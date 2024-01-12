Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 января: доллар — 88,78 рубля (на 61 копейку меньше, чем 11 января), евро — 97,54 рубля (на 33 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:53 мск: доллар — 88,51 рубля, евро — 97,26 рубля.

Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 88,51 рубля, евро — 97,27 рубля.

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Euroclear ожидает резкого сокращения числа новых исков к нему в России после запрета взыскивать активы со спецсчетов типа «С» и типа «И», где хранятся в том числе средства депозитария. Об этом его представитель заявил в ходе заседания Арбитражного суда Москвы по иску ООО «М-инвест».

Какие есть проблемы и трудности

В ФАС поступили жалобы на банки, которые вводят ограничения на выдачу льготной ипотеки и комиссии для застройщиков, пишут «Известия» и ТАСС. В службе уточнили, что рассмотрят в их «установленном порядке» — но не рассказали, что именно жалуется на новую практику. «Сбербанк», ВТБ и «Альфа-банк» в январе 2024 года заявили, что будут оформлять ипотеку только на жильё, купленное у их партнёров.

Высшие учебные заведения анонсировали увеличение стоимости платного образования на новый учебный год на 10-12%, сообщили «Известиям» в Ассоциации негосударственных вузов России.

Контекст

Россияне в 2023 году чаще всего скачивали в магазинах Google Play и App Store VPN-сервисы, а топ самых популярных приложений по скачиваниям возглавил Wildberries, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные data.ai. Их подтверждают в Sensor Tower. Категория VPN-сервисов в России выросла на 3%, до 160 млн скачиваний. В топ-20 скачиваемых приложений вошли Planet VPN, VPN by Stolitomson VPN и VPN Master.

В январе 2024 года ЦБ вернулся к операциям на внутреннем валютном рынке. С 15 по 31 января регулятор ежедневно будет продавать юани из Фонда национального благосостояния на сумму 16,7 млрд рублей, а с 1 по 6 февраля — на 15,9 млрд рублей, следует из расчётов «Ведомостей» на основе данных ЦБ и Минфина. Такой приток валюты на рынок окажет умеренную, но всё же заметную поддержку рублю, считают эксперты.

Россия с 17 декабря 2023 года прекратила действие соглашения с Украиной о международном автомобильном сообщении, заявил МИД России. В договоре шла речь о регулярных и нерегулярных перевозках пассажиров автобусами, включая туристов, а также перевозках грузов автотранспортными средствами.

Банки начали менять параметры выдачи льготной ипотеки — они согласны выдавать её заёмщикам «от партнёров», чтобы получать от застройщиков комиссионные. Девелоперы против и предупреждают о росте цен на жильё. Что это значит для покупателей квартир — в материале РБК.

Товарооборот России и Китая в 2023 году вырос на 26,3%, до рекордных $240,11 млрд, сообщила китайская таможня. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 46,9%, до $110,97 млрд, импорт российских товаров — на 12,7%, до $129,14 млрд.

В 2023 году снижение объёмов экспорта российских ИТ-решений (без учёта оборудования) ускорилось. Если по итогам 2022 года оно, по данным ЦБ, составило 19,3%, до $5,8 млрд, то в 2023-м сегмент уже упал на 44-47%, до $3,1-3,3 млрд, подсчитали для «Коммерсанта» аналитики компании «Яков и партнёры».

Новости предыдущего дня, 11 января — здесь.