50 компаний, за акциями которых стоит следить в 2024 году Статьи редакции
Аналитики Bloomberg составили список наиболее любопытных проектов, торгующихся на фондовых биржах.
Аналитики исследовательской группы Bloomberg Intelligence регулярно следят за рыночными показателями около 2000 компаний из десятков индустрий. К январю 2024 года они подготовили традиционный список из 50 организаций, за акциями которых стоит следить в течение года.
Информационные технологии
- Рыночная капитализация*: $227 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +5%.
*Здесь и далее — на основе данных, собранных исследователями Bloomberg 20 декабря 2023 года.
Поставщику консалтинговых услуг для ИТ-фирм должно помочь повсеместное внедрение ИИ-инициатив, которые зачастую требуют перестройки внутренних процессов. И хотя компании пока не спешат растрачивать бюджеты, во второй половине 2024-го уровень вложений, в частности в облачные решения, должен восстановиться.
- Рыночная капитализация: $275 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +12%.
Новые функции с использованием генеративных нейросетей могут стать обоснованием для повышения цен на продукты Adobe, повысить рабочую продуктивность их пользователей и привлечь внимание обывателей к ПО вроде Photoshop, Illustrator и Premiere Pro.
- Рыночная капитализация: $1,7 трлн.
- Прогноз по росту выручки за год: +11%.
Интеграция чат-бота Bard в Google положительно сказывается на выручке от рекламы в поисковике, а интерес к ИИ-решениям стимулирует спрос на услуги облачных вычислений. Дополнительные деньги приносит YouTube-подписка для просмотра игр Национальной футбольной лиги США, а сокращение штата должно уменьшить постоянные затраты компании «более чем на $3 млрд».
- Рыночная капитализация: $173 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +12%.
Американский разработчик ПО для ведения финансовой отчётности, как и многие другие технологические компании, пытается оседлать волну интереса к нейросетям. Компания выпустила собственное ИИ-решение для розничного и корпоративного сегментов, и аналитики Bloomberg полагают, что ей успешно удаётся конвертировать регистрации в платные подписки.
- Рыночная капитализация: $5,9 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +13%.
Разбирательство калифорнийского суда о том, что водителей сервисов такси следует считать полноправными сотрудниками, а не подрядчиками, может принести проблемы сервису Lyft и его конкурентам.
Решение, скорее всего, вынесут во второй половине 2024 года. Если оно будет положительным, расходы компании могут взлететь, что вынудит её сокращать сотрудников и повышать тарифы для пассажиров. Аналитики Bloomberg при этом полагают, что у сервисов такси высокие шансы выиграть дело.
- Рыночная капитализация: $9,4 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +8%.
Последовательный ребрендинг сервиса знакомств Tinder, которым владеет Match Group, релиз еженедельных подписок и улучшенный «анализатор» загруженных для автарки фотографий, вероятно, привлекут больше платящих подписчиков.
Ещё одна платформа компании для знакомств — Hinge — тоже продолжает расширяться (пока в США, но планирует развиваться и на других рынках).
- Рыночная капитализация: $50,2 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +20%.
Тайваньскую полупроводниковую компанию должен ждать прирост выручки, так как спрос на смартфоны увеличивается, как и количество ИИ-приложений и «умных» устройств для дома. Благодаря партнёрству с Meta (запрещена в России) и Nvidia производитель также получит новые возможности на рынках альтернативной и виртуальной реальностей, персональных компьютеров и автопроизводства.
- Рыночная капитализация: $27,8 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +14%.
Партнёрство игровой платформы с Meta (запрещена в России) и, возможно, с Apple обеспечит приток рекламодателей и новой аудитории. Компания также расширяется на рынках образования и онлайн-торговли и с большим успехом привлекает представителей поколения Z, обходя в этом конкурентов среди соцсетей.
- Рыночная капитализация: $188 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +9%.
Компании стремятся сократить расходы, в том числе на содержание дата-центров, что может обеспечить приток клиентов облачному бизнесу SAP и прирост заказов как минимум на 20% год к году.
Торговля и товары массового потребления
- Рыночная капитализация: $1,58 трлн.
- Прогноз по росту выручки за год: +12%.
Несмотря на то, что основной продукт Amazon — это маркетплейс, — в 2024 году наибольший прирост ей обеспечит спрос на рекламу и услуги облачных вычислений. С первым поможет повсеместная интеграция ИИ-решений, со вторым — рост онлайн-продаж на маркетплейсе, помимо прочего.
- Рыночная капитализация: $27 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +15%.
Китайский производитель спортивной одежды и инвентаря стал официальным спонсором спортсменов, которые представят Китай на Олимпийских играх в Париже летом 2024 года, что создаст дополнительные возможности для роста.
