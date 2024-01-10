День 686: доля автосалонов в России, продающих китайские машины, выросла до 65% Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 10 января: доллар — 90,40 рубля (на 72 копейки больше, чем 9 января), евро — 98,98 рубля (на 21 копейку меньше).
Какие есть проблемы и трудности
Минфин хочет ограничить для физлиц вывоз драгоценных металлов из России. В последнее время он резко вырос, пишет «Ъ». Слитки и монеты покупают для бизнеса и вывозят из страны, фактически реализуя серый экспорт, позволяющий компаниям сэкономить на пошлинах.
Кто и как адаптируется
«Сбербанк» повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,1 п. п., до 16,7% годовых из-за повышения ключевой ставки.
Минцифры предложило новую схему взаимодействия бизнеса с органами власти. По плану, все официальные запросы государства компаниям и ответы на них будут проводиться через Госуслуги.
Сервис пассажирских перевозок «Челнок» попал в реестр российского софта. Его развивает дочерняя компания «Камаза» Kamaz Digital в Москве, Московской области и Татарстане. За счёт включения в реестр компания сможет сэкономить на контрактах со сторонними заказчиками, пишут «Ведомости».
Контекст
Доля российских салонов, продающих китайские автомобили, выросла в 2023 году на 34%, до 65%. За год открылись порядка 2,3 тысячи дилерских центров китайских брендов. Об этом говорится в исследовании «Открытие авто» и «Автобизнесревю».
В начале января 2024 года Путин подписал указ, запрещающий арестовывать счета иностранцев в России и использовать их для взыскания по исполнительным документам. Опрошенные Forbes юристы считают, что так государство хочет сберечь активы, чтобы позже обменять их более выгодно: «Чтобы не было такого, что бесконтрольно приходят разные лица с исполнительными листами и начинают потихоньку отщипывать от этой массы так, что скоро ничего не останется».
Новости предыдущего дня, 9 января — здесь.
интересно что в россии продают самые отстойные машины из китая
Наебать лаоваев - это святое.
"В начале января 2024 года Путин подписал указ, запрещающий арестовывать счета иностранцев в России и использовать их для взыскания по исполнительным документам"
Это что же получается, теперь "Царьград" не поглотит Гугл?!
А в чём разница между указам приказом и законом ?
Почему китайцы не продают их через АлиЭкспресс, или любой другой сайт? Там же десятки марок, как телефонов.
Местное лобби дилерское?
Это надо быть совсем отчаянным, чтобы через Али тачку покупать.
У меня сосед дом строил и заказывал с Алибаба стройматериалы. Кирпичи, цемент практически всё. Я уже ничему не удивлюсь
Поддон кирпичей с Али? Чот выглядит весьма сомнительно.
Alibaba ≠ Aliexpress
А в чём разница с телефоном, если можно сделать возврат денег в случае скама?
Вернуть нельзя тачку, ну так и в дилерском центре после покупки просто так не вернёшь.
Вот-вот будут новости что доля всего в РФ из Китая составила 100%. Кроме, может, яиц Эрдогана. Но и там возможны нюансы.
Штрафовать на стадии приобретения. Что за разбазаривание ресурсов в обмен на возврат в казну резаной бумаги?!
Возят пассажиров в кузовах и выгрузка методом самосвала? (-:
Московские электробусы изготовляет КАМАЗ.
Всё верно, только не обменчть, а присвоить, ну и до кучи штрафовать кого-нибуть — ныне это неотъемлемый сопутствующий «бонус».
Конечно не завидую я вам
Ты кто такой? Давай досвиданья!
шкоде гг лол