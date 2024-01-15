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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 января: доллар — 88,13 рубля (на 65 копеек меньше, чем 13 января), евро — 96,75 рубля (на 79 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:24 мск: доллар — 88,24 рубля, евро — 96,83 рубля.

Курсы на Forex на 07:40 мск: доллар — 88,26 рубля, евро — 96,85 рубля.

Кто и как адаптируется

Минэкономики, Минтранс и «Автодор» обсуждают возможность возобновить эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным трассам, который проводился с марта по декабрь 2023 года в рамках правкоцепции по развитию производства и использования электротранспорта в России.

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AB InBev Efes начнёт производство алкогольного лимонада крепостью 4,5% Garry Garden и планирует начать продажи к лету 2024 года. По мнению участников рынка, компании придётся конкурировать с выпускаемым «Балтикой» Seth & Riley`s Garage (Carlsberg пытается отозвать права на бренд), «Объединёнными пивоварнями» и Московской пивоваренной компанией.

Инвесторы начали отказываться от исков к бельгийскому депозитарию Euroclear после начала выплат по указу президента от сентября 2023 года, который установил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Euroclear.

Какие есть проблемы и трудности

По подсчётам аналитической RNC Pharma, за первые 11 месяцев 2023 года в российский торговый оборот ввели 74 тысяч упаковок метилпреднизолона в таблетках, который используют при лечении ревматических заболеваний, что в 17 раз меньше год к году и в 86 раз меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Как заметил «Ъ», препарат в такой форме выпуска от зарубежных Pfizer и Orion Pharma (ушла из России) не найти в части крупных московских аптеках, в том числе сетевых. В Минпромторге сообщили, что работа по локализации производства в России уже ведётся.

Контекст

В 2023 год в России закрыли три иностранных банковских представительства, следует из данных ЦБ, которые приводит «Ъ»: немецкого Aareal, кипрского AstroBank и банка итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo. Ещё одно представительство, наоборот, открылось — киргизского «Айыл-банк».

В 2023 году на российский автомобильный рынок официально вышли 19 новых китайских марок: Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising и Venucia.

По итогам 2023 года в России продали 2,4 млн планшетов на общую сумму 49,8 млрд рублей — это на 32% больше в штуках и на 30% в деньгах, чем в 2022 году, следует из данных МТС. По данным «М.Видео-Эльдорадо», за год в стране купили 2,5 млн устройств. Лидеры среди марок по количеству проданных штук — Huawei (16%), Samsung (13%) и Xiaomi (11%). По деньгам первая Apple (28%).

По итогам 2023 года стоимость размещения данных и аренды стоек в коммерческих центрах обработки данных в Москве и Санкт-Петербурге выросла на 2% и 13% соответственно год к году, подсчитали аналитики 3data и IKS-Consulting. Они объяснили разницу между динамикой цен в двух городах тем, что в Москве в эксплуатацию ввели около 9000 серверных стоек за год, а в Санкт-Петербурге — 400. Нехватка предложения наблюдается и там и там, а спрос при этом продолжает расти, но строительство осложнено проблемами с поставками зарубежного оборудования на фоне санкций.

Правление фонда финско-русской «Школы Восточной Финляндии», у которой есть филиалы в трёх финских городах, намерено закрыть её по окончании 2024-2025 учебного года. Среди причин — экономия средств, вливаемых в развитие местной системы образования, падение популярности изучения русского языка в начальных классах и сокращение спроса на специалистов со знанием русского в сферах туризма и торговли после 24 февраля 2022 года.

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