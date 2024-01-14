День 690: рост цен на новостройки в крупнейших регионах России в начале 2024 года замедлился до 1% Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 13-15 января: доллар — 88,13 рубля (на 65 копеек меньше, чем 12 января), евро — 97,75 рубля (на 21 копейку больше).
Кто и как адаптируется
«Яндекс Музыка» начала рекомендовать пользователям новые песни артистов, сотрудничающих с лейблами, которые после начал боевых действий в Украине прекратили работу в России, обратило внимание РБК. В частности, в сервисе появились новые композиции Rammstein, Maneskin и Гарри Стайлза. В информации о произведениях указано, что треки «загружены пользователями». При этом с помощью поиска по всей библиотеке «Яндекс Музыки» найти их нельзя. В компании заявили, что пользователи с 2017 года могут самостоятельно загружать треки в сервис, а стриминг работает «строго в рамках законодательства и полностью выполняет обязательства перед правообладателями».
Контекст
Рост цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России в январе 2024 года замедлился до 1% по сравнению с декабрём 2023-го, следует из данных «Циан.Аналитики». В предыдущие два месяца новостройки дорожали на 2,4% и 1,9% соотвественно. Аналитики связывают снижение динамики с повышенным предложением из-за неопределенности будущего льготных ипотечных программ, а также ограниченным праздничным спросом.
В российской туриндустрии остро не хватает кадров, а зарплаты в отрасли — одни из самых низких, рассказал в интервью РБК глава Cosmos Hotel Group Александр Биба. При этом он заявил, что уход иностранных игроков положительно сказался на рынке.
Россия по итогам 2023 увеличила объём экспорта товаров в Бразилию на 27%, до 10 млрд рублей и вошла в пятёрку крупнейших экспортёров страны, подсчитали в «РИА Новостях» по данным бразильской статслужбы.
«РБК Инвестиции» опубликовали рейтинг худших российских акций 2023 года.
Новости предыдущего дня, 13 января — здесь.
"В российской туриндустрии остро не хватает кадров, а зарплаты в отрасли — одни из самых низких"
Удивительно!
В туриндустрии в принципе денег нет
Почему?
Думаю, проблему можно решить, договорившись с ФСИН.
Удобно, зачем думать как привлечсь специалистов условиями, когда их можно сажать и привлекать в приказном порядке.
У них не только недорогой персонал но и туры интересные есть )
Ура, нешто музыка возвращается?!
Ну как возвращается? Как и все остальное, через заднюю дверь..
У нас же теперь нет легких путей.
через заднюю дверь - не надо так, а то вызывает всякие иллюзии
Давайте уже отрицательный рост на новостройки