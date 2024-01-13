Аналитики Bloomberg составили список наиболее любопытных проектов, торгующихся на фондовых биржах.

Аналитики исследовательской группы Bloomberg Intelligence регулярно следят за рыночными показателями около 2000 компаний из десятков индустрий. К январю 2024 года они подготовили традиционный список из 50 организаций, за акциями которых стоит следить в течение года.

Информационные технологии

Рыночная капитализация*: $227 млрд.

$227 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +5%.

*Здесь и далее — на основе данных, собранных исследователями Bloomberg 20 декабря 2023 года.

Поставщику консалтинговых услуг для ИТ-фирм должно помочь повсеместное внедрение ИИ-инициатив, которые зачастую требуют перестройки внутренних процессов. И хотя компании пока не спешат растрачивать бюджеты, во второй половине 2024-го уровень вложений, в частности в облачные решения, должен восстановиться.

Рыночная капитализация: $275 млрд.

$275 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +12%.

Новые функции с использованием генеративных нейросетей могут стать обоснованием для повышения цен на продукты Adobe, повысить рабочую продуктивность их пользователей и привлечь внимание обывателей к ПО вроде Photoshop, Illustrator и Premiere Pro.

Рыночная капитализация: $1,7 трлн.

$1,7 трлн. Прогноз по росту выручки за год: +11%.

Интеграция чат-бота Bard в Google положительно сказывается на выручке от рекламы в поисковике, а интерес к ИИ-решениям стимулирует спрос на услуги облачных вычислений. Дополнительные деньги приносит YouTube-подписка для просмотра игр Национальной футбольной лиги США, а сокращение штата должно уменьшить постоянные затраты компании «более чем на $3 млрд».

Рыночная капитализация: $173 млрд.

$173 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +12%.

Американский разработчик ПО для ведения финансовой отчётности, как и многие другие технологические компании, пытается оседлать волну интереса к нейросетям. Компания выпустила собственное ИИ-решение для розничного и корпоративного сегментов, и аналитики Bloomberg полагают, что ей успешно удаётся конвертировать регистрации в платные подписки.

Рыночная капитализация: $5,9 млрд.

$5,9 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +13%.

Разбирательство калифорнийского суда о том, что водителей сервисов такси следует считать полноправными сотрудниками, а не подрядчиками, может принести проблемы сервису Lyft и его конкурентам.

Решение, скорее всего, вынесут во второй половине 2024 года. Если оно будет положительным, расходы компании могут взлететь, что вынудит её сокращать сотрудников и повышать тарифы для пассажиров. Аналитики Bloomberg при этом полагают, что у сервисов такси высокие шансы выиграть дело.

Рыночная капитализация: $9,4 млрд.

$9,4 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +8%.

Последовательный ребрендинг сервиса знакомств Tinder, которым владеет Match Group, релиз еженедельных подписок и улучшенный «анализатор» загруженных для автарки фотографий, вероятно, привлекут больше платящих подписчиков.

Ещё одна платформа компании для знакомств — Hinge — тоже продолжает расширяться (пока в США, но планирует развиваться и на других рынках).

Рыночная капитализация: $50,2 млрд.

$50,2 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +20%.

Тайваньскую полупроводниковую компанию должен ждать прирост выручки, так как спрос на смартфоны увеличивается, как и количество ИИ-приложений и «умных» устройств для дома. Благодаря партнёрству с Meta (запрещена в России) и Nvidia производитель также получит новые возможности на рынках альтернативной и виртуальной реальностей, персональных компьютеров и автопроизводства.

Рыночная капитализация: $27,8 млрд.

$27,8 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +14%.

Партнёрство игровой платформы с Meta (запрещена в России) и, возможно, с Apple обеспечит приток рекламодателей и новой аудитории. Компания также расширяется на рынках образования и онлайн-торговли и с большим успехом привлекает представителей поколения Z, обходя в этом конкурентов среди соцсетей.

Рыночная капитализация: $188 млрд.

$188 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +9%.

Компании стремятся сократить расходы, в том числе на содержание дата-центров, что может обеспечить приток клиентов облачному бизнесу SAP и прирост заказов как минимум на 20% год к году.

