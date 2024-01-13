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Фото «Ведомости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13-15 января: доллар — 88,13 рубля (на 65 копеек меньше, чем 12 января), евро — 97,75 рубля (на 21 копейку больше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 12 января: доллар — 88,41 рубля, евро — 97,1 рубля.

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Курсы на Forex на закрытие торгов 12 января: доллар — 88,38 рубля, евро — 97,05 рубля.

Кто и как адаптируется

Минобрнауки предложило ограничить выплату компенсаций за нарушение прав на товарные знаки. Ведомство разработало поправки в Гражданский кодекс, которые должны урегулировать «серийное» взыскание денег за одно и то же нарушение. Сейчас возникают ситуации, когда товарные знаки зарегистрированы на разных правообладателей, и компенсацию за нарушения требует каждый из них, пояснили в министерстве. Законопроект предполагает возможность судов снижать размер компенсации в случае, если нарушитель уже выплачивал ее по аналогичному делу, или вовсе отказывать во взыскании.

Правительство не поддержало законопроект о ресторанном сборе в размере 1% от чека в пользу участников «спецоперации», узнали «Ведомости». Документ рекомендовали отправить на «концептуальную доработку». В отзыве кабмина отмечается, что авторы инициативы предлагают создать новый сбор без внесения изменений в Налоговый кодекс, что противоречит действующему законодательству.

Беларусь планирует создать восемь мультибрендовых центров продаж и сервисного обслуживания белорусской техники в России, сообщил посол страны в России Дмитрий Крутой.

Контекст

Количество покупок через СБП в 2023 году увеличилось в два раза по сравнению с 2022-м, пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». Конкретные цифры издание не приводит.

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