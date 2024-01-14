Бывший владелец «Техносилы» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства Статьи редакции
Решение он объяснил несогласием с действиями России в Украине.
- Предприниматель опубликовал на своей странице в LinkedIn сертификат о выходе из гражданства, выданный посольством России. Внимание на публикацию обратил Forbes.
- Своё решение Кокорич назвал «сознательным». По его словам, оно обусловлено «фундаментальным несогласием» с действиями России в Украине и «политикой правительства Владимира Путина».
- Михаил Кокорич основал больше 20 компаний в разных сферах, пишет Forbes. В 2010-м он купил одного из крупнейших российских ритейлеров электроники «Техносилу», но продал его через два года.
- После этого предприниматель основал частную российскую космическую компанию Dauria Aerospace, которая выиграла контракт Роскосмоса на сборку двух космических аппаратов. Их запуски прошли неудачно.
- В 2017 году Кокорич совместно с бывшим топ-менеджером «Сбера» Львом Хасисом запустил в США стартап Momentus. Он разрабатывал «космический буксир» Vigoride для перемещения спутников и грузов и рассчитывал произвести первые запуски летом 2022 года.
- В январе 2021 года Кокорич ушёл с поста гендиректора компании. Согласно закону США о нацбезопасности, ему запретили доступ к технологиям Momentus, хотя он автор большинства разработок компании. Летом того же года стартап вышел на биржу Nasdaq.
- В феврале 2022 года основанный Кокоричем в Швейцарии стартап Destinus привлек $29 млн. Он разрабатывает гибрид между самолетом и ракетой, который сможет перевозить грузы и людей из одной точки Земли в другую точку за 1-2 часа.
640 показов
857 открытий
Набег ботов через 3...2...1...
Подожди, у меня диван не заводится
Видимо он решил что ухватил бога за бороду или побывал на ужине у сатаны и теперь он может размахивать гражданством и направо и налево 😎🤔😱
неплохое начало... зайду завтра, вата настоится
Да много кто не согласен с действиями, но только у единиц есть возможность отказаться от гражданства из-за наличия второго.
Не возможность, а необходимость.
Когда уже вы перестанете быть такими д*****ми?
Когда найдешь себе нормальную работу?
Думающими?
Но все равно немного радует, что среди тех, у кого возможность есть, находятся немногие реально отказывающиеся. Наверное не самая большая жертва, и наверное для бизнеса полезно, но оставаться в России и со всех бизнесов отстёгивать добровольно-принудительные взносы в казну хуже
Теперь его не мобилизуют
Теперь он не будет платить репарации
Так их никто и не собирался платить.
Ну так то и сами знаете что никто оплачивать не собирался, вот только никто не спрашивает
Анна Коробкова прославилась как самая знаменитая доносчица — автор более 1000 доносов на россиян с антивоенной позицией. По ее доносам признали иноагентом антрополога Александру Архипову, оштрафовали главу екатеринбургского Мемориала Алексея Мосина и других.
Весной 2023 года она написала жалобу на Александру Архипову за ее комментарий телеканалу «Дождь». После этого антрополог попыталась связаться с доносчицей и между ними завязалась переписка. Имя женщины обнародовал адвокат Калой Ахильгов, на которого она также написала донос.
Ахильгов рассказал, что Коробкова, угрожая доносами, предлагает экспертам перестать давать комментарии СМИ-«иноагентам». Она объясняла в письмах жертвам, что с помощью доносов старается не допустить ухудшения своего материального положения — *с ее точки зрения, это произойдет, если в России сменится власть и придется выплачивать репарации Украине.*
репарации платит проигравшая сторона
И на праздник огурца в Суздале вряд ли пустят. Как он без этого жить собирается?
Норм сетка была и платили там норм. Потом пришли эльдорадовские мвидевские барыги и всё по одному месту пошло
От американского так просто не откажется - там плата за выход высокая.
@Инспектор Прошу не выходить это данной темы. Да начнется срач