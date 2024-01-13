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Деньги
Артур Томилко

День 689: правительство не поддержало законопроект о ресторанном сборе в пользу участников «спецоперации» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ведомости» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13-15 января: доллар — 88,13 рубля (на 65 копеек меньше, чем 12 января), евро — 97,75 рубля (на 21 копейку больше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 12 января: доллар — 88,41 рубля, евро — 97,1 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 12 января: доллар — 88,38 рубля, евро — 97,05 рубля.

Кто и как адаптируется

Минобрнауки предложило ограничить выплату компенсаций за нарушение прав на товарные знаки. Ведомство разработало поправки в Гражданский кодекс, которые должны урегулировать «серийное» взыскание денег за одно и то же нарушение. Сейчас возникают ситуации, когда товарные знаки зарегистрированы на разных правообладателей, и компенсацию за нарушения требует каждый из них, пояснили в министерстве. Законопроект предполагает возможность судов снижать размер компенсации в случае, если нарушитель уже выплачивал ее по аналогичному делу, или вовсе отказывать во взыскании.

Правительство не поддержало законопроект о ресторанном сборе в размере 1% от чека в пользу участников «спецоперации», узнали «Ведомости». Документ рекомендовали отправить на «концептуальную доработку». В отзыве кабмина отмечается, что авторы инициативы предлагают создать новый сбор без внесения изменений в Налоговый кодекс, что противоречит действующему законодательству.

Беларусь планирует создать восемь мультибрендовых центров продаж и сервисного обслуживания белорусской техники в России, сообщил посол страны в России Дмитрий Крутой.

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Контекст

Количество покупок через СБП в 2023 году увеличилось в два раза по сравнению с 2022-м, пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». Конкретные цифры издание не приводит.

Новости предыдущего дня, 12 января — здесь.

#новости

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37 комментариев
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 Yusif Nasirli

«Правительство поддержало инициативу провести следующий день рождения Путина в Гааге. «Будем присутствовать все. Приглашены и участники СВО» - добавил Володин»

Вот такими должны быть субботние новости, а не вот это вот все

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От Себя Добавлю

"день рождения Путина в Гааге" танки подогнать туда русские, и можно будет праздновать все что угодно, главное не забывать кто этот суд в Гааге вообще изначально инициировал, на сколько я помню это был русский царь, если я не ошибаюсь

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Yusif Nasirli

Ох уж эти ваши сверхамбициозные имперские замашки. Ай ай ай, нельзя же так

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Ivan Mart

Куда уж там до ущербных шуток про Гаагу

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Yusif Nasirli

Так шутки не убивают никого

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Медиа Котик

А что плохого в империях? Империи объединяют)

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ELIFAS LEVi

инициировал русский царь, а сидеть там будет русский сЦарь🤭

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Премудрый пискарь

Пойду ка я лучше фильму какую заморскую гляну...

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Вася Никитин

уже давно так делаю, а почему нет

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Мистер Твистер

А за морем разве не разучились делать фильмы?

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Вася Никитин

не разучились, просто стали вставлять туда всякие омерзительные вещи, которые можно просто перематывать

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Ivan Mart

Смотря за каким морем.
Но Голливуд если честно немного наскучил. Даже индийское кино больше эмоций вызывает из нового. Корейское кино совсем не заходит, слишком театральная игра актеров и много дорамных шаблонов. Япония и Китай неплохо, но нужно искать.
Ну и европейское кино по прежнему интереснее всего.

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Вадим Д.

Непотребную?! Да без цензуры? (-;

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Премудрый пискарь

А-то ж...

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MAXIMKA

Советую Убийцу цветочной Луны. Посмотрел очень понравился.

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Вадим Д.

О, теперь ВСЕ товарные знаки отожмут разные балтики и суррогатопроизводители.

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Вадим Д.
Беларусь планирует создать восемь мультибрендовых центров продаж и сервисного обслуживания белорусской техники в РФ

Зачем скупать у РБ китайскую технику с конской наценкой? Для поддержания штанов усача?

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S.Capusta

Другой может и не быть вскоре..

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Вадим Д.

У нас точно не будет, это понятно, просто скупка через белорусов выглядит крайне странно.

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dixi

Александ Григорьевич мудрый человек который поддерживается многовекторной политики и в случаи провала на одном рынке он может начать восполнять его на другом,продавая продукты белоруского ВПК

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Вадим Д.
Правительство не поддержало законопроект о ресторанном сборе в размере 1% от чека в пользу участников «спецоперации»

Вроде бы и неплохо, но что-то подсказывает, что заложат паразиты сбор свой в яйца/картошку/хлебушек и все шильдики.

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Случайные фотографии

Просто все настолько за что дополнительно не нужно. 🤡

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Анатолий Кобец

Ладно если в картошку и хлебушек. Но в яйца???
Каждому чтоли???

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Michael V

Когда они сбор в фонд капремонта для разгона коррупции утвердили то не увидели в этом противоречий, а как на благое дело так сразу противоречие нашли

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Д Хб

Благое дело?

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Michael V

В перспективе да. Россия и Украина это существенные территории с большими природными запасами с очень маленьким, по количеству, населением относительно масштаба этих территорий.
Или вы и вправду думаете что все это США устроили ради демократии?

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Denkotovskiy

Напал Путин, а устроили США. Припрели так приплели.

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Michael V

извините, но сплетни кто на кого напал меня мало интересуют.

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Горка Тлетов

Тогда зачем ты их распространяешь?
Кроме мотивации в 15 рублей, конечно.

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Миру мир

А мог и евреев обвинить

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Michael V

они в этом комплекте по умолчанию. достаточно обобщенного- сша

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Хлоргексидин

))

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ELIFAS LEVi

Mozkal V🤭

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Юрист Королёв Дмитрий

Наверное депутаты когда-нибудь поймут, как пишутся законы

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Невероятный Блондин
Минобрнауки предложило ограничить выплату компенсаций за нарушение прав на товарные знаки, когда товарные знаки зарегистрированы на разных правообладателей, и компенсацию за нарушения требует каждый из них, пояснили в министерстве.

Смежные права — ачё всмысле

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ELIFAS LEVi

"ресторанном сборе на унитазы, в пользу участников «спецоперации»"🤭

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Миру мир

Что то не видно ипотеки и других программ кредитования для наемников. Видимо ждут, когда те с МФО рассчитаются с выплат

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34 комментария
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