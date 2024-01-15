«Играют в пинг-понг»: инвесторы расспросили главу «СПБ Биржи» о своих заблокированных активах, но ответов не

По их словам, он не рассказал, где находятся бумаги, и отказал в помощи с получением индивидуальных лицензий на вывод активов.