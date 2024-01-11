«Глория Джинс» вложит 10 млрд рублей в развитие сети и бренда Ready! Steady! Go! в 2024 году Статьи редакции
Столько же компании принесли онлайн-продажи в 2023 году.
- Выручка по итогам 2023-го составила 78 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию. По словам последней, это на 11% больше год к году. Чистая прибыль — 9,6 млрд рублей.
- В базе «Контур.Фокуса» у «Глории Джинс» как минимум два юрлица: АО «Корпорация "Глория Джинс"» с выручкой 57,7 млрд рублей на конец 2022 года и АО «Глория Джинс» (20,8 млрд соответственно). Первое получило тогда чистую прибыль в размере 6,1 млрд рублей, а второе — чистый убыток в 768,5 млн рублей.
- «Глорию Джинс» основал в 1988 году Владимир Мельников, в 2024 году он занимает должность председателя совета директоров. Согласно сайту, у компании свыше 700 магазинов в более чем 300 городах. После ухода из России зарубежных ритейлеров Uniqlo и H&M она заняла часть их бывших площадей.
- В 2023-м «Глория Джинс» рассказывала о планах реконструировать 200 точек, увеличив их площадь с 600-800 м² до 1500-2000 м², и за 2024-2025 годы выйти в 60-80 стран через маркетплейсы.
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10 миллиардов прибыли почти, а в сотрудники ищут рабов на ставку 135 рублей в час.
Потом такие ноют в интервью о "критическом недостатке рабочих рук"
https://www.youtube.com/watch?v=PwfcuuL2ung
Было популярное британское телешоу с таким названием, там ещё битлы молодые выступали.
Это переводится как "на старт, внимание, марш". Дохера чего есть с таким названием.
Это же лохмотья. Разве нет?
Есть нормальные вещи, как и везде что-то норм, что-то нет
Лахмоться у тебя между ног, а это товар👌
И что же ты забыл у меня между ног?
Нет и никогда не были. С O'stin или Collins ты, наверное, перерутал.
А производство будет?
Развитие бренда, молодцы. Цены поднимут, конечно?
Было бы неплохо оставить их на уровне цен самой Глории Джинз
Глория не плохая продукция за свои деньги
Вот это Глория поднялась
Фу, как не патриотично и вообще тянет на чего-нибудь... Мне было бы стыдно такое делать! Вот.