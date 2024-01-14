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Деньги
Артур Томилко

День 690: рост цен на новостройки в крупнейших регионах России в начале 2024 года замедлился до 1% Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13-15 января: доллар — 88,13 рубля (на 65 копеек меньше, чем 12 января), евро — 97,75 рубля (на 21 копейку больше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 12 января: доллар — 88,41 рубля, евро — 97,1 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 12 января: доллар — 88,38 рубля, евро — 97,05 рубля.

Кто и как адаптируется

«Яндекс Музыка» начала рекомендовать пользователям новые песни артистов, сотрудничающих с лейблами, которые после начал боевых действий в Украине прекратили работу в России, обратило внимание РБК. В частности, в сервисе появились новые композиции Rammstein, Maneskin и Гарри Стайлза. В информации о произведениях указано, что треки «загружены пользователями». При этом с помощью поиска по всей библиотеке «Яндекс Музыки» найти их нельзя. В компании заявили, что пользователи с 2017 года могут самостоятельно загружать треки в сервис, а стриминг работает «строго в рамках законодательства и полностью выполняет обязательства перед правообладателями».

Контекст

Рост цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России в январе 2024 года замедлился до 1% по сравнению с декабрём 2023-го, следует из данных «Циан.Аналитики». В предыдущие два месяца новостройки дорожали на 2,4% и 1,9% соотвественно. Аналитики связывают снижение динамики с повышенным предложением из-за неопределенности будущего льготных ипотечных программ, а также ограниченным праздничным спросом.

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В российской туриндустрии остро не хватает кадров, а зарплаты в отрасли — одни из самых низких, рассказал в интервью РБК глава Cosmos Hotel Group Александр Биба. При этом он заявил, что уход иностранных игроков положительно сказался на рынке.

Россия по итогам 2023 увеличила объём экспорта товаров в Бразилию на 27%, до 10 млрд рублей и вошла в пятёрку крупнейших экспортёров страны, подсчитали в «РИА Новостях» по данным бразильской статслужбы.

«РБК Инвестиции» опубликовали рейтинг худших российских акций 2023 года.

Новости предыдущего дня, 13 января — здесь.

#новости

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 Куртуазный маньерист

"В российской туриндустрии остро не хватает кадров, а зарплаты в отрасли — одни из самых низких"
Удивительно!

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Кирилл Таран

В туриндустрии в принципе денег нет

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Santiago

Почему?

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Santiago

Думаю, проблему можно решить, договорившись с ФСИН.

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Sergey

Удобно, зачем думать как привлечсь специалистов условиями, когда их можно сажать и привлекать в приказном порядке.

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Степан Немура

У них не только недорогой персонал но и туры интересные есть )

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Вадим Д.

Ура, нешто музыка возвращается?!

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S.Capusta

Ну как возвращается? Как и все остальное, через заднюю дверь..
У нас же теперь нет легких путей.

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Владимир Кузиков

через заднюю дверь - не надо так, а то вызывает всякие иллюзии

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Андрей

Давайте уже отрицательный рост на новостройки

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