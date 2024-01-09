Деньги
Маша Цепелева

Arrival снова грозит делистинг с Nasdaq — компания не опубликовала финансовый отчёт в срок Статьи редакции

В ноябре 2022 года биржа уже предупреждала, что снимет акции с торгов из-за их цены ниже $1, тогда производитель выполнил условия площадки.

Электрофургон Arrival
  • 3 января 2024 года Arrival получила предупреждение от биржи Nasdaq о возможном делистинге. Претензии связаны с тем, что компания не опубликовала в течение шести месяцев отчёт за второй квартал финансового года (закончился 30 июня 2023 года), а также год не проводила общие собрания акционеров.
  • В конце октября 2023 года Arrival уже получала подобное уведомление из-за того, что не предоставила SEC отчёт за 2022 год. Компания подала апелляцию, торги не приостанавливали. Заседание комиссии Nasdaq о делистинге запланировано на 8 февраля 2024 года.
  • Бывший глава Yota и экс-замминистра связи России Денис Свердлов основал Arrival в Лондоне в 2015 году. В марте 2021 года стартап начал торговаться на Nasdaq. При выходе на биржу бумаги стоили $22,8 за штуку.
  • В ноябре 2022 года Свердлов ушёл с поста гендиректора на фоне финансовых проблем стартапа. Его место временно занял Питер Кунео, а после — Игорь Торгов. Последний принял радикальные меры для сокращения расходов — например, уволил половину сотрудников, после компания сократила ещё 25% штата.
  • В ноябре 2022-го Arrival получил предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций с биржи, если они не будут торговаться выше $1 за штуку в течение месяца. Производитель выполнил условия.
Транспорт
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Компания столкнулась с упадком морального духа после массовых увольнений, проблемами на производстве и растущим недовольством инвесторов, говорят источники издания.

#новости #arrival

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14 комментариев
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 Ale K

Может им уже стоит закрыться, ну не взлетит наверное уже этот проект

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Максим Николаевич

Может и да. Какой-то не серьёзный подход к делам

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A V

Фиг с ними. Яйцо уже по 26р

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Hox
Фиг с ними. Яйцо уже по 26р

А акция arrival - $1.08. Всё-ещё ценнее яйца.

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Kiss

Смотря какое, страусинное уже, мб, дороже будет

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Чушпан Маратович

Брал на днях 10 штук С1 по 95 руб (9.5 руб / шт) в Магнит Доставке. С учетом промокода получилось по 75 руб за 10 штук. Вы пробовали покупать не по 26 руб за штуку?

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Kiss

Ну у тебя уже, считай, мелкий опт

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Griby Lenina

Серьезно? Это штука или пара?

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Слегка Придурковатый

Да и хуй с ним.

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debil
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Станислав Романов

Менеджеры сначала стащили акции у инвесторов, ну а теперь совсем свалят с биржи, всё ясно стало годик назад

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Вадим Д.

Нет финансов — нет отчёта 🤷🏻‍♂️

Когда этот скам прикроют уже?

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Рвущий гармонь

так отчета же нет ,на каком основании прикроют то?🤣🤣🤣

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sahsa ivanov

Блин, красивые

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11 комментариев
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