Торговля и товары массового потребления

Рыночная капитализация: $1,58 трлн.

$1,58 трлн. Прогноз по росту выручки за год: +12%.

Несмотря на то, что основной продукт Amazon — это маркетплейс, — в 2024 году наибольший прирост ей обеспечит спрос на рекламу и услуги облачных вычислений. С первым поможет повсеместная интеграция ИИ-решений, со вторым — рост онлайн-продаж на маркетплейсе, помимо прочего.

Рыночная капитализация: $27 млрд.

$27 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +15%.

Китайский производитель спортивной одежды и инвентаря стал официальным спонсором спортсменов, которые представят Китай на Олимпийских играх в Париже летом 2024 года, что создаст дополнительные возможности для роста.

Ещё одним положительным катализатором должно стать IPO «дочки» Anta Sports — Amer Sports: она владеет брендами Arc’teryx, Wilson, Salomon и другими.

Рыночная капитализация: $2,1 млрд.

$2,1 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +12%.

Канадский бренд женской одежды расширяется в США, оптимизирует работу складских объектов, чтобы сократить затраты, и привлекает новых клиентов за счёт отдельных успешных торговых линеек, так что в 2024 году должен, по прогнозам аналитиков, превзойти ожидания экспертов.

Рыночная капитализация: $80,9 млрд.

$80,9 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +6%.

Запасы крупнейшего в мире производителя премиальных алкогольных напитков, заготовленные для Северной и Южной Америк, пока превышают спрос: потребители не спешат тратить деньги на фоне замедлившегося роста экономики.

В первой половине 2024 года компания может не оправдать ожиданий по прибыли, но во второй должна восстановиться — эксперты ожидают, что потребители будут меньше пить, но зато выбирать более дорогой алкоголь.

Рыночная капитализация: $53,3 млрд.

$53,3 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +8%.

В 2023 году предложение косметического холдинга в Азии превышало спрос, а продажи в частности на китайском рынке восстанавливались не так быстро, как ожидалось. Во второй половине 2024-го соотношение запасов и спроса должно «нормализоваться», а восстановление мировых турпоездок сможет оказать положительное влияние на выручку.

Рыночная капитализация: $45,5 млрд.

$45,5 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +4%.

По мнению аналитиков, американский производитель напитков и кофейных аппаратов должен увеличить продажи за счёт кофейного сегмента, который приносит ему треть прибыли. После пандемии Covid-19 спрос на подобные продукты просел, если сравнивать его с пандемийными показателями, из-за возвращения в офисы, но в 2024 году должен стабилизироваться.

Финансы

Рыночная капитализация: $39,7 млрд.

$39,7 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +24%.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

В 2023 году нидерландский поставщик платёжных решений для бизнеса сократил долю на рынке и не оправдал прогнозы по выручке, но в 2024-м может исправиться, считают аналитики: в основном за счёт возможности предложить клиентам более выгодные условия для транзакций и тем самым вновь увеличить рыночную долю.

Рыночная капитализация: $88,9 млрд.

$88,9 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +10%.

Если к середине 2024-го Федеральная резервная система США начнёт снижать базовую ставку, то это может сыграть на руку одному из крупнейших банков Саудовской Аравии, пишет Bloomberg: показатель маржинальности кредитной организации должен превысить показатели конкурентов благодаря «развитой франшизе исламского банкинга», через которую она будет привлекать «более дешёвое фондирование».

Рыночная капитализация: $73 млрд.

$73 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +5%.

Стремительный рост процентных ставок помог французской страховой и инвестиционной группе компаний увеличить прибыль в 2023-м, но 2024 год, скорее всего, ознаменуется противоположным трендом — в частности из-за снижающихся ставок и законодательных изменений в бухгалтерском учёте.

Рыночная капитализация : $28,8 млрд.

: $28,8 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +2%.

Помешать росту финансового конгломерата могут снижение рентабельности в секторе британского розничного банкинга, а также сомнения в устойчивости европейских инвестиционных моделей.

Рыночная капитализация: $150 млрд.

$150 млрд. Прогноз по росту выручки за год: -1%.

