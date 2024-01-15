День 691: в 2023 году на российский автомобильный рынок официально вышли 19 новых китайских марок Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 15 января: доллар — 88,13 рубля (на 65 копеек меньше, чем 13 января), евро — 96,75 рубля (на 79 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Минэкономики, Минтранс и «Автодор» обсуждают возможность возобновить эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным трассам, который проводился с марта по декабрь 2023 года в рамках правкоцепции по развитию производства и использования электротранспорта в России.
AB InBev Efes начнёт производство алкогольного лимонада крепостью 4,5% Garry Garden и планирует начать продажи к лету 2024 года. По мнению участников рынка, компании придётся конкурировать с выпускаемым «Балтикой» Seth & Riley`s Garage (Carlsberg пытается отозвать права на бренд), «Объединёнными пивоварнями» и Московской пивоваренной компанией.
Инвесторы начали отказываться от исков к бельгийскому депозитарию Euroclear после начала выплат по указу президента от сентября 2023 года, который установил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Euroclear.
Какие есть проблемы и трудности
По подсчётам аналитической RNC Pharma, за первые 11 месяцев 2023 года в российский торговый оборот ввели 74 тысяч упаковок метилпреднизолона в таблетках, который используют при лечении ревматических заболеваний, что в 17 раз меньше год к году и в 86 раз меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Как заметил «Ъ», препарат в такой форме выпуска от зарубежных Pfizer и Orion Pharma (ушла из России) не найти в части крупных московских аптеках, в том числе сетевых. В Минпромторге сообщили, что работа по локализации производства в России уже ведётся.
Контекст
В 2023 год в России закрыли три иностранных банковских представительства, следует из данных ЦБ, которые приводит «Ъ»: немецкого Aareal, кипрского AstroBank и банка итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo. Ещё одно представительство, наоборот, открылось — киргизского «Айыл-банк».
В 2023 году на российский автомобильный рынок официально вышли 19 новых китайских марок: Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising и Venucia.
По итогам 2023 года в России продали 2,4 млн планшетов на общую сумму 49,8 млрд рублей — это на 32% больше в штуках и на 30% в деньгах, чем в 2022 году, следует из данных МТС. По данным «М.Видео-Эльдорадо», за год в стране купили 2,5 млн устройств. Лидеры среди марок по количеству проданных штук — Huawei (16%), Samsung (13%) и Xiaomi (11%). По деньгам первая Apple (28%).
По итогам 2023 года стоимость размещения данных и аренды стоек в коммерческих центрах обработки данных в Москве и Санкт-Петербурге выросла на 2% и 13% соответственно год к году, подсчитали аналитики 3data и IKS-Consulting. Они объяснили разницу между динамикой цен в двух городах тем, что в Москве в эксплуатацию ввели около 9000 серверных стоек за год, а в Санкт-Петербурге — 400. Нехватка предложения наблюдается и там и там, а спрос при этом продолжает расти, но строительство осложнено проблемами с поставками зарубежного оборудования на фоне санкций.
Правление фонда финско-русской «Школы Восточной Финляндии», у которой есть филиалы в трёх финских городах, намерено закрыть её по окончании 2024-2025 учебного года. Среди причин — экономия средств, вливаемых в развитие местной системы образования, падение популярности изучения русского языка в начальных классах и сокращение спроса на специалистов со знанием русского в сферах туризма и торговли после 24 февраля 2022 года.
Новости предыдущего дня, 14 января — здесь.
"за первые 11 месяцев 2023 года в российский торговый оборот ввели 74 тысяч упаковок метилпреднизолона в таблетках, который используют при лечении ревматических заболеваний, что в 17 раз меньше год к году и в 86 раз меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года"
Это легко объяснимо: просто люди стали больше получать, лучше питаться (стали есть больше яиц, как все вы знаете) и меньше болеть. Ещё год-два, и лекарства вообще не нужны будут. Настанет всеобщее благополучие и умиротворение.
Слава всем нам!
Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить.
Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника - конём мат ставили с первого хода!
+ небо было всегда голубое, трава зеленая очень и все были очень довольны и радостны!
