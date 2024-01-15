День 691: по итогам 2023 года количество китайских автомарок в России увеличилось, а продажи планшетов выросли Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 15 января: доллар — 88,13 рубля (на 65 копеек меньше, чем 13 января), евро — 96,75 рубля (на 79 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Минэкономики, Минтранс и «Автодор» обсуждают возможность возобновить эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным трассам, который проводился с марта по декабрь 2023 года в рамках правкоцепции по развитию производства и использования электротранспорта в России.
AB InBev Efes начнёт производство алкогольного лимонада крепостью 4,5% Garry Garden и планирует начать продажи к лету 2024 года. По мнению участников рынка, компании придётся конкурировать с выпускаемым «Балтикой» Seth & Riley`s Garage (Carlsberg пытается отозвать права на бренд), «Объединёнными пивоварнями» и Московской пивоваренной компанией.
Инвесторы начали отказываться от исков к бельгийскому депозитарию Euroclear после начала выплат по указу президента от сентября 2023 года, который установил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Euroclear.
Казахстанская инвесткомпания Aqniet Capital, подконтрольная местному предпринимателю Кайрату Итемгенову, выкупила доли трёх фирм в одном из крупнейших российских железнодорожных операторов — Globaltrans. Теперь она владеет 26,19% акций. В планах выкупить и другие акции, чтобы нарастить долю до 31,62%.
Какие есть проблемы и трудности
По подсчётам аналитической RNC Pharma, за первые 11 месяцев 2023 года в российский торговый оборот ввели 74 тысяч упаковок метилпреднизолона в таблетках, который используют при лечении ревматических заболеваний, что в 17 раз меньше год к году и в 86 раз меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Как заметил «Ъ», препарат в такой форме выпуска от зарубежных Pfizer и Orion Pharma (ушла из России) не найти в части крупных московских аптеках, в том числе сетевых. В Минпромторге сообщили, что работа по локализации производства в России уже ведётся.
Контекст
В 2023 год в России закрыли три иностранных банковских представительства, следует из данных ЦБ, которые приводит «Ъ»: немецкого Aareal, кипрского AstroBank и банка итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo. Ещё одно представительство, наоборот, открылось — киргизского «Айыл-банк».
В 2023 году на российский автомобильный рынок официально вышли 19 новых китайских марок: Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising и Venucia.
По итогам 2023 года в России продали 2,4 млн планшетов на общую сумму 49,8 млрд рублей — это на 32% больше в штуках и на 30% в деньгах, чем в 2022 году, следует из данных МТС. По данным «М.Видео-Эльдорадо», за год в стране купили 2,5 млн устройств. Лидеры среди марок по количеству проданных штук — Huawei (16%), Samsung (13%) и Xiaomi (11%). По деньгам первая Apple (28%).
По итогам 2023 года стоимость размещения данных и аренды стоек в коммерческих центрах обработки данных в Москве и Санкт-Петербурге выросла на 2% и 13% соответственно год к году, подсчитали аналитики 3data и IKS-Consulting. Они объяснили разницу между динамикой цен в двух городах тем, что в Москве в эксплуатацию ввели около 9000 серверных стоек за год, а в Санкт-Петербурге — 400. Нехватка предложения наблюдается и там и там, а спрос при этом продолжает расти, но строительство осложнено проблемами с поставками зарубежного оборудования на фоне санкций.
Правление фонда финско-русской «Школы Восточной Финляндии», у которой есть филиалы в трёх финских городах, намерено закрыть её по окончании 2024-2025 учебного года. Среди причин — экономия средств, вливаемых в развитие местной системы образования, падение популярности изучения русского языка в начальных классах и сокращение спроса на специалистов со знанием русского в сферах туризма и торговли после 24 февраля 2022 года.
Российские алкогольные предприятия произвели в 2023 году на 4,3% меньше водки, чем в 2022-м, — 80,4 млн дал. Объёмы выпускаемого коньяка упали на 0,7% год к году и составили 8,8 млн дал, а виноградных вин — на 8,3% меньше (29,99 млн дал).
Новости предыдущего дня, 14 января — здесь.
"за первые 11 месяцев 2023 года в российский торговый оборот ввели 74 тысяч упаковок метилпреднизолона в таблетках, который используют при лечении ревматических заболеваний, что в 17 раз меньше год к году и в 86 раз меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года"
Это легко объяснимо: просто люди стали больше получать, лучше питаться (стали есть больше яиц, как все вы знаете) и меньше болеть. Ещё год-два, и лекарства вообще не нужны будут. Настанет всеобщее благополучие и умиротворение.
Слава всем нам!
Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить.
Коментарий смешной, ситуация страшная..
Дбрутр, как сам, как здоровье?
«Там, наверное, совсем не надо будет умирать»
Яйца у многих есть. Какие проблемы?
У меня например есть.
Закрыли три представительства европейских банков, открыли одно — киргизского.
Отличный размен!
Ара банк любит вас!
Кыргизы молодцы. Развивают свой банкинг. Удачи им!
Говорю, как пользователь.
И что хорошего в европейских банках? У них мировая репутация ниже нуля после блокировки счетов отдельной взятой страны и её граждан тупо по цвету паспорта. Националистичненько. На хер с пляжа.
Осталось узнать кто в акционерах банка из Киргизии
!!! ЭТО ПРОРЫВ !!!
Надеюсь, не у всех из них пластиковые педали.
Прорыв? НЕТ, это гойда!