Ещё одним положительным катализатором должно стать IPO «дочки» Anta Sports — Amer Sports: она владеет брендами Arc’teryx, Wilson, Salomon и другими.
- Рыночная капитализация: $2,1 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +12%.
Канадский бренд женской одежды расширяется в США, оптимизирует работу складских объектов, чтобы сократить затраты, и привлекает новых клиентов за счёт отдельных успешных торговых линеек, так что в 2024 году должен, по прогнозам аналитиков, превзойти ожидания экспертов.
- Рыночная капитализация: $80,9 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +6%.
Запасы крупнейшего в мире производителя премиальных алкогольных напитков, заготовленные для Северной и Южной Америк, пока превышают спрос: потребители не спешат тратить деньги на фоне замедлившегося роста экономики.
В первой половине 2024 года компания может не оправдать ожиданий по прибыли, но во второй должна восстановиться — эксперты ожидают, что потребители будут меньше пить, но зато выбирать более дорогой алкоголь.
- Рыночная капитализация: $53,3 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +8%.
В 2023 году предложение косметического холдинга в Азии превышало спрос, а продажи в частности на китайском рынке восстанавливались не так быстро, как ожидалось. Во второй половине 2024-го соотношение запасов и спроса должно «нормализоваться», а восстановление мировых турпоездок сможет оказать положительное влияние на выручку.
- Рыночная капитализация: $45,5 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +4%.
По мнению аналитиков, американский производитель напитков и кофейных аппаратов должен увеличить продажи за счёт кофейного сегмента, который приносит ему треть прибыли. После пандемии Covid-19 спрос на подобные продукты просел, если сравнивать его с пандемийными показателями, из-за возвращения в офисы, но в 2024 году должен стабилизироваться.
Финансы
- Рыночная капитализация: $39,7 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +24%.
В 2023 году нидерландский поставщик платёжных решений для бизнеса сократил долю на рынке и не оправдал прогнозы по выручке, но в 2024-м может исправиться, считают аналитики: в основном за счёт возможности предложить клиентам более выгодные условия для транзакций и тем самым вновь увеличить рыночную долю.
- Рыночная капитализация: $88,9 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +10%.
Если к середине 2024-го Федеральная резервная система США начнёт снижать базовую ставку, то это может сыграть на руку одному из крупнейших банков Саудовской Аравии, пишет Bloomberg: показатель маржинальности кредитной организации должен превысить показатели конкурентов благодаря «развитой франшизе исламского банкинга», через которую она будет привлекать «более дешёвое фондирование».
- Рыночная капитализация: $73 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +5%.
Стремительный рост процентных ставок помог французской страховой и инвестиционной группе компаний увеличить прибыль в 2023-м, но 2024 год, скорее всего, ознаменуется противоположным трендом — в частности из-за снижающихся ставок и законодательных изменений в бухгалтерском учёте.
- Рыночная капитализация: $28,8 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +2%.
Помешать росту финансового конгломерата могут снижение рентабельности в секторе британского розничного банкинга, а также сомнения в устойчивости европейских инвестиционных моделей.
- Рыночная капитализация: $150 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: -1%.
Кризис на китайском рынке недвижимости может создать проблемы для финансового конгломерата из-за его 40%-ной доли в китайском Bank of Communications, но они, скорее всего, окажутся решаемыми, а возможное списание по активу вряд ли ограничит HSBC в выплатах.
- Рыночная капитализация: $221 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +5%.
Крупнейший кредитор Китая может столкнуться с трудностями, так как, помимо прочего, кредитует игроков местного рынка недвижимости. Не вселяет оптимизма и то, что экономический рост в стране замедлился.
Стимулирование экономики, скорее всего, будет подразумевать снижение процентных ставок на протяжении более долгого срока, что ограничит рост рентабельности ICBC.
- Рыночная капитализация: $48,9 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: -2%.
Американский финансовый холдинг пытается нарастить капитал в связи с ужесточившимися требованиями Федеральной резервной системы США к денежным резервам, которые должны быть у банков. Одним из выходов может стать продажа подразделения, которое занимается страхованием. С учётом повышенных процентных ставок вырученные деньги компания могла бы также инвестировать во что-то или выдать как кредит.
Медиа и телеком
- Рыночная капитализация: $15,8 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +1%.
Британской телекоммуникационной компании предстоит адаптироваться к массовым сокращениям, ужесточившейся конкуренции со стороны Vodafone Group и Liberty Global и ожиданиям акционеров — в частности Deutsche Telekom и французского предпринимателя Патрика Драхи. Так как прогнозы рынка по выручке BT чересчур низкие, у компании есть шансы их превзойти.
