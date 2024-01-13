День 689: правительство не поддержало законопроект о ресторанном сборе в пользу участников «спецоперации» Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 13-15 января: доллар — 88,13 рубля (на 65 копеек меньше, чем 12 января), евро — 97,75 рубля (на 21 копейку больше).
Кто и как адаптируется
Минобрнауки предложило ограничить выплату компенсаций за нарушение прав на товарные знаки. Ведомство разработало поправки в Гражданский кодекс, которые должны урегулировать «серийное» взыскание денег за одно и то же нарушение. Сейчас возникают ситуации, когда товарные знаки зарегистрированы на разных правообладателей, и компенсацию за нарушения требует каждый из них, пояснили в министерстве. Законопроект предполагает возможность судов снижать размер компенсации в случае, если нарушитель уже выплачивал ее по аналогичному делу, или вовсе отказывать во взыскании.
Правительство не поддержало законопроект о ресторанном сборе в размере 1% от чека в пользу участников «спецоперации», узнали «Ведомости». Документ рекомендовали отправить на «концептуальную доработку». В отзыве кабмина отмечается, что авторы инициативы предлагают создать новый сбор без внесения изменений в Налоговый кодекс, что противоречит действующему законодательству.
Беларусь планирует создать восемь мультибрендовых центров продаж и сервисного обслуживания белорусской техники в России, сообщил посол страны в России Дмитрий Крутой.
Контекст
Количество покупок через СБП в 2023 году увеличилось в два раза по сравнению с 2022-м, пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». Конкретные цифры издание не приводит.
Новости предыдущего дня, 12 января — здесь.
«Правительство поддержало инициативу провести следующий день рождения Путина в Гааге. «Будем присутствовать все. Приглашены и участники СВО» - добавил Володин»
Вот такими должны быть субботние новости, а не вот это вот все
"день рождения Путина в Гааге" танки подогнать туда русские, и можно будет праздновать все что угодно, главное не забывать кто этот суд в Гааге вообще изначально инициировал, на сколько я помню это был русский царь, если я не ошибаюсь
Ох уж эти ваши сверхамбициозные имперские замашки. Ай ай ай, нельзя же так
Куда уж там до ущербных шуток про Гаагу
Так шутки не убивают никого
А что плохого в империях? Империи объединяют)
инициировал русский царь, а сидеть там будет русский сЦарь🤭
Пойду ка я лучше фильму какую заморскую гляну...
уже давно так делаю, а почему нет
А за морем разве не разучились делать фильмы?
не разучились, просто стали вставлять туда всякие омерзительные вещи, которые можно просто перематывать
Смотря за каким морем.
Но Голливуд если честно немного наскучил. Даже индийское кино больше эмоций вызывает из нового. Корейское кино совсем не заходит, слишком театральная игра актеров и много дорамных шаблонов. Япония и Китай неплохо, но нужно искать.
Ну и европейское кино по прежнему интереснее всего.
Непотребную?! Да без цензуры? (-;
А-то ж...
Советую Убийцу цветочной Луны. Посмотрел очень понравился.
О, теперь ВСЕ товарные знаки отожмут разные балтики и суррогатопроизводители.
Зачем скупать у РБ китайскую технику с конской наценкой? Для поддержания штанов усача?
Другой может и не быть вскоре..
У нас точно не будет, это понятно, просто скупка через белорусов выглядит крайне странно.
Александ Григорьевич мудрый человек который поддерживается многовекторной политики и в случаи провала на одном рынке он может начать восполнять его на другом,продавая продукты белоруского ВПК
Вроде бы и неплохо, но что-то подсказывает, что заложат паразиты сбор свой в яйца/картошку/хлебушек и все шильдики.
Просто все настолько за что дополнительно не нужно. 🤡
Ладно если в картошку и хлебушек. Но в яйца???
Каждому чтоли???
Когда они сбор в фонд капремонта для разгона коррупции утвердили то не увидели в этом противоречий, а как на благое дело так сразу противоречие нашли
Благое дело?
В перспективе да. Россия и Украина это существенные территории с большими природными запасами с очень маленьким, по количеству, населением относительно масштаба этих территорий.
Или вы и вправду думаете что все это США устроили ради демократии?
Напал Путин, а устроили США. Припрели так приплели.
извините, но сплетни кто на кого напал меня мало интересуют.
Тогда зачем ты их распространяешь?
Кроме мотивации в 15 рублей, конечно.
А мог и евреев обвинить
они в этом комплекте по умолчанию. достаточно обобщенного- сша
))
Mozkal V🤭
Наверное депутаты когда-нибудь поймут, как пишутся законы
Смежные права — ачё всмысле
"ресторанном сборе на унитазы, в пользу участников «спецоперации»"🤭
Что то не видно ипотеки и других программ кредитования для наемников. Видимо ждут, когда те с МФО рассчитаются с выплат