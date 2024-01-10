Сервис вопросов и ответов Quora привлёк $75 млн на развитие своей платформы Poe с чат-ботами Статьи редакции
На ней пользователи могут задавать вопросы разным ботам и создавать своих собственных.
- Quora привлёк инвестиции от фонда Andreessen Horowitz Марка Андрессена и Бена Хоровица. Деньги пойдут на развитие платформы Poe, а также на выплаты авторам чат-ботов на ней через программу монетизации.
- Оценка компании в рамках раунда — $500 млн. В 2019-м она составляла около $2 млрд, по данным Recode. В 2017-м — $1,8 млрд.
- Poe — платформа с чат-ботами, которую Quora запустил в декабре 2022 года, сначала как приложение на iOS. Первое время она была доступна лишь по приглашениям, с февраля 2023-го — для всех пользователей.
- На платформе пользователи могут задавать вопросы и получать ответы от разных чат-ботов. Среди них: ChatGPT, GPT-4 и DALL-E 3 от OpenAI, Claude Instant и Claude 2 от Anthropic, Mistral, StableDiffusionXL, Gemini и PaLM от Google, Llama 2 от Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и другие.
- Также пользователи могут создавать собственных чат-ботов на основе уже существующих. Например, среди популярных есть репетитор по математике, генератор изображений в стиле Disney.
- Часть ботов доступна бесплатно, у некоторых есть лимит на количество сообщений в день. Его можно снять, оформив подписку — за $20 в месяц или $200 в год (1800 рублей и 18 тысяч по курсу ЦБ на 10 января 2024 года).
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Quora для подростков и девчонок. Вопросы Мэйл — выбор настоящих мужчин!
неиссякаемый источник жизненной мудрости
хахаахах и удивительных вопросов)
А женщинам что предложите?
Яндекс Кью
Не-не, лучше этот вариант - вуман.ру
Пару раз туда попадал случайно, они там какие-то страшные вещи обсуждают
Ахах, да
туда лучше никому не заходить)
Несколько раз Гугл перекидывал на Quora - такая помойка.
PoeBot
Такому неймингу нужен звучный слоган, например:
PoeBot - нам не все равно !/?
Очень интересная очень очень интересно так всё смотреть так нравится
Отличная ссылка в тексте, автор статьи зот бы превью смотрит по результату написанного
Бесплатно подкину ребятам идею: добавить возможность сперва бесплатно (а потом, конечно, нет 😏) организовывать мультичаты — пользователь + несколько ботов.
Вот там и истина в споре, и срач, всё будет!
Людям скучно видимо очень
Я кстати заметил, что там AI боты уже отвечают последние пару месяцев, следовательно качество ответов летит в тартарары