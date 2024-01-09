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Деньги
Евгения Евсеева

День 685: ВТБ ограничит выдачу льготной ипотеки, запрет на пересечение границы России с Финляндией могут продлить Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года: доллар — 89,68 рубля (на 62 копейки меньше, чем 29 декабря), евро — 99,19 рубля (на 1,36 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:36 мск: доллар — 91,46 рубля, евро — 100,16 рубля.

Курсы на Forex на 07:52 мск: доллар — 91,44 рубля, евро — 100,1 рубля.

ВТБ с 12 января 2024 года изменит условия предоставления льготной ипотеки — такие кредиты клиенты смогут получать только при покупке жилья у застройщиков-партнёров банка. С 11 января такие условия будут действовать в «Сбере».

TCS Group (головная компания «Тинькофф») перенесла на 15 января 2024 года внеочередное собрание акционеров, на котором они рассмотрят вопрос о перерегистрации бизнеса с Кипра в Россию.

В декабре 2023 года два российских банка получили лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии, узнал «Коммерсантъ». Она предоставляет доступ на локальный фондовый рынок. В частности, «Тинькофф» получил лицензию второй категории, а «Центрокредит» — первой и второй.

Кто и как адаптируется

Президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства выступил против законопроекта Минюста, касающегося снятия запрета на создание компаний-«матрёшек». Речь о схеме, когда одно хозяйствующее лицо является 100%-ным учредителем другого, которое, в свою очередь, владеет 100% третьего. Ведомство предложило поправки в июле 2023 года.

Власти предусмотрели для экспортёров, подпадающих под требования продажи валюты, несколько послаблений — изменения в декабре 2023 года внесли в указ об обязательной репатриации внешней выручки. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с содержанием документа. По их словам, в тексте оговариваются специальные полномочия правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями смягчать требования к продаже валюты при определённых условиях.

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Американская Radio Gigabit Inc. вышла из состава учредителей нижегородского разработчика телекоммуникационного оборудования «Радио Гигабит», выяснил «Коммерсантъ». Теперь в числе прямых владельцев компании — текущие и бывшие топ-менеджеры МТС и ГК «Максима». В самом «Радио Гигабит» объясняют смену структуры собственности «геополитической обстановкой». Источники издания на рынке полагают, что в дальнейшем компания будет перепродана профильному инвестору, а в числе потенциальных покупателей называют Yadro.

Какие есть проблемы и трудности

Власти Финляндии планируют оставить закрытыми погранпереходы на границе с Россией, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. Запрет действует до 15 января 2024 года, как поступить дальше — правительство пока не решило, но склоняется к продлению запрета, говорят собеседники издания.

Контекст

Инфографика РБК: как изменилась российская аудитория крупнейших соцсетей за три года. У Telegram она за два года выросла более чем на 30 млн человек (82,3 млн в октябре 2023 года против 50,8 млн в октябре 2021-го). По размеру аудитории он почти догнал «ВКонтакте», куда в октябре 2023 года заходили хотя бы раз 89,2 млн пользователей, следует из данных Mediascope.

В России в 2023 году продали 1,06 млн новых легковых автомобилей, говорится в опубликованных Минпромторгом данных АО «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК; совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС). Такой итоговый результат дает рост рынка на 62% по сравнению с 2022-м. Самой продаваемой легковой машиной стала Lada Granta: 191 074 автомобиля — 18% рынка.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) потеряла 6-8 млрд рублей в 2023 году из-за роста ключевой ставки, которую ЦБ поднял за год до 16% годовых. ГТЛК в 2022-м попала под санкции, после европейские компании группы перестали платить по евробондам. О том, почему компания это сделала и какие финансовые инструменты предложит инвесторам — в интервью первого заместителя гендиректора ГТЛК Михаила Кадочникова «Ведомостям».

Половина продающихся в России iPhone активируются за рубежом, узнали «Известия». Крупные розничные сети — «М.Видео-Эльдорадо» и МТС — начали предупреждать клиентов об этом. Цель — скрыть от вендоров логистическую цепочку, по которым смартфоны (кроме устройств Apple, это и касается некоторых партий Samsung) поставляются в Россию.

Новости предыдущего дня, 8 января — здесь.

#новости

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37 комментариев
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 Вадим Д.

Льготной ипотеке бой? Или просто вообще все застройщики резко станут партнёрами всех банков?

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Revenant

Ждут, пока РКН постучится с проверкой.

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Сергей Леопольдович

Жили очень хорошо, а стали жить еще лучшее!