Работа, может, и ведётся, только препарата не видать. А он не первый и далеко не последний.
Всех подорожником и отваром коры, конечно, лечить не будут, но дефицитные медикаменты из «Европ» скоро снова начнут возить, как в Союзе.
Уже возят, ты просто не в курсе.
А раньше откуда возили, точнее где производили?
Даже не читая комментарии уже заранее знаешь что большинство будет негативных. Хотя раньше можно было действительно прочитать что-то умное по теме.
По теме-то что автосалоном нужно как-то выкручиваться после того как их кинули фирмы с которыми они работали долгие годы абсолютно понятно. И выбор в пользу китайских автомобилей тоже логичен, развитие китайского автопрома идёт с огромной скоростью.
Я просто хорошо помню ещё как смеялись над корейскими автомобилями А теперь по качеству они превзошли японцев А по упакованности и говорить нечего.
Так будет и у китайцев
@автосалоном нужно как-то выкручиваться после того как их кинули фирмы с которыми они работали долгие годы
Facepalm 🤦🏼♂️
Оказывается - виноваты "ФИРМЫ КОТОРЫЕ ИХ КИНУЛИ" ?хорошо помню ещё как смеялись над корейскими автомобилями А теперь по качеству они превзошли японцев
Ну - это совсем другое дело !
Ну вот и повод посмеяться ещё раз над этим смелым и смешным отверждением.
А японцы про это знают? Смешно такое читать, когда даже в лучшие годы большинства моделей на рынке РФ, в принципе, представлено не было.
А выбор стоял между Китаем и... Китаем?
А у "российцев" так будет?
Вот на самом деле, умное бы что нибудь почитать....автосалонам выкручиваться приходится...вы, уважаемый, разницу между покупкой в Китае и покупкой у нас у "официального дилера" интересовались?
а сколько визгу был. китай приде - порядок наведе.
но китай быстро смекнул, зачем организовывать совместное производство, когда можно просто готовые тачки продавать с переклееным шильдиком.
вот они какие западные акулы капитализма и надежные восточные партнеры.
https://lenta.ru/news/2023/12/22/ne_smogli/
Настолько превзошли, что вырезание ката - до сих пор необходимая доработка для профилактики задиров
Обожаю BTS. Вот они: Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising и Venucia.
Тонко
Так они уже давно эту бурдамагу разливают, даже пивом почему-то называют, наивные.
Вот только за одну словесную связку "алкогольный лимонад" надо по башке бить...ну понятно же на какую аудиторию прицел. Нахуа? Останется только ещё у школ начать продавать.
Ну хорош уже.
Это ты про датский Seth & Riley`s Garage от карлсберга?
Ого, Евроклиру есть дело до суда в РФ?!
Нет конечно. Пока ситуация мутная, они могут зарабатывать хорошие бабки на ней и не обращать внимания на российский суд. Но со временем ситуация конкретизируется и нужно будет принимать решение: будешь ты зарабатывать на российском рынке или нет. А у них, позвольте, треть прибыли за счет России. Как думаете, что победит: жажда денег или европейские ценности? Особенно показательно поведение США в текущих реалиях: ценности пусть Европа поддерживает, американцы за прогматизм.
правкоцепции
Контрацепции?
"за первые 11 месяцев 2023 года в российский торговый оборот ввели 74 тысяч упаковок метилпреднизолона в таблетках, который используют при лечении ревматических заболеваний, что в 17 раз меньше год к году и в 86 раз меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года."
Жуть!
"В Минпромторге сообщили, что работа по локализации производства в России уже ведётся."
Ужас...
Вот где опережающее развитие, отечественный китайский автопром в каждый дом.
Европейцы, безусловно, великие стратеги и тактики... Завоёвывали рынок десятилетиями, налаживали процессы, а в момент взяли и слились, освододив огромный рынок китайцам. Ну дураки - нет? 🤭 Майбах могут создать, а 2+2 посчитать результат своих уходов с рынка не могут. Причём, компаниям по сути приказали уйти - такие вот свободы для бизнеса, настоящие ценности западные ☝🏻
А каких целей добились? Ничего не добились толком. Хотели наказать плохих русских, в итоге наказали только своих автопроизводителей в первую очередь и ту часть общества и РФ, которая была прозападных взглядов. Те плохиши, кто ездил на BMW 7 и S-классах, так и будет на них ездить не замечая сложностей. Ванёк только, который ни на что не влиял, теперь свой кредитный Polo в 2 раза дороже обслуживает. Теперь таксовать по вечерам приходится - а куда деваться? Когда Polo развалится, то Ваня возьмёт новый кредит на дешёвого китайца, только и всего. А VW потом будет льготы и своего правительства просить, ведь раньше как-то лучше дела шли.
И? .....Ты хочешь чтобы тебе объяснили почему все так произошло?
Ну просто они не смотрят российское ТВ и не знают, что выстрелили себе в ногу, а Россия всех переиграла. Что с нее взять, с Европы то, была бы умной, называлась бы Россией и была бы лидером по уровню жизни и культуры.
Наконец-то конкуренция.
Всем адекватным компаниям есть дело до своей репутации. В СМИ они могут говорить что угодно, поддерживать Украину и т.д. А в судах их же юристы непублично скажут судье, что Путин - президента мира, а Россию они любят с пеленок и никаких счетов замораживать не будут
Давно бы все заморозили и перевели Украине, а они все титьки мнут...
не он визовые платежи проводил?