РБК узнало детали банкротного иска к «СПБ Бирже» — она якобы просрочила выплаты «Сберу» и ВТБ на сумму 435 млн рублей Статьи редакции
Биржа опровергла наличие задолженности.
- 24 ноября 2023 года Арбитражный суд Москвы получил иск о банкротстве, ответчик по которому — ПАО «СПб Биржа». Истец и третьи лица по делу, а также сумма требований не раскрывались. Уже 27 ноября иск вернули с возможностью повторного обращения или обжалования.
- 15 января 2024 года РБК со ссылкой на документ сообщило, что причиной для подачи заявления стала «просроченная задолженность» биржи перед ВТБ и «Сбером» на сумму 435 млн рублей.
- В документе также утверждалось, что из-за санкций площадка не сможет исполнять обязательства: «[Её] основной доход формировался за счёт деятельности по организации торговли на финансовых рынках, однако включение в американский список SDN привело к невозможности осуществления уставной деятельности».
- Заявителем в иске указана «СПБ Биржа», там стоят и оттиск печати, и якобы подпись гендиректора компании Евгения Сердюкова. Два близких к разбирательству источника подтвердили РБК подлинность документа.
- «СПБ Биржа» заявила, что «не кредитовалась в кредитных организациях и не открывала кредитных линий», так как у неё нет потребности в заёмном финансировании. В ВТБ сообщили, что данные о наличии кредитной линии и просрочке недостоверны. В «Сбере» на запрос не ответили.
- Подпись и печать, считают в бирже, тоже были скомпрометированы. По её словам, подлинность также проверят «уполномоченные специалисты» в рамках расследования уголовного дела.
- В начале ноября 2023 года «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США — они подразумевают блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. После этого биржа временно приостановила торги иностранными и российскими акциями, а затем возобновила торги ценными бумагами российских компаний.
- После новостей о банкротстве представитель биржи уточнял, что компания не подавала иск и «обладает устойчивым финансовым состоянием». Площадка обещала обратиться в правоохранительные органы, чтобы расследовать инцидент, но к середине января 2024 года только готовит документы.
- До введения санкций против «СПБ Биржи» её бумаги стоили около 160 рублей за штуку. По итогам торгового дня 12 января котировки были на уровне 94 рублей за акцию.
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Но оно так и есть - суть СПБ биржи в торговле иностранными активами и выход на мировые капиталы. После блокировки де-факто такой биржи более не существует.
Тихо, тихо! Инвесторам не говори, у них всё «отлично» и «отрастает».
Отрицательный рост тоже рост
Да ещё какой! Опережающими темпами!!!
Иск - не иск. Печать - не печать. Шоколад ни в чем не виноват, но денег вы своих не увидите %)
Слишком много «якобы», но... Штош.
Банкротим, сегодня мы тебя банкротим!
Подпись и печать были скомпрометированы
Вот тут верю. Вот тут да 😂
Всегда так отвечаю, когда Тинькофф требует долг по кредитке закрыть.
что будет если и на московскую наложат ?
думаю узнаем в ближайшее время, если вы понимаете о чём я :)
НРД уже под санкциями.
А там есть торговля американскими или европейскими бумагами?
Ой, дыма без огня не бывает.
Да закрывайтесь уже и не ебите всем мозг.
У них еще много уже успешно отработанных способов заработка, например начислять пришедшие в феврале 22 дивиденды в течении двух лет, пока на них капает процент спб, если под порогом поскребсти, то можно еще найти, какие-то средства ло.. инвесторов и начислять им их еще в течении 20 лет
Кто мешает выложить исковое заявление? А вообще:
1. узнать кто подал иск - вообще проблем не представляет, не понимаю, почему нельзя просто назвать
2. Всё, что говорит СПБ-биржа - не верю, они много говорили про гарантии инвесторам, дескать, какой то механизм разработали, и что ? Акции заблокированы. Сплошное враньё
Ну просто заблокировали вместе с механизЬмом, где враньё-то???