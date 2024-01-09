Arrival снова грозит делистинг с Nasdaq — компания не опубликовала финансовый отчёт в срок Статьи редакции
В ноябре 2022 года биржа уже предупреждала, что снимет акции с торгов из-за их цены ниже $1, тогда производитель выполнил условия площадки.
- 3 января 2024 года Arrival получила предупреждение от биржи Nasdaq о возможном делистинге. Претензии связаны с тем, что компания не опубликовала в течение шести месяцев отчёт за второй квартал финансового года (закончился 30 июня 2023 года), а также год не проводила общие собрания акционеров.
- В конце октября 2023 года Arrival уже получала подобное уведомление из-за того, что не предоставила SEC отчёт за 2022 год. Компания подала апелляцию, торги не приостанавливали. Заседание комиссии Nasdaq о делистинге запланировано на 8 февраля 2024 года.
- Бывший глава Yota и экс-замминистра связи России Денис Свердлов основал Arrival в Лондоне в 2015 году. В марте 2021 года стартап начал торговаться на Nasdaq. При выходе на биржу бумаги стоили $22,8 за штуку.
- В ноябре 2022 года Свердлов ушёл с поста гендиректора на фоне финансовых проблем стартапа. Его место временно занял Питер Кунео, а после — Игорь Торгов. Последний принял радикальные меры для сокращения расходов — например, уволил половину сотрудников, после компания сократила ещё 25% штата.
- В ноябре 2022-го Arrival получил предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций с биржи, если они не будут торговаться выше $1 за штуку в течение месяца. Производитель выполнил условия.
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Может им уже стоит закрыться, ну не взлетит наверное уже этот проект
Может и да. Какой-то не серьёзный подход к делам
Фиг с ними. Яйцо уже по 26р
А акция arrival - $1.08. Всё-ещё ценнее яйца.
Смотря какое, страусинное уже, мб, дороже будет
Брал на днях 10 штук С1 по 95 руб (9.5 руб / шт) в Магнит Доставке. С учетом промокода получилось по 75 руб за 10 штук. Вы пробовали покупать не по 26 руб за штуку?
Ну у тебя уже, считай, мелкий опт
Серьезно? Это штука или пара?
Да и хуй с ним.
Менеджеры сначала стащили акции у инвесторов, ну а теперь совсем свалят с биржи, всё ясно стало годик назад
Нет финансов — нет отчёта 🤷🏻♂️
Когда этот скам прикроют уже?
так отчета же нет ,на каком основании прикроют то?🤣🤣🤣
Блин, красивые