Деньги
Артур Томилко

Финтех-стартап Salmon бывших топ-менеджеров «Тинькофф» купил 59,7% филиппинского банка Bank St Rosa Статьи редакции

Это позволит сервису принимать депозиты, выпускать карты и выдавать кредиты бизнесу.

  • О покупке РБК рассказал сооснователь Salmon и бывший соруководитель «Тинькофф» Павел Фёдоров. По его словам, сделка будет закрыта в течение нескольких недель, других деталей он не раскрыл.
  • Bank St Rosa работает с 1963 года, отмечает издание. Актуальные финансовые показатели банка не опубликованы, у него также нет рейтингов от международных агентств.
  • Приобретение лицензированного банка позволит Salmon расширить перечень предоставляемых услуг. До этого сервис работал как финансовая компания с лицензиями на предоставление кредитов в онлайне и офлайне, пояснил Фёдоров. Теперь стартап сможет «привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, финансировать средний и малый бизнес».
Георгий Чесаков, Павел Фёдоров и Раффи Монтемайор. Источник: FHL
  • Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» Георгий Чесаков, Павел Фёдоров и Раффи Монтемайор запустили финтех-стартап Salmon на Филиппинах летом 2022-го. В октябре того же года они привлекли $16 млн на развитие компании.
  • Летом 2023 года Salmon привлёк $20 млн от частного долгового фонда Argentem Creek на увеличение кредитного портфеля, отмечает РБК. Сейчас стартап проводит третий раунд финансирования, в рамках которого планирует привлечь $25 млн, добавил Фёдоров.

#новости #salmon #тинькофф

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 Aina Timo
....филиппинского банка Bank St Rosa

Нет, мы не можем разблокировать вашу карту по телефону, вам потребуется визит в офис

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Горизонт событий

Мне кажется, уже даже в сбере мем про "где карту открывали ... " - устарел. Всем дешевле переходить в онлайн. А Тинькофф в этом был первым.

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Aina Timo

Я думаю что даже если сбер начнет работать объективно нормально, количество факапов сократится до нуля, то всё равно еще N лет его репутация будет в жопе.

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LR VL

Ты много банков знаешь, с такой репутацией как у сбера, но при этом лидеры?
Такие комменты подчеркивают твое невежество и не понимание финтеха.

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Вадя Кулаков

Офисы все равно нужны, иначе будешь в регионе миллион лет ждать встречи с представителем, как с Тинькофф. У них есть несколько процедур, когда ты обязательно должен встретиться с сотрудником банка. В этом плане у альфы ок, есть офисы, но в целом можно все через онлайн делать.

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Vlad

Филиппинцев стричь

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Невероятный Блондин
По его словам, сделка будет закрыта в течение нескольких недель

То есть, еще ничего не купили на самом деле.

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Magistr Architecture

За счёт чего вообще живут такие сервисы? Отмывка бабок? Их же сотни.

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Игорь Богданов

В статье на РБК пишут, что в тамошней местности сектор банковских продуктов для населения ещё дремуч и не был реализован

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Magistr Architecture

Это не банковский продукт. Это финсервис, которых в любой местности десятки.

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Игорь Богданов

Финсервисом они были до покупки банка, сейчас с претензией на банковские услуги

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Анатолий Кот

Про них Тиньков говорил, что у них ничего не получится

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Курильщик

хотел бы я посмотреть, что получится у самого Олега замутить профитного, вне системы рф

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Nikita Okulov

Salmon работает на Филиппинах

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Иван В.

Salmon или Slamon? Вы уже определитесь с названием

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Слегка Придурковатый

Соломон Хайкин — спецпредставитель брайтонского трактира "Матрёшка" в России, оппозиционер, самый совестливый соратник Льва Щаранского.

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Куртуазный маньерист

Может Альфи Соломон?

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Тарас Перещук

Звучит как погоняло революционера, который брал в заложники семей белых генералов

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Мальдивский трудоголик

Эти ребята по факту Олеже должны быть по гроб жизни благодарны. настоящий предприниматель - своим творчеством создал мегакрутые продукты и топовый банк, раскрыл молодежь, которая теперь мутит международный бизнес.

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Тарас Перещук

Или наоброт утратил бизнес. История анти успеха. А вот Потанин молодец, пристроился в нужный момент и сделал гэшэфт

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Тарас Перещук

Надеюсь белые колонисты наведут там порядок

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18 комментариев
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