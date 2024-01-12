Онлайн-ритейлер Shein подал китайскому регулятору заявку на IPO в США — Reuters Статьи редакции
Это может отложить планы компании выйти на американскую биржу — она рассчитывала сделать это в 2024 году, говорили источники.
- Онлайн-ритейлер одежды подал заявку на размещение акций в США в Комиссию по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC), рассказали два знакомых с вопросом источника Reuters.
- Согласно правилам, вступившим в силу в Китае в марте 2023 года, местные компании должны подать заявку в CSRC и получить разрешение местных регуляторов для проведения листинга за рубежом, напоминает агентство.
- Подача заявки может отложить планы Shein выйти на американскую биржу, указывает издание. Кроме того, это ставит под сомнение многоление усилия ритейлера, который хотел дистанцироваться от Китая и позиционировать себя как глобальную компанию. Shein и CSRC не ответили на запросы о комментарии.
- В ноябре 2023 года источники Reuters говорили, что Shein подал заявку на IPO в США. По их словам, продажа акций может начаться в 2024 году. Bloomberg писало, что ритейлер рассчитывает на оценку в $80-90 млрд. При этом в мае 2023-го собеседники WSJ утверждали, что Shein привлёк $2 млрд при оценке в $66 млрд — на треть ниже предыдущей.
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Какая то странная попытка дистанцироваться от Китая по сути находясь в Китае. Гонконг там или что не важно. И подавать заявку что можно мы тут на вражескую биржу выйдем денег вражеских набрать.
Они легко могут получить звиздюлей с обоих сторон.
раскулачат
В начале пусть баксов наберут.