли в указ об обязательной репатриации внешней выручки. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с содержанием документа. По их словам, в тексте оговариваются специальные полномочия правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями смягчать требования к продаже валюты при определённых условиях.

Американская Radio Gigabit Inc. вышла из состава учредителей нижегородского разработчика телекоммуникационного оборудования «Радио Гигабит», выяснил «Коммерсантъ». Теперь в числе прямых владельцев компании — текущие и бывшие топ-менеджеры МТС и ГК «Максима». В самом «Радио Гигабит» объясняют смену структуры собственности «геополитической обстановкой». Источники издания на рынке полагают, что в дальнейшем компания будет перепродана профильному инвестору, а в числе потенциальных покупателей называют Yadro.

Какие есть проблемы и трудности

Власти Финляндии планируют оставить закрытыми погранпереходы на границе с Россией, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. Запрет действует до 15 января 2024 года, как поступить дальше — правительство пока не решило, но склоняется к продлению запрета, говорят собеседники издания.

Контекст

Инфографика РБК: как изменилась российская аудитория крупнейших соцсетей за три года. У Telegram она за два года выросла более чем на 30 млн человек (82,3 млн в октябре 2023 года против 50,8 млн в октябре 2021-го). По размеру аудитории он почти догнал «ВКонтакте», куда в октябре 2023 года заходили хотя бы раз 89,2 млн пользователей, следует из данных Mediascope.

В России в 2023 году продали 1,06 млн новых легковых автомобилей, говорится в опубликованных Минпромторгом данных АО «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК; совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС). Такой итоговый результат дает рост рынка на 62% по сравнению с 2022-м. Самой продаваемой легковой машиной стала Lada Granta: 191 074 автомобиля — 18% рынка.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) потеряла 6-8 млрд рублей в 2023 году из-за роста ключевой ставки, которую ЦБ поднял за год до 16% годовых. ГТЛК в 2022-м попала под санкции, после европейские компании группы перестали платить по евробондам. О том, почему компания это сделала и какие финансовые инструменты предложит инвесторам — в интервью первого заместителя гендиректора ГТЛК Михаила Кадочникова «Ведомостям».

Половина продающихся в России iPhone активируются за рубежом, узнали «Известия». Крупные розничные сети — «М.Видео-Эльдорадо» и МТС — начали предупреждать клиентов об этом. Цель — скрыть от вендоров логистическую цепочку, по которым смартфоны (кроме устройств Apple, это и касается некоторых партий Samsung) поставляются в Россию.

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