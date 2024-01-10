Деньги
Евгения Евсеева

Сервис вопросов и ответов Quora привлёк $75 млн на развитие своей платформы Poe с чат-ботами Статьи редакции

На ней пользователи могут задавать вопросы разным ботам и создавать своих собственных.

  • Quora привлёк инвестиции от фонда Andreessen Horowitz Марка Андрессена и Бена Хоровица. Деньги пойдут на развитие платформы Poe, а также на выплаты авторам чат-ботов на ней через программу монетизации.
  • Оценка компании в рамках раунда — $500 млн. В 2019-м она составляла около $2 млрд, по данным Recode. В 2017-м — $1,8 млрд.
  • Poe — платформа с чат-ботами, которую Quora запустил в декабре 2022 года, сначала как приложение на iOS. Первое время она была доступна лишь по приглашениям, с февраля 2023-го — для всех пользователей.
  • На платформе пользователи могут задавать вопросы и получать ответы от разных чат-ботов. Среди них: ChatGPT, GPT-4 и DALL-E 3 от OpenAI, Claude Instant и Claude 2 от Anthropic, Mistral, StableDiffusionXL, Gemini и PaLM от Google, Llama 2 от Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и другие.
  • Также пользователи могут создавать собственных чат-ботов на основе уже существующих. Например, среди популярных есть репетитор по математике, генератор изображений в стиле Disney.
  • Часть ботов доступна бесплатно, у некоторых есть лимит на количество сообщений в день. Его можно снять, оформив подписку — за $20 в месяц или $200 в год (1800 рублей и 18 тысяч по курсу ЦБ на 10 января 2024 года).

#новости #quora #чатботы

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17 комментариев
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 Griby Lenina

Quora для подростков и девчонок. Вопросы Мэйл — выбор настоящих мужчин!

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Dery

неиссякаемый источник жизненной мудрости

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Ирина Зосимова

хахаахах и удивительных вопросов)

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Slovomaker

А женщинам что предложите?

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Griby Lenina

Яндекс Кью

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Polizist

Не-не, лучше этот вариант - вуман.ру

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панкратович

Пару раз туда попадал случайно, они там какие-то страшные вещи обсуждают

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Роман

Ахах, да

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Ирина Зосимова

туда лучше никому не заходить)

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Тоже хочу

Несколько раз Гугл перекидывал на Quora - такая помойка.

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debil
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Ilya Brin

PoeBot
Такому неймингу нужен звучный слоган, например:
PoeBot - нам не все равно !/?

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Анастасия Пичугина

Очень интересная очень очень интересно так всё смотреть так нравится

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Ale K

Отличная ссылка в тексте, автор статьи зот бы превью смотрит по результату написанного

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Вадим Д.

Бесплатно подкину ребятам идею: добавить возможность сперва бесплатно (а потом, конечно, нет 😏) организовывать мультичаты — пользователь + несколько ботов.
Вот там и истина в споре, и срач, всё будет!

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Леди Макбет

Людям скучно видимо очень

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Георгий

Я кстати заметил, что там AI боты уже отвечают последние пару месяцев, следовательно качество ответов летит в тартарары

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