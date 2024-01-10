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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 января: доллар — 90,40 рубля (на 72 копейки больше, чем 9 января), евро — 98,98 рубля (на 21 копейку меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:42 мск: доллар — 89,94 рубля, евро — 98,41 рубля.

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Курсы на Forex на 07:42 мск: доллар — 89,38 рубля, евро — 97,54 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Минфин хочет ограничить для физлиц вывоз драгоценных металлов из России. В последнее время он резко вырос, пишет «Ъ». Слитки и монеты покупают для бизнеса и вывозят из страны, фактически реализуя серый экспорт, позволяющий компаниям сэкономить на пошлинах.

Кто и как адаптируется

«Сбербанк» повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,1 п. п., до 16,7% годовых из-за повышения ключевой ставки.

Минцифры предложило новую схему взаимодействия бизнеса с органами власти. По плану, все официальные запросы государства компаниям и ответы на них будут проводиться через Госуслуги.

Сервис пассажирских перевозок «Челнок» попал в реестр российского софта. Его развивает дочерняя компания «Камаза» Kamaz Digital в Москве, Московской области и Татарстане. За счёт включения в реестр компания сможет сэкономить на контрактах со сторонними заказчиками, пишут «Ведомости».

Контекст

Доля российских салонов, продающих китайские автомобили, выросла в 2023 году на 34%, до 65%. За год открылись порядка 2,3 тысячи дилерских центров китайских брендов. Об этом говорится в исследовании «Открытие авто» и «Автобизнесревю».

В начале января 2024 года Путин подписал указ, запрещающий арестовывать счета иностранцев в России и использовать их для взыскания по исполнительным документам. Опрошенные Forbes юристы считают, что так государство хочет сберечь активы, чтобы позже обменять их более выгодно: «Чтобы не было такого, что бесконтрольно приходят разные лица с исполнительными листами и начинают потихоньку отщипывать от этой массы так, что скоро ничего не останется».

Новости предыдущего дня, 9 января — здесь.