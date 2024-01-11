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ТЦ «Мега», сеть из которых в 2023 году выкупил «Газпромбанк»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 января: доллар — 89,39 рубля (на 1,01 рубля меньше, чем 10 января), евро — 97,87 рубля (на 1,11 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:31 мск: доллар — 89,35 рубля, евро — 98,14 рубля.

Курсы на Forex на 07:47 мск: доллар — 89,33 рубля, евро — 98,13 рубля.

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VTB Capital — бывшая «дочка» ВТБ в Великобритании, которая сейчас проходит процедуру банкротства, — получила первые средства для расчётов с кредиторами, следует из отчёта компании Teneo Financial Advisory Ltd. В документе говорится о «существенном прогрессе» в возврате активов, замороженных из-за санкций против ВТБ. Поэтому в начале 2024 года внешняя администрация VTB Capital намерена запустить обсуждение схемы расчётов с кредиторами, в том числе с материнским банком в России. Если её одобрят, расчёты по обязательствам будут проходить через специальный траст.

Какие есть проблемы и трудности

Глава Министерства лесного и сельского хозяйства Финляндии Сари Эссайя подтвердила планы правительства закрыть границу с Россией ещё на месяц.

Контекст

В конце 2023 года компаний с участием нерезидентов действовало на 37% меньше, чем в пиковом по количеству таких юрлиц 2017 году (116,4 тысячи против 185 тысяч). Такая оценка приводится в обзоре «СПАРК-Интерфакса» на основе данных ЕГРЮЛа, пишут «Ведомости». При этом, несмотря на уход западных игроков из России, в последние два года темпы сокращения замедлились: за 10 месяцев 2023 года их количество уменьшилось на 3400 юрлиц, за весь 2022-й — на 6200, за 2021-й — на 17,3 тысячи.

Новый год на рынке акций начался ростом индекса Мосбиржи, который с начала 2024-го уже прибавил 2,3%. При этом рубль укрепляется, а этот фактор считается неблагоприятным для рынка акций. Чего инвесторам ожидать от фондового рынка — разбирается Forbes.

Крупные ипотечные банки, на которые в конце 2023 года приходилось около 85% рынка ипотеки, меняют условия выдачи ипотеки по госпрограммам. С середины января заемщики «Сбербанка», ВТБ и «Альфа-банка» смогут купить квартиру по льготной ставке только у застройщиков, которые субсидируют такие кредиты. Иначе клиенты смогут рассчитывать лишь на рыночную ипотеку, где ставки приближаются к 20% годовых. Почему банки ограничивают выдачу льготной ипотеки — в тексте Forbes.

Инвестиции в недвижимость России в 2023 году достигли исторического рекорда, а лидером стала торговая недвижимость, на которую пришлось 39% вложений, подсчитали в IBC Real Estate. Совокупный объём инвестиций — 833 млрд рублей, в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, а в торговые объекты — 325 млрд рублей, почти в семь раз больше по сравнению с 2022-м.

Большой объём инвестиций в торговую недвижимость связан с закрытием сделок с «трофейными» активами от иностранных продавцов в 2023 году — ТРЦ «Мега», «Метрополис», ТРЦ Park House, ТЦ «Невский Центр» и другими.

Уход западных одёжных марок с российского рынка положительно сказался на половине локальных брендов, что привело в 2023 году к росту их оборотов и числа покупателей. Это следует из опроса, проведённого Fashion Consulting Group и школой бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School среди участников одёжного рынка. 62% респондентов заявили в целом об увеличении оборотов, 61% — о росте покупателей. Ещё 47% владельцев и топ-менеджеров fashion-компаний ожидают увеличения выручки по итогам 2023 года на треть, 10% — от 30% до 50%; 10% ждут роста финансовых показателей ещё выше.

Новости предыдущего дня, 10 января — здесь.