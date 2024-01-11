Деньги
Полина Лааксо

«Глория Джинс» вложит 10 млрд рублей в развитие сети и бренда Ready! Steady! Go! в 2024 году Статьи редакции

Столько же компании принесли онлайн-продажи в 2023 году.

  • Выручка по итогам 2023-го составила 78 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию. По словам последней, это на 11% больше год к году. Чистая прибыль — 9,6 млрд рублей.
  • В базе «Контур.Фокуса» у «Глории Джинс» как минимум два юрлица: АО «Корпорация "Глория Джинс"» с выручкой 57,7 млрд рублей на конец 2022 года и АО «Глория Джинс» (20,8 млрд соответственно). Первое получило тогда чистую прибыль в размере 6,1 млрд рублей, а второе — чистый убыток в 768,5 млн рублей.
  • «Глорию Джинс» основал в 1988 году Владимир Мельников, в 2024 году он занимает должность председателя совета директоров. Согласно сайту, у компании свыше 700 магазинов в более чем 300 городах. После ухода из России зарубежных ритейлеров Uniqlo и H&M она заняла часть их бывших площадей.
  • В 2023-м «Глория Джинс» рассказывала о планах реконструировать 200 точек, увеличив их площадь с 600-800 м² до 1500-2000 м², и за 2024-2025 годы выйти в 60-80 стран через маркетплейсы.
Магазин компании на Тверской улице в Москве, где раньше располагался крупнейший в России H&M. Источник фото: РБК

#новости

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14 комментариев
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 Васисуалий Лоханкин

10 миллиардов прибыли почти, а в сотрудники ищут рабов на ставку 135 рублей в час.
Потом такие ноют в интервью о "критическом недостатке рабочих рук"
https://www.youtube.com/watch?v=PwfcuuL2ung

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Иван Помидоров

Было популярное британское телешоу с таким названием, там ещё битлы молодые выступали.

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Хозяин

Это переводится как "на старт, внимание, марш". Дохера чего есть с таким названием.

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ШАБАШ

Это же лохмотья. Разве нет?

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оскар

Есть нормальные вещи, как и везде что-то норм, что-то нет

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Проплаченный бот

Лахмоться у тебя между ног, а это товар👌

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ШАБАШ

И что же ты забыл у меня между ног?

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Архитектор Пустоты

Нет и никогда не были. С O'stin или Collins ты, наверное, перерутал.

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Миру мир

А производство будет?

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Вадим Д.

Развитие бренда, молодцы. Цены поднимут, конечно?

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оскар

Было бы неплохо оставить их на уровне цен самой Глории Джинз

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NikeOriginal.Ru

Глория не плохая продукция за свои деньги

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Капитан Эчпочмак

Вот это Глория поднялась

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Сергей Леопольдович

Фу, как не патриотично и вообще тянет на чего-нибудь... Мне было бы стыдно такое делать! Вот.

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