Кризис на китайском рынке недвижимости может создать проблемы для финансового конгломерата из-за его 40%-ной доли в китайском Bank of Communications, но они, скорее всего, окажутся решаемыми, а возможное списание по активу вряд ли ограничит HSBC в выплатах.

Рыночная капитализация: $221 млрд.

$221 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +5%.

Крупнейший кредитор Китая может столкнуться с трудностями, так как, помимо прочего, кредитует игроков местного рынка недвижимости. Не вселяет оптимизма и то, что экономический рост в стране замедлился.

Стимулирование экономики, скорее всего, будет подразумевать снижение процентных ставок на протяжении более долгого срока, что ограничит рост рентабельности ICBC.

Рыночная капитализация: $48,9 млрд.

$48,9 млрд. Прогноз по росту выручки за год: -2%.

Американский финансовый холдинг пытается нарастить капитал в связи с ужесточившимися требованиями Федеральной резервной системы США к денежным резервам, которые должны быть у банков. Одним из выходов может стать продажа подразделения, которое занимается страхованием. С учётом повышенных процентных ставок вырученные деньги компания могла бы также инвестировать во что-то или выдать как кредит.

Медиа и телеком

Рыночная капитализация: $15,8 млрд.

$15,8 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +1%.

Британской телекоммуникационной компании предстоит адаптироваться к массовым сокращениям, ужесточившейся конкуренции со стороны Vodafone Group и Liberty Global и ожиданиям акционеров — в частности Deutsche Telekom и французского предпринимателя Патрика Драхи. Так как прогнозы рынка по выручке BT чересчур низкие, у компании есть шансы их превзойти.

Рыночная капитализация: $172 млрд.

$172 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +5%.

Стриминговые инициативы компании должны наконец-то сложиться в единое целое как минимум потому, что она получит полный контроль над сервисом Hulu и «финализирует» планы по развитию стриминга спортивных трансляций. Обеспечить стабильность поможет неугасающий интерес к «Диснейлендам» и, судя по всему, верная «стратегия онлайн-развития».

Деньги Полина Лааксо 23.07.2022 семьёй Статьи редакции Парковка у стадиона и попкорн в кино растут в цене быстрее инфляции: почему дорожают выходные с В 1960-х американские рабочие могли и детей в «Диснейленд» отвезти, и новую машину купить. Теперь не каждому по карману даже просто сходить на бейсбол. Сколько теперь нужно работать в США, чтобы заработать на матч, кино и парк аттракционов — в разборе The Hustle. Источник: Chance4Traveller

Рыночная капитализация: $10,7 млрд.

$10,7 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +12%.



Совет директоров французской медиагруппы рассматривает возможность разделить бизнес на три отдельных подразделения — это реклама (Havas), платное телевидение (Canal+) и инвестиции. Реорганизация может не только сказаться на финансовых показателях компании, но также спровоцировать всплеск слияний и приобретений на медиарынке со стороны конкурентов.

Рыночная капитализация: $24,1 млрд.

$24,1 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +29%.

Китайский инвестхолдинг управляет несколькими отелями и казино. Аналитики ожидают, что компания нарастит долю на рынке азартных игр Гонконга с 19% до 21% и превзойдёт прогнозы по выручке за счёт растущего притока платёжеспособной и азартной аудитории.

Недвижимость и строительство

Рыночная капитализация: $600 млн.

$600 млн. Прогноз по росту выручки за год: +7%.



Китайский инвестиционный холдинг оказывает услуги по управлению жилой и коммерческой недвижимостью. Аналитики ожидают роста выручки по итогам года, но затянувшийся кризис в местном секторе недвижимости и падающее количество новых домов могут помешать компании оправдать прогнозы.

Рыночная капитализация: $5,5 млрд.

$5,5 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +5%.

Объёмы домостроительства британской компании упали в 2023 году почти на 40% год к году. Это и общая обеспокоенность состоянием британского рынка недвижимости вызывают у экспертов пессимизм, но аналитики Bloomberg считают, что компания проявит себя лучше благодаря более низким ставкам по ипотеке и запуску новых проектов.