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Kirill Volkov

Надежда умирает последней)

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Alex Nosov

Приятно осознавать, что президент не Надежда)

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Dery

вот это будет по-настоящему народный праздник

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Слегка Придурковатый

А ты уже инвестировал в Индию?

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Асушник

А что не так? РБК ж писал в прошлом декабре: "Капитализация фондового рынка Индии растет активными темпами и достигла почти $4 трлн, в то время как показатели фондового рынка Гонконга снижаются. Капитализация фондового рынка Индии превысила показатель Гонконга и стала седьмой по величине в мире. 12 декабря индийский индекс Nifty 50 достиг рекордного максимума, подскочив за год на 16%."

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Вадим Д.

Радио Гигабит — отличное же название для радиостанции.

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Случайные фотографии

Ещё газету можно начать выпускать

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A V

Итоги военных действий за год
1 января 2023 года Россия контролировала 18,26% территории Украины (в границах 1991 года.) Год спустя эта цифра выросла до 18,27%.

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Dery

вот это достижения сверхдержавы

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Роман Вячеславович
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A V
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Родитель 1

Ура! Нужно подождать всего 8173 года, и как заживем!!!

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Вадим Д.

Центрокредит мощнее Тинька на просторах Индии, вот те раз.
Ну да Тинькофф каааак перебазируется в РФ с Кипра и им чего-нибудь отвалят за скрепность.

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Александр Привалов

Скорее им чего-нибудь НЕ отвалят (уголовных дел, проверок ЦБ каждые 15 мин или типа того).

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Вадим Д.

Тоже бонус, в нынешнем мире, возможно, главный (-:

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Mood LAN

Ты хочешь спать.

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и .

Ну хватит, еле встала(
Тяжеловато после недели отдыха возвращаться в рабочий режим

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debil
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Вадим Д.
полномочия правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями смягчать требования к продаже валюты при определённых условиях

Поблажки в ручном режиме. Удобно для определённых контор.
Как обычно: все равно, но кое-кто будет равнее.

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Alex Exceptional

Стратеги

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DeonisMartyanov

Люди, кто-нибудь скажет, доллар когда-нибудь упадет?

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A V

Пока только падают россияне на коленях перед Вовкой

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Alex Nosov

Упадет. Делается это просто - кладете на край стола доллар, садите рядом кошку, через некоторое время доллар падает, но только на пол.

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Ольга Офицерова

Фига у инсты охваты падают

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Клюква

Мне любопытно другое как они считают ?

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Ольга Офицерова

Кстати да) и непонятно, почему у тик тока аудитория растет.

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и .

Вот не верю кстати в падение аудитории инсты. В отличие от тиктока он отлично работает просто с впном и показывает новый загруженной контент. Тикток же нужно устанавливать ломанный, чтобы он у нас показывал новое. И тут как бы непонятно с чего такая статистика берется, когда в таких условиях большинство народу из тиктока переплыло именно в рилсы инстаграма(либо шортсы на ютубе)

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Ольга Офицерова

По моим наблюдениям охваты у инсты всё-таки падают. Людям всё больше лень заходить через ВПН. А насчет тиктока - оч странно. Большинство людей перешли на рилсы в или шортсы, тут я согласна. Откуда там росту взяться вообще?

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Центр принятия решений

Так в больших масштабах тикток почти ничего не потерял уйдя из РФ. Все кто хотел там остаться, остались, даже компании Российские. Скачал мод и все. С инстой же надо париться с впн. Ну и как по мне, настройка рекомендаций В ТТ одна из лучших. Никто почти оттуда не уходил короче

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Netravin K.

удивительно что не хотят снять запрет на создание компаний матрешек

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Центр принятия решений

Ну вот, другое дело. А то вчера больно много было позитивных новостей. Все вернулось в привычное русло

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Научный микроскоп

что-то мне кажется подобные условия противоречат зопп так-как заставяют приобретать услугу навязанную, хотя конечно льготная ипотека это зло в том ввиде в котором есть, бустит только цены у застройщиков а втб выдало ипотеку моей девушке безработной, что вообще бред с экономичкской точки зрения и не учли ее вечные кредиты

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Злой Сёма

Ты смотри. Злобные хохложопики и сюда уже добрались.

Ну чего вы все время на русскую площадку лезете?

Ну сидите вы в своём хохлодрищинске, так и сидите там дальше. Обсуждайте свои хохлодела.

Чего сюда то лезете? Хохлогены покою не дают? Жить не моху, сосиду трэба пид двирь насрать?

Ох и подлючий же вы народец..

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Случайные фотографии

Ковид ещё. Если о нем не говорить он безопаснее не становится.

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34 комментария
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