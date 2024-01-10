ЦБ предупредил о схеме мошенников: те предлагают помощь с разморозкой активов, обещая вернуть деньги «в двойном размере» Статьи редакции
Мошенники выдают себя за представителей финансовых организаций, но не владеют лицензией Банка России.
- Они публикуют такие сообщения в соцсетях, а также рассылают их через мессенджеры и на электронные почты, сообщил ЦБ.
- В обмен на разблокировку злоумышленники просят инвесторов перевести им сумму, равную стоимости замороженных активов. Затем обещают, что те получат деньги на свой банковский счёт «в двойном размере».
- Банк России напомнил, что проверить легальность компаний можно на его сайте. Там же размещён обновляемый список фирм, заподозренных регулятором в незаконной деятельности.
- ЦБ регулярно делится историями про мошеннические схемы. Например, в июле 2023 года он рассказал про злоумышленников, которые приглашают «жертв» на «личный приём» в отделение регулятора, а затем под разными предлогами пытаются получить данные карты или сразу деньги.
- В октябре сообщил о другой «легенде» злоумышленников: они убеждают «жертву», что кто-то пытается украсть её деньги, и просят перевести средства на «безопасный» счёт в ЦБ, чтобы «спасти» их.
- В декабре — что мошенники ходят по домам под видом социальных служб и призывают людей обменять старые банкноты номиналом 5000 рублей на «новые» (и фальшивые). В онлайне схему реализуют иначе: просят установить приложение «для проверки банкнот» и получают удалённый доступ к смартфонам.
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Опять на себя вышли в расследовании. Аккуратнее нужно быть.
Комментарий удален модератором
Это не бот, это редактор статьи, уже все давно это поняли
huh?..
Вот так, Полина 🤷🏻♂️😂
Работаешь-работаешь, пишешь-пишешь, а тут — бац, вторая смена и редактор я (-:
Не-не, редактор не я.
Но поговаривают что я — источник всех новостных публикаций (-:
А ты ходишь за мной и смотришь? Нехорошо.