Не-не-не! Небо было всегда всегда не голубое! Теперь только так!
Коментарий смешной, ситуация страшная..
Дбрутр, как сам, как здоровье?
Здоров. Заебись. Жру яйца как не в себя.
Буржуй нахой! Какую категорию берешь, СО?
С-1488.
Закрыли три представительства европейских банков, открыли одно — киргизского.
Отличный размен!
Ара банк любит вас!
Кыргизы молодцы. Развивают свой банкинг. Удачи им!
Осталось узнать кто в акционерах банка из Киргизии
Так они уже давно эту бурдамагу разливают, даже пивом почему-то называют, наивные.
Вот только за одну словесную связку "алкогольный лимонад" надо по башке бить...ну понятно же на какую аудиторию прицел. Нахуа? Останется только ещё у школ начать продавать.
Так в 90-е вовсю продавали, проходили уже.
Ну дык для 1990х уже поздно, для 2090х ещё рано.
Назови его Радлером и после гугления большая часть аудитории его все равно к лимонаду приравняет.
Ну хорош уже.
Это ты про датский Seth & Riley`s Garage от карлсберга?
Ого, Евроклиру есть дело до суда в РФ?!
Нет конечно. Пока ситуация мутная, они могут зарабатывать хорошие бабки на ней и не обращать внимания на российский суд. Но со временем ситуация конкретизируется и нужно будет принимать решение: будешь ты зарабатывать на российском рынке или нет. А у них, позвольте, треть прибыли за счет России. Как думаете, что победит: жажда денег или европейские ценности? Особенно показательно поведение США в текущих реалиях: ценности пусть Европа поддерживает, американцы за прогматизм.
Так и не понял - есть дело или нет. Представитель явился в суд, но ситуация мутная.
Работа, может, и ведётся, только препарата не видать. А он не первый и далеко не последний.
Всех подорожником и отваром коры, конечно, лечить не будут, но дефицитные медикаменты из «Европ» скоро снова начнут возить, как в Союзе.
Уже возят, ты просто не в курсе.
А раньше откуда возили, точнее где производили?
!!! ЭТО ПРОРЫВ !!!
Надеюсь, не у всех из них пластиковые педали.
Прорыв? НЕТ, это гойда!
правкоцепции
Контрацепции?
"за первые 11 месяцев 2023 года в российский торговый оборот ввели 74 тысяч упаковок метилпреднизолона в таблетках, который используют при лечении ревматических заболеваний, что в 17 раз меньше год к году и в 86 раз меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года."
Жуть!
"В Минпромторге сообщили, что работа по локализации производства в России уже ведётся."
Ужас...
Обожаю BTS. Вот они: Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising и Venucia.
Вот где опережающее развитие, отечественный китайский автопром в каждый дом.
Даже не читая комментарии уже заранее знаешь что большинство будет негативных. Хотя раньше можно было действительно прочитать что-то умное по теме.
По теме-то что автосалоном нужно как-то выкручиваться после того как их кинули фирмы с которыми они работали долгие годы абсолютно понятно. И выбор в пользу китайских автомобилей тоже логичен, развитие китайского автопрома идёт с огромной скоростью.
Я просто хорошо помню ещё как смеялись над корейскими автомобилями А теперь по качеству они превзошли японцев А по упакованности и говорить нечего.
Так будет и у китайцев
Оказывается - виноваты "ФИРМЫ КОТОРЫЕ ИХ КИНУЛИ" ?хорошо помню ещё как смеялись над корейскими автомобилями А теперь по качеству они превзошли японцев
Ну - это совсем другое дело !
Ну вот и повод посмеяться ещё раз над этим смелым и смешным отверждением.
@автосалоном нужно как-то выкручиваться после того как их кинули фирмы с которыми они работали долгие годы
Facepalm 🤦🏼♂️
Наконец-то конкуренция.
Всем адекватным компаниям есть дело до своей репутации. В СМИ они могут говорить что угодно, поддерживать Украину и т.д. А в судах их же юристы непублично скажут судье, что Путин - президента мира, а Россию они любят с пеленок и никаких счетов замораживать не будут