Рыночная капитализация: $30,4 млрд.

$30,4 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +12%.

Крупнейший девелопер Гонконга рискует не выполнить цели по контрактным продажам из-за высоких ипотечных ставок. Просадка в количестве сделок и рентабельности бизнеса может негативно сказаться и на размере дивидендов.

Промышленность

Рыночная капитализация: $2,1 млрд.

$2,1 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +19%.

Английский автопроизводитель может получить рекордную с 2018 года прибыль благодаря продажам новых спортивных моделей Vantage 12, Valkyrie и DB12, подросшего спроса на SUV-автомобили и хорошим показателям на F1.

Гонщики Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл. Источник: Aston Martin

Рыночная капитализация: $75,1 млрд.

$75,1 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +28%.

Положительное влияние на продажи китайского автоконгломерата окажут растущий экспорт и развитие премиальной линейки транспортных средств. А выстоять в конкурентной борьбе помогут создание новых источников выручки и расширение на рынке аккумуляторов и полупроводников.

Рыночная капитализация: $25,4 млрд.

$25,4 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +16%.

Японская корпорация занимается производством режущих инструментов и оборудования для разных индустрий, в основном — для полупроводниковой. Обеспечить приток выручки должен интерес к ИИ, для развития которого нужно больше чипов, а также растущие продажи на рынке электрических транспортных средств.

Истории 21.06.2019 Слушать компании Статьи редакции «Переговорка за $100 в час помогает сконцентрироваться»: японская Disco научила сотрудников платить за всё в В корпорации всё строится на торговых отношениях: не важно, хочет ли работник новый стол или подмену вечером. Приложение Disco Bloomberg Businessweek

Рыночная капитализация : $69,2 млрд.

: $69,2 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +7%.

На руку американскому производителю военной и аэрокосмической техники продолжит играть сохраняющееся геополитическое напряжение в Европе и Азии, полагают аналитики Bloomberg.

Энергетика, коммунальные услуги, сырьё

Рыночная капитализация: $41,3 млрд.

$41,3 млрд. Прогноз по росту выручки за год: -11%.

Американская компания по производству и транспортировке сжиженного природного газа. По мнению аналитиков Bloomberg, прогнозы рыночных экспертов слишком пессимистичны. Да, операционная прибыль, вероятно, упадёт из-за падения цен на энергоресурсы, но объёмы газа, которые Cheniere должна экспортировать в 2024 году, уже распределены по долгосрочным контрактам, что должно обеспечить компании относительную стабильность.

Рыночная капитализация: $7,6 млрд.

$7,6 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +7%.

Китайский холдинг, занимающийся распределением и сбытом чистой энергии и управлением газопроводной инфраструктуры. «Добро» китайских властей на повышение тарифов на газ, скорее всего, поможет компании увеличить свою прибыльность.

Рыночная капитализация: $412 млрд.

$412 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +1%.

Покупка нефтегазовой Pioneer Natural Resources поможет одной из крупнейших компаний на рынке стать ключевым игроком в регионе Пермского бассейна в Северной Америке, крупнейшем нефтяном месторождении в США.

Рыночная капитализация: $18,4 млрд.

$18,4 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +31%.

Американский производитель и поставщик солнечных батарей, оборудования и сопутствующих услуг для электростанций масштабирует производственные мощности и вряд ли пострадает от падающих цен на солнечные панели или растущей конкуренции, поскольку уже заключил достаточно контрактов по ценам выше рыночных вплоть до 2026 года.

Рыночная капитализация: $73 млрд.

$73 млрд. Прогноз по росту выручки за год: 0%.

Швейцарский поставщик сырьевых товаров и редкоземельных материалов выкупит у канадской Teck Resources подразделение по добыче коксующегося угля. В планах объединить его с собственными операциями и затем выделить в самостоятельную компанию, которая сделает портфолио Glencore ещё более привлекательным для инвесторов.

Рыночная капитализация: $4,2 млрд.

$4,2 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +17%.

Производитель платины из ЮАР рискует не оправдать прогнозы аналитиков из-за снизившихся цен на драгоценные металлы. Спрос на платину со стороны автопроизводителей для разработки каталитических конвертеров тоже сокращается из-за всё более активного перехода компаний на электромобили.