- Рыночная капитализация: $172 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +5%.
Стриминговые инициативы компании должны наконец-то сложиться в единое целое как минимум потому, что она получит полный контроль над сервисом Hulu и «финализирует» планы по развитию стриминга спортивных трансляций. Обеспечить стабильность поможет неугасающий интерес к «Диснейлендам» и, судя по всему, верная «стратегия онлайн-развития».
- Рыночная капитализация: $10,7 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +12%.
Совет директоров французской медиагруппы рассматривает возможность разделить бизнес на три отдельных подразделения — это реклама (Havas), платное телевидение (Canal+) и инвестиции. Реорганизация может не только сказаться на финансовых показателях компании, но также спровоцировать всплеск слияний и приобретений на медиарынке со стороны конкурентов.
- Рыночная капитализация: $24,1 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +29%.
Китайский инвестхолдинг управляет несколькими отелями и казино. Аналитики ожидают, что компания нарастит долю на рынке азартных игр Гонконга с 19% до 21% и превзойдёт прогнозы по выручке за счёт растущего притока платёжеспособной и азартной аудитории.
Недвижимость и строительство
- Рыночная капитализация: $600 млн.
- Прогноз по росту выручки за год: +7%.
Китайский инвестиционный холдинг оказывает услуги по управлению жилой и коммерческой недвижимостью. Аналитики ожидают роста выручки по итогам года, но затянувшийся кризис в местном секторе недвижимости и падающее количество новых домов могут помешать компании оправдать прогнозы.
- Рыночная капитализация: $5,5 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +5%.
Объёмы домостроительства британской компании упали в 2023 году почти на 40% год к году. Это и общая обеспокоенность состоянием британского рынка недвижимости вызывают у экспертов пессимизм, но аналитики Bloomberg считают, что компания проявит себя лучше благодаря более низким ставкам по ипотеке и запуску новых проектов.
- Рыночная капитализация: $30,4 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +12%.
Крупнейший девелопер Гонконга рискует не выполнить цели по контрактным продажам из-за высоких ипотечных ставок. Просадка в количестве сделок и рентабельности бизнеса может негативно сказаться и на размере дивидендов.
Промышленность
- Рыночная капитализация: $2,1 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +19%.
Английский автопроизводитель может получить рекордную с 2018 года прибыль благодаря продажам новых спортивных моделей Vantage 12, Valkyrie и DB12, подросшего спроса на SUV-автомобили и хорошим показателям на F1.
- Рыночная капитализация: $75,1 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +28%.
Положительное влияние на продажи китайского автоконгломерата окажут растущий экспорт и развитие премиальной линейки транспортных средств. А выстоять в конкурентной борьбе помогут создание новых источников выручки и расширение на рынке аккумуляторов и полупроводников.
- Рыночная капитализация: $25,4 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +16%.
Японская корпорация занимается производством режущих инструментов и оборудования для разных индустрий, в основном — для полупроводниковой. Обеспечить приток выручки должен интерес к ИИ, для развития которого нужно больше чипов, а также растущие продажи на рынке электрических транспортных средств.
- Рыночная капитализация: $69,2 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +7%.
На руку американскому производителю военной и аэрокосмической техники продолжит играть сохраняющееся геополитическое напряжение в Европе и Азии, полагают аналитики Bloomberg.
Энергетика, коммунальные услуги, сырьё
- Рыночная капитализация: $41,3 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: -11%.
Американская компания по производству и транспортировке сжиженного природного газа. По мнению аналитиков Bloomberg, прогнозы рыночных экспертов слишком пессимистичны. Да, операционная прибыль, вероятно, упадёт из-за падения цен на энергоресурсы, но объёмы газа, которые Cheniere должна экспортировать в 2024 году, уже распределены по долгосрочным контрактам, что должно обеспечить компании относительную стабильность.
- Рыночная капитализация: $7,6 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +7%.
Китайский холдинг, занимающийся распределением и сбытом чистой энергии и управлением газопроводной инфраструктуры. «Добро» китайских властей на повышение тарифов на газ, скорее всего, поможет компании увеличить свою прибыльность.
- Рыночная капитализация: $412 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +1%.
Покупка нефтегазовой Pioneer Natural Resources поможет одной из крупнейших компаний на рынке стать ключевым игроком в регионе Пермского бассейна в Северной Америке, крупнейшем нефтяном месторождении в США.
- Рыночная капитализация: $18,4 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +31%.
Американский производитель и поставщик солнечных батарей, оборудования и сопутствующих услуг для электростанций масштабирует производственные мощности и вряд ли пострадает от падающих цен на солнечные панели или растущей конкуренции, поскольку уже заключил достаточно контрактов по ценам выше рыночных вплоть до 2026 года.
