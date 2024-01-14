Деньги
Артур Томилко

Бывший владелец «Техносилы» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства Статьи редакции

Решение он объяснил несогласием с действиями России в Украине.

Фото YouTube-канала «Русские норм» 
  • Предприниматель опубликовал на своей странице в LinkedIn сертификат о выходе из гражданства, выданный посольством России. Внимание на публикацию обратил Forbes.
  • Своё решение Кокорич назвал «сознательным». По его словам, оно обусловлено «фундаментальным несогласием» с действиями России в Украине и «политикой правительства Владимира Путина».
  • Михаил Кокорич основал больше 20 компаний в разных сферах, пишет Forbes. В 2010-м он купил одного из крупнейших российских ритейлеров электроники «Техносилу», но продал его через два года.
  • После этого предприниматель основал частную российскую космическую компанию Dauria Aerospace, которая выиграла контракт Роскосмоса на сборку двух космических аппаратов. Их запуски прошли неудачно.
  • В 2017 году Кокорич совместно с бывшим топ-менеджером «Сбера» Львом Хасисом запустил в США стартап Momentus. Он разрабатывал «космический буксир» Vigoride для перемещения спутников и грузов и рассчитывал произвести первые запуски летом 2022 года.
  • В январе 2021 года Кокорич ушёл с поста гендиректора компании. Согласно закону США о нацбезопасности, ему запретили доступ к технологиям Momentus, хотя он автор большинства разработок компании. Летом того же года стартап вышел на биржу Nasdaq.
  • В феврале 2022 года основанный Кокоричем в Швейцарии стартап Destinus привлек $29 млн. Он разрабатывает гибрид между самолетом и ракетой, который сможет перевозить грузы и людей из одной точки Земли в другую точку за 1-2 часа.

#новости #кокорич

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20 комментариев
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 Максим Неплох

Набег ботов через 3...2...1...

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Колян

Подожди, у меня диван не заводится

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Владимир Щебуняев

Видимо он решил что ухватил бога за бороду или побывал на ужине у сатаны и теперь он может размахивать гражданством и направо и налево 😎🤔😱

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Pavel Loginov

неплохое начало... зайду завтра, вата настоится

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Невероятный Блондин
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Хозяин

Да много кто не согласен с действиями, но только у единиц есть возможность отказаться от гражданства из-за наличия второго.

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noname

Не возможность, а необходимость.
Когда уже вы перестанете быть такими д*****ми?

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Jewel Runner

Когда найдешь себе нормальную работу?

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Юрий Б.
д*****ми

Думающими?

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Qnoc

Но все равно немного радует, что среди тех, у кого возможность есть, находятся немногие реально отказывающиеся. Наверное не самая большая жертва, и наверное для бизнеса полезно, но оставаться в России и со всех бизнесов отстёгивать добровольно-принудительные взносы в казну хуже

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Юрист Королёв Дмитрий

Теперь его не мобилизуют

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Синий трактор

Теперь он не будет платить репарации

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Вася Пражкин

Так их никто и не собирался платить.

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Robert Paulson

Ну так то и сами знаете что никто оплачивать не собирался, вот только никто не спрашивает

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Синий трактор

Анна Коробкова прославилась как самая знаменитая доносчица — автор более 1000 доносов на россиян с антивоенной позицией. По ее доносам признали иноагентом антрополога Александру Архипову, оштрафовали главу екатеринбургского Мемориала Алексея Мосина и других.

Весной 2023 года она написала жалобу на Александру Архипову за ее комментарий телеканалу «Дождь». После этого антрополог попыталась связаться с доносчицей и между ними завязалась переписка. Имя женщины обнародовал адвокат Калой Ахильгов, на которого она также написала донос.

Ахильгов рассказал, что Коробкова, угрожая доносами, предлагает экспертам перестать давать комментарии СМИ-«иноагентам». Она объясняла в письмах жертвам, что с помощью доносов старается не допустить ухудшения своего материального положения — *с ее точки зрения, это произойдет, если в России сменится власть и придется выплачивать репарации Украине.*

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Хозяин

репарации платит проигравшая сторона

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Вася Пражкин

И на праздник огурца в Суздале вряд ли пустят. Как он без этого жить собирается?

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Колян

Норм сетка была и платили там норм. Потом пришли эльдорадовские мвидевские барыги и всё по одному месту пошло

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Хозяин

От американского так просто не откажется - там плата за выход высокая.

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Колян

@Инспектор Прошу не выходить это данной темы. Да начнется срач

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17 комментариев
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