Рыночная капитализация : $9,4 млрд.

: $9,4 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +14%.

Приобретение транспортной компанией Knight-Swift отраслевого игрока Xpress должно окупиться и приблизить её к достижению одной из основных целей — стать по истине национальным перевозчиком. К тому же она расширяется на рынке транспортировки не только полногрузных, но и средних контейнеров.

Рыночная капитализация: $5,7 млрд.

$5,7 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +5%.

Американская MasTec в основном занимается инфраструктурными проектами в энергетической, транспортной и других областях: проектирует, строит, обслуживает. Она не особо преуспела в своих попытках переключиться с нефтегазовых проектов и столкнулась с некоторыми трудностями в отрасли устойчивой энергетики, но в 2024 году может превзойти прогнозы благодаря сокращению закредитованности и снижению процентных ставок.

Рыночная капитализация: $65,8 млрд.

$65,8 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +5%.

Решение нефтехимического конгломерата из Саудовской Аравии продать сталелитейное подразделение, чтобы сфокусироваться исключительно на нефтехимических продуктах — своём основном направлении, — позволит ему нарастить прибыль на фоне восстановления мировой экономики во второй половине 2024 года.

У компании также есть преимущество перед конкурентами — это доступ к дешёвому газу.

Рыночная капитализация: $50,5 млрд.

$50,5 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +10%.

Швейцарская химическая компания сможет превзойти прогнозы аналитиков, если сумеет эффективно использовать активы выкупленного в 2023 году немецкого поставщика химикатов для строительства MBCC Group. У него достойная линейка «специализированных продуктов» и крепкая позиция на рынках Японии, Индии и Саудовской Аравии, пишет Bloomberg.

Рыночная капитализация: $148 млрд.

$148 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +4%.

Владеет одной из крупнейших сетей железных дорог в США. Назначение нового исполнительного директора даёт надежду, что компания усилит безопасность и увеличит рыночную долю. Аналитики допускают, что руководитель также постарается сократить накладные расходы — это поможет оператору превзойти прогнозы.

Медицина

Рыночная капитализация: $19,8 млрд.

$19,8 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +23%.

Противораковый препарат Brukinsa китайского биотеха BeiGene должен принести компании «многомиллиардные» продажи, считают аналитики. Пока 75% выручки приходится на покупателей из США, но успех BeiGene на рынке лекарств для онкобольных и разработки других медикаментов наверняка помогут ей увеличить долю и на домашней территории.

Рыночная капитализация: $81,8 млрд.

$81,8 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +8%.

Производит медицинское оборудование и расходные материалы для хирургов. Прирост в продажах американской компании помогут обеспечить системы для аблации импульсным полем Farapulse и сердечные имплантаты Watchman для предотвращения инсульта.

Рыночная капитализация: $550 млрд.

$550 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +16%.

Продажи нового препарата Eli Lilly от ожирения под торговой маркой Zepbound должны ускориться благодаря общему оживлению на рынке похудения в США, более полным данным об эффективности средства и относительно доступной цене. Позже наверняка сформируется спрос и со стороны европейцев — как только препарат одобрят местные регуляторы.

Рыночная капитализация: $72 млрд.

$72 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +5%.

Сеть больниц в США, скорее всего, столкнётся с сокращением операционной рентабельности из-за непропорционального роста расходов против выручки, в целом нестабильной экономической ситуации, а также колеблющегося спроса, например, на плановые, то есть не неотложные операции и процедуры.

Рыночная капитализация: $452 млрд.

$452 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +22%.

Одобрение регуляторами США и ЕС медицинского препарата для борьбы с ожирением Wegovy фармацевтической компании Novo Nordisk должно помочь ей увеличить долю на рынке.

Рыночная капитализация : $4,4 млрд.

: $4,4 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +2%.

Американская Stericycle специализируется на сборе и утилизации медотходов. По мнению аналитиков, выручка компании, скорее всего, разочарует. На это указывают сократившееся количество заказов на вывоз отходов и низкие цены на резанную бумагу, которую компания продаёт.