- Рыночная капитализация: $73 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: 0%.
Швейцарский поставщик сырьевых товаров и редкоземельных материалов выкупит у канадской Teck Resources подразделение по добыче коксующегося угля. В планах объединить его с собственными операциями и затем выделить в самостоятельную компанию, которая сделает портфолио Glencore ещё более привлекательным для инвесторов.
- Рыночная капитализация: $4,2 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +17%.
Производитель платины из ЮАР рискует не оправдать прогнозы аналитиков из-за снизившихся цен на драгоценные металлы. Спрос на платину со стороны автопроизводителей для разработки каталитических конвертеров тоже сокращается из-за всё более активного перехода компаний на электромобили.
- Рыночная капитализация: $9,4 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +14%.
Приобретение транспортной компанией Knight-Swift отраслевого игрока Xpress должно окупиться и приблизить её к достижению одной из основных целей — стать по истине национальным перевозчиком. К тому же она расширяется на рынке транспортировки не только полногрузных, но и средних контейнеров.
- Рыночная капитализация: $5,7 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +5%.
Американская MasTec в основном занимается инфраструктурными проектами в энергетической, транспортной и других областях: проектирует, строит, обслуживает. Она не особо преуспела в своих попытках переключиться с нефтегазовых проектов и столкнулась с некоторыми трудностями в отрасли устойчивой энергетики, но в 2024 году может превзойти прогнозы благодаря сокращению закредитованности и снижению процентных ставок.
- Рыночная капитализация: $65,8 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +5%.
Решение нефтехимического конгломерата из Саудовской Аравии продать сталелитейное подразделение, чтобы сфокусироваться исключительно на нефтехимических продуктах — своём основном направлении, — позволит ему нарастить прибыль на фоне восстановления мировой экономики во второй половине 2024 года.
У компании также есть преимущество перед конкурентами — это доступ к дешёвому газу.
- Рыночная капитализация: $50,5 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +10%.
Швейцарская химическая компания сможет превзойти прогнозы аналитиков, если сумеет эффективно использовать активы выкупленного в 2023 году немецкого поставщика химикатов для строительства MBCC Group. У него достойная линейка «специализированных продуктов» и крепкая позиция на рынках Японии, Индии и Саудовской Аравии, пишет Bloomberg.
- Рыночная капитализация: $148 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +4%.
Владеет одной из крупнейших сетей железных дорог в США. Назначение нового исполнительного директора даёт надежду, что компания усилит безопасность и увеличит рыночную долю. Аналитики допускают, что руководитель также постарается сократить накладные расходы — это поможет оператору превзойти прогнозы.
Медицина
- Рыночная капитализация: $19,8 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +23%.
Противораковый препарат Brukinsa китайского биотеха BeiGene должен принести компании «многомиллиардные» продажи, считают аналитики. Пока 75% выручки приходится на покупателей из США, но успех BeiGene на рынке лекарств для онкобольных и разработки других медикаментов наверняка помогут ей увеличить долю и на домашней территории.
- Рыночная капитализация: $81,8 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +8%.
Производит медицинское оборудование и расходные материалы для хирургов. Прирост в продажах американской компании помогут обеспечить системы для аблации импульсным полем Farapulse и сердечные имплантаты Watchman для предотвращения инсульта.
- Рыночная капитализация: $550 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +16%.
Продажи нового препарата Eli Lilly от ожирения под торговой маркой Zepbound должны ускориться благодаря общему оживлению на рынке похудения в США, более полным данным об эффективности средства и относительно доступной цене. Позже наверняка сформируется спрос и со стороны европейцев — как только препарат одобрят местные регуляторы.
- Рыночная капитализация: $72 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +5%.
Сеть больниц в США, скорее всего, столкнётся с сокращением операционной рентабельности из-за непропорционального роста расходов против выручки, в целом нестабильной экономической ситуации, а также колеблющегося спроса, например, на плановые, то есть не неотложные операции и процедуры.
- Рыночная капитализация: $452 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +22%.
Одобрение регуляторами США и ЕС медицинского препарата для борьбы с ожирением Wegovy фармацевтической компании Novo Nordisk должно помочь ей увеличить долю на рынке.
- Рыночная капитализация: $4,4 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +2%.
Американская Stericycle специализируется на сборе и утилизации медотходов. По мнению аналитиков, выручка компании, скорее всего, разочарует. На это указывают сократившееся количество заказов на вывоз отходов и низкие цены на резанную бумагу, которую компания продаёт.
Нет Tesla? да уж, пальцем деланный обзор
Это я слежу за акциями компаний в 2024 году.