Количество частных инвесторов на Мосбирже выросло на 6,7 млн человек за год — почти до 30 млн Статьи редакции
Они вложили в ценные бумаги более 1,1 трлн рублей в 2023 году.
- Количество физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже выросло на 6,7 млн за 2023 год и достигло 29,7 млн, сообщила площадка. Они открыли более 52,4 млн счетов (за год рост на 14 млн). Для сравнения, на февраль 2021 года на бирже было 10 млн частных инвесторов.
- При этом в 2023 году в среднем 3 млн человек ежемесячно заключали сделки на фондовом рынке Мосбиржи (2,2 млн в 2022-м). Доля частных инвесторов в объёме торгов акциями в среднем составила 79%, облигациями — 32%, на спот-рынке валюты — 18%, на срочном рынке — 65%.
Количество индивидуальных инвестиционных счетов за 2023 год увеличилось на 649,2 тысячи, до 5,8 млн. Оборот по ИИС за этот период составил 2,5 трлн рублей.
- Всего за год частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже более 1,1 трлн рублей: 178,1 млрд рублей в акции, 215,4 млрд в биржевые фонды и 715 млрд в облигации (72% — в корпоративные, 28% — в ОФЗ и региональные облигации).
- В декабре 2023-го самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» (30% и 7,3% соответственно), акции «Газпрома» (15,4%), «Лукойла» (13,8%), «Яндекса» (6,4%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6,4%), акции «Норникеля» (6,4%), «Роснефти» (6,1%), «Магнита» (4,3%) и «Татнефти» (4%).
- Инвесторов при текущем курсе всё так же не привлекает покупка валюты и они ищут другие способы сбережений, в частности, на рынке акций, отмечал в сентябре 2023 года руководитель департамента инвестаналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров в разговоре с «Ведомостями».
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Глупцы. Им сначала надо на виртуальных деньгах попробовать. Например в моем боте https://t.me/InvestingIsEasyBot . А потом уже реальные деньги терять.
Можно инвестировать в говно?
Ну навоз и перегной всегда в цене.
не можно, а даже нужно!!
Найс подсуетился. Без рофлов кстати
В стране 80% нищих, но все мамкины инвесторы)))
Нищий?
А этого никого не волнует, самое главное что инвесторы есть
Не нищий, а инвестор в сфере производства продуктов питания
А почему нет? Закинул последний косарь и дальше сидишь и тешишь себя, что не фигней какой занимаешься, а являешься квалифицированным инвестором
Это одна из тех новостей, которые вроде и хорошие, но когда разбираешься в причинах такого роста, то все не так однозачно?
С нуля легко бурно расти :)
А, что там с причинами?
некуда деваться
По ходу дела на Мосбирже как в Яндексе: процентов 88 от общего числа - боты. Кек.
Те самые боты-инвесторы?
Нет, просто там большинство пустых счетов или мизерным депозитом
Зато как звучит на статистике
Ну да. У кого-то там триллион, у 99 человек 10 рублей. А в среднем 100 миллионеров. Думаю примерно так владеет информацией правительство.
- Папа, а почему у нас нет мозга?
- А ни у кого нету!
ну и отлично чем больше инвесторов тем лучше
Ну конечно, индекс за год на 50% вырос, всем такая доходность кажется привлекательной)
Я не особо запариваясь, покупал в основном голубые фишки, за 2023 год нарастил портфель на 52% :) Хотя по инвестициями не то, чтобы ас — покупаю только в долгосрок. За 2022 только +10% получилось сделать правда
на чем в 22 можно было сделать плюс? там же все рухнуло. шортили что-ли