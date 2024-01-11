День 687: объём инвестиций в недвижимость России вырос до 833 млрд рублей, больше трети вложений — в торговые объекты Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 11 января: доллар — 89,39 рубля (на 1,01 рубля меньше, чем 10 января), евро — 97,87 рубля (на 1,11 рубля меньше).
VTB Capital — бывшая «дочка» ВТБ в Великобритании, которая сейчас проходит процедуру банкротства, — получила первые средства для расчётов с кредиторами, следует из отчёта компании Teneo Financial Advisory Ltd. В документе говорится о «существенном прогрессе» в возврате активов, замороженных из-за санкций против ВТБ. Поэтому в начале 2024 года внешняя администрация VTB Capital намерена запустить обсуждение схемы расчётов с кредиторами, в том числе с материнским банком в России. Если её одобрят, расчёты по обязательствам будут проходить через специальный траст.
Какие есть проблемы и трудности
Глава Министерства лесного и сельского хозяйства Финляндии Сари Эссайя подтвердила планы правительства закрыть границу с Россией ещё на месяц.
Контекст
В конце 2023 года компаний с участием нерезидентов действовало на 37% меньше, чем в пиковом по количеству таких юрлиц 2017 году (116,4 тысячи против 185 тысяч). Такая оценка приводится в обзоре «СПАРК-Интерфакса» на основе данных ЕГРЮЛа, пишут «Ведомости». При этом, несмотря на уход западных игроков из России, в последние два года темпы сокращения замедлились: за 10 месяцев 2023 года их количество уменьшилось на 3400 юрлиц, за весь 2022-й — на 6200, за 2021-й — на 17,3 тысячи.
Новый год на рынке акций начался ростом индекса Мосбиржи, который с начала 2024-го уже прибавил 2,3%. При этом рубль укрепляется, а этот фактор считается неблагоприятным для рынка акций. Чего инвесторам ожидать от фондового рынка — разбирается Forbes.
Крупные ипотечные банки, на которые в конце 2023 года приходилось около 85% рынка ипотеки, меняют условия выдачи ипотеки по госпрограммам. С середины января заемщики «Сбербанка», ВТБ и «Альфа-банка» смогут купить квартиру по льготной ставке только у застройщиков, которые субсидируют такие кредиты. Иначе клиенты смогут рассчитывать лишь на рыночную ипотеку, где ставки приближаются к 20% годовых. Почему банки ограничивают выдачу льготной ипотеки — в тексте Forbes.
Инвестиции в недвижимость России в 2023 году достигли исторического рекорда, а лидером стала торговая недвижимость, на которую пришлось 39% вложений, подсчитали в IBC Real Estate. Совокупный объём инвестиций — 833 млрд рублей, в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, а в торговые объекты — 325 млрд рублей, почти в семь раз больше по сравнению с 2022-м.
Большой объём инвестиций в торговую недвижимость связан с закрытием сделок с «трофейными» активами от иностранных продавцов в 2023 году — ТРЦ «Мега», «Метрополис», ТРЦ Park House, ТЦ «Невский Центр» и другими.
Уход западных одёжных марок с российского рынка положительно сказался на половине локальных брендов, что привело в 2023 году к росту их оборотов и числа покупателей. Это следует из опроса, проведённого Fashion Consulting Group и школой бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School среди участников одёжного рынка. 62% респондентов заявили в целом об увеличении оборотов, 61% — о росте покупателей. Ещё 47% владельцев и топ-менеджеров fashion-компаний ожидают увеличения выручки по итогам 2023 года на треть, 10% — от 30% до 50%; 10% ждут роста финансовых показателей ещё выше.
Новости предыдущего дня, 10 января — здесь.
"Трофейный актив" - звучит возбуждающе патриотично. Слышу - и трогаю себя там.
нечеткий комментарий, можешь повторить?
Чо?
Какие-то робкие потуги, почто не хотят годовой «абенемент» оформить?
Наверное, потому что они своим же гражданам подсирают этими ограничениями. Петербуржцы в целом уже забыли о финке и ее маркетах на границах, а вот машин с финнскими номерами в Питере еще достаточно, которые крюк через Эстонию делают.
Почему пакистанские мигранты не переключились на ломание Эстонских заборов?
Как будто ящик посмотрел...
... В ящике такого не расскажут ...
Когда ипотечный пузырь уже лопнет-то? Ну не может это вечно продлжаться. Или безумие одержит верх и «пластмассовый мир победил»?
Когда вкладывать больше нечего - вкладывают в бетоний. У на в Беларуси нет ни рынка акций, ни путных облигаций, поэтому вложить бабло в бетоний - национальная забава наравне с покупкой баксов-евро.
А он есть? Квартиры в Москве в сопоставимом жилье стоят дешевле чем Белграде например не говоря уж Берлине или Лондоне
А примеры цен "сопоставимого" жилья можете привести? Хотя Белград, а тем более Лондон- далеко от МКАДа, поэтому там одни "нищеброды" живут... ;(
Зачем разными сообщениями спамить ,пиши в одном
Самое неблагоприятное для инвесторов в РФ сейчас: инвестиции.
Угу, и индекс РТС 2023 в совокупности с выплачиваемыми сейчас дивидендами тому показатель
Ааа, так застройщики должны сами субсидировать, вместо государства?
Так государство и так застройщиков субсидирует. Там все по кругу - и банки, и застройщики, отщипнут сколько надо, только вот конечный юзер хуеет от цен.
Да, застройщик заплатит комиссию банку, чтобы дать пониженную ставку. Но это естественно приведёт к удорожанию.
Квартира в ипотеку - дороже чем без и ещё дешевле, если принесёшь чемодан бабла. Все как в 90-ые
Ясен пень, большинство нерезидентов "продали", своё участие в компаниях, за несколько монет (:
Судя по статистике умные начали уходить задолго до принудительного отъема. Так что остался неповоротливый крупняк, который теперь содержит весь шалман за свой счет
Спасибо! Очень информативно!
Я ЗА МИР
Представляю как недовольны этим фактом правильные русские :D
Что толку от этих вложений? В производство надо выкладывать
В производство ядерных бомб. Весь мир в труху!
Только Украину,Литву и бритов!
Спизжен**я Фау?
Вообще любой сайт о бизнесе на этой неделе:
CES, анонс платежей в Х, венчурный скандал с Карта, ETF на крипту
вц ру:
день 100500, машинки из кетая, пук среньк
Ага ну приложите примеры ваших патриотических каментов на тех любых сайтах. Что, не можете? Не смешно? Это виси!
Переиграл и уничтожил
Пример таких сайтов в РФ?
Здравствуйте
инвестиции в недвижимость 833 млрд... фигня. Как раз сегодня считали, сколько денег у сургутнефтегаза. 5914 млрд. У одно лишь Сургута. Он на проценты будет скоро города скупать)))
"С середины января заемщики «Сбербанка», ВТБ и «Альфа-банка» смогут купить квартиру по льготной ставке только у застройщиков, которые субсидируют такие кредиты."
Есть ещё момент, теперь за сотрудничество банки просят комиссию у застройщиков до 10%, которая будет переложена на кончено потребителя