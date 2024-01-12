День 688: ФАС рассмотрит жалобы на введённые банками ограничения по выдаче льготной ипотеки Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 12 января: доллар — 88,78 рубля (на 61 копейку меньше, чем 11 января), евро — 97,54 рубля (на 33 копейки меньше).
Euroclear ожидает резкого сокращения числа новых исков к нему в России после запрета взыскивать активы со спецсчетов типа «С» и типа «И», где хранятся в том числе средства депозитария. Об этом его представитель заявил в ходе заседания Арбитражного суда Москвы по иску ООО «М-инвест».
Какие есть проблемы и трудности
В ФАС поступили жалобы на банки, которые вводят ограничения на выдачу льготной ипотеки и комиссии для застройщиков, пишут «Известия» и ТАСС. В службе уточнили, что рассмотрят в их «установленном порядке» — но не рассказали, что именно жалуется на новую практику. «Сбербанк», ВТБ и «Альфа-банк» в январе 2024 года заявили, что будут оформлять ипотеку только на жильё, купленное у их партнёров.
Высшие учебные заведения анонсировали увеличение стоимости платного образования на новый учебный год на 10-12%, сообщили «Известиям» в Ассоциации негосударственных вузов России.
Контекст
Россияне в 2023 году чаще всего скачивали в магазинах Google Play и App Store VPN-сервисы, а топ самых популярных приложений по скачиваниям возглавил Wildberries, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные data.ai. Их подтверждают в Sensor Tower. Категория VPN-сервисов в России выросла на 3%, до 160 млн скачиваний. В топ-20 скачиваемых приложений вошли Planet VPN, VPN by Stolitomson VPN и VPN Master.
В январе 2024 года ЦБ вернулся к операциям на внутреннем валютном рынке. С 15 по 31 января регулятор ежедневно будет продавать юани из Фонда национального благосостояния на сумму 16,7 млрд рублей, а с 1 по 6 февраля — на 15,9 млрд рублей, следует из расчётов «Ведомостей» на основе данных ЦБ и Минфина. Такой приток валюты на рынок окажет умеренную, но всё же заметную поддержку рублю, считают эксперты.
Россия с 17 декабря 2023 года прекратила действие соглашения с Украиной о международном автомобильном сообщении, заявил МИД России. В договоре шла речь о регулярных и нерегулярных перевозках пассажиров автобусами, включая туристов, а также перевозках грузов автотранспортными средствами.
Банки начали менять параметры выдачи льготной ипотеки — они согласны выдавать её заёмщикам «от партнёров», чтобы получать от застройщиков комиссионные. Девелоперы против и предупреждают о росте цен на жильё. Что это значит для покупателей квартир — в материале РБК.
Товарооборот России и Китая в 2023 году вырос на 26,3%, до рекордных $240,11 млрд, сообщила китайская таможня. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 46,9%, до $110,97 млрд, импорт российских товаров — на 12,7%, до $129,14 млрд.
В 2023 году снижение объёмов экспорта российских ИТ-решений (без учёта оборудования) ускорилось. Если по итогам 2022 года оно, по данным ЦБ, составило 19,3%, до $5,8 млрд, то в 2023-м сегмент уже упал на 44-47%, до $3,1-3,3 млрд, подсчитали для «Коммерсанта» аналитики компании «Яков и партнёры».
Новости предыдущего дня, 11 января — здесь.
ФАС строго посмотрит на банки, банки сделают вид что прогибаются, ФАС отвернётся и снова всё в порядке.
Все вопросы будут решены в сауне или банке, под всоп 7 летний
Или в банковской сауне (-:
по сути банки правы. этот продукт им не интересен. вводятся заградительные условия.
"компании партнеры" имеют бизнес с банком и в рамках этого бизнеса для них более мягкие условия, что естественно.
Это как сказать "РЖД правы, что перевозят людей в скотовозках, этот продукт им неинтересен" или "Больницы правы, что лечат бесплатных пациентов "наотвали", этот продукт им неинтересен". У этого продукта есть социальная значимость, т.е. извлечение финансовой выгоды не должно ставиться во главу угла. Государство должно... а, хотя что это я.
чувак, ты путаешь базовые понятия.
есть естественные монополии, коей является РЖД и за что обильно финансируется государством. и да ржд в край охамели с ценами на билеты (дороже чем на самолет)
Лечение далеко не бесплатно, ты 6+2% от зарплаты конкретно на лечение отчисляешь
кредит не является социально значимой услугой тем более на хату в москве
Кредит на айфон нет, а вот потребность в жилище - базовая
¯\_(ツ)_/¯
аренда жилья или комната в квартире мамы и папы не под запретом.
Популярно объясняем на VC, почему каждая новость это плохо и ужасно. День 688. 😂
Да я тоже в росте цен и отключениях света и тепла только хорошее вижу, не знаю, кому там что не нравится...
Что бы ни произошло, а рост цен «опережающими темпами» россиянам гарантирован.
"Девелоперы против и предупреждают о росте цен на жилье"
Набираю адептов в Церковь вечно растущих цен на недвижимость (ЦВРЦН). Веруй в святой бетон и крепчайшую арматуру его!
А представляете ФАС назначит Сберу, ВТБ, ПИКу и Самолету оборотные штрафы в млрд. рублей?
АХАХАХ, БРЕД КАКОЙ-ТО
А что, ФАС умеет действовать жёстко. Могут и 50.000 руб. взыскать.
Тоже россияне виноваты: много слишком зарабатывают, совсем страх потеряли.
А зачем учиться в большинстве из негосударственных вузов (они же "фабрики по выдаче дипломов"), если точно такой же диплом можно за те же деньги в государственном вузе в рассрочку купить?
Это нефть, газ и... и всё?
Металл
"С 15 по 31 января регулятор ежедневно будет продавать юани из Фонда национального благосостояния"
Кому?
"В 2023 году снижение объёмов экспорта российских ИТ-решений (без учёта оборудования) ускорилось."
У нас есть ИТ?
Хорошая шутка