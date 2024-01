В 1960-х американские рабочие могли и детей в «Диснейленд» отвезти, и новую машину купить. Теперь не каждому по карману даже просто сходить на бейсбол. Сколько теперь нужно работать в США, чтобы заработать на матч, кино и парк аттракционов — в разборе The Hustle.

Кризис на китайском рынке недвижимости может создать проблемы для финансового конгломерата из-за его 40%-ной доли в китайском Bank of Communications, но они, скорее всего, окажутся решаемыми, а возможное списание по активу вряд ли ограничит HSBC